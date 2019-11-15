【痔瘡】嚴重時可致大便帶血、肛門疼痛　了解痔瘡嚴重程度4等級

痔瘡是外科最常見的疾病之一，坊間更有「十人九痔」之說，病發時肛門會腫痛及出血，令患者坐立難安。有些人會因為尷尬而不願求醫，不過，這樣做可能會令痔瘡愈來愈嚴重，因此，如出現相關徵狀，應及早改變不良生活習慣及求醫。

根據醫管局年報，本港2016年有26077人次因痔瘡留醫私家醫院或公立醫院的，較2015年的24725人次稍增。衞生防護中心2010年調查亦顯示，13.5%18歲至64歲港人患有痔瘡。（資料圖片）

痔瘡是由肛門的細小血管和結締組織形成，可分為內痔及外痔，不過通常要待至痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。

痔瘡的成因

• 長期便秘及長期用力排便，這通常由於不健康的飲食習慣，例如缺乏生果和菜的食物纖維所引致。

• 長時間坐著

• 年長

以上的原因會導致肛門附近的血液循環受到阻礙或令到周圍的組織變弱，引起血管腫脹及血管組織突出，另外，某些發炎性腸疾亦會跟痔瘡有密切關係。

一般來說，生活習慣不健康（如經常熬夜、攝取纖維及水分不足、有吸煙習慣、酗酒）會令痔瘡出現機會增加，不過如久站、久坐、排便習慣不健康及懷孕等其他原因亦有可能導致痔瘡出現。

痔瘡的高危群族（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

痔瘡的常見徵狀

內痔的徵狀包括﹕

大便帶血、肛門痕癢或當痔瘡受到絞窄時肛門感到疼痛

外痔的徵狀包括﹕

肛門出血、肛門感到疼痛

痔瘡可分成4個等級（按圖了解）：

痔瘡一共分四級，透過了解其嚴重程度，便可決定相關治療方式。

第一級：排便時可能出現少量出血，或伴隨搔癢感與分泌物，痔瘡不脫出肛門。

第二級：除出血外，排便時痔瘡會脫出肛門，但便後會自動縮回。

第三級：痔瘡持續增大，排便脫出肛門後，必須用手將其推回肛門。

第四級：痔瘡長時間脫出，且無法用手推回。

痔瘡的治療方式主要分為非手術療法與手術療法兩大類。

痔瘡的治療方法（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

非手術療法

針對內痔第一級或第二級等較輕度的患者，會採用飲食改善、溫水坐浴、塗抹藥物的方式治療。至於二、三級的內痔也可採用橡皮圈結紮法。

改善飲食：以攝取高纖食物或水果為主，並搭配多喝水補充水分，令糞便變軟，使排便順利以減輕對痔瘡表層的刺激。

溫水坐浴：促進肛門周圍血液循環，減輕壓力、減少疼痛。方法：以臉盆或容器裝水，使整個臀部泡入水中，水溫約40度，每次浸泡10分鐘，每日約3-4次。

橡皮圈結紮法：以口徑極小的強力橡皮圈束縛在痔核根部，達到阻斷血液，使痔核缺血壞死並脫落。這方法對於二、三級有出血或脫出的內痔效果較佳。

手術療法

一般來說，需要手術的情況可能有以下幾點：痔瘡嚴重脫出，便後需要以外力才能推回、經多次或多種非手術治療，症狀仍無法改善者、或合併其他肛門疾病，如潰瘍、肛裂、廔管、增生性瘜肉者。

以臨床經驗來說，非手術治療的5年內復發率高達50%、手術則不到5%。至於做手術與否，以及適合的手術方式，仍需由醫生評估。

預防痔瘡的方法

預防痔瘡的最好方法是養成良好的生活方式。健康的飲食習慣，包括進食大量的蔬菜、生果及五穀類食物，配合飲用充足的流質飲品有助軟化大便及保持有規律的排便習慣。定期做運動更可促進血液循環，減少患上痔瘡的機會。如果工作需要長時間維持坐姿的話，你可以站立或步行一會作為短暫休息。

痔瘡預防方法（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

（資料來源：衛生署衛生防護中心、iHealth政昇藥局）

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