【腸胃健康】想避免經常放屁、腹脹、打嗝？8款產氣食物你要知

「醫生，我常常腹脹、打嗝、排氣，既尷尬又不舒服，吃胃腸藥都沒好。」要當心，這很有可能是屬於功能性腸胃疾病。台灣中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科主治醫生彭昱憲指出，在進食時，連帶會把許多空氣一起吃進肚子裡，食物從胃蠕動到小腸，最後抵達大腸，在大腸的空氣被排出來，就變成我們講的「放屁」；如果氣是往上從嘴出來，則稱為「打嗝」或「噯氣」。

功能性腸胃疾病 症狀多易反覆發作

彭昱憲表示，功能性腸胃疾病，好發在20到50歲之間，病程緩慢，且症狀常常反覆發作，胃部症狀以泛酸、燒心、噁心嘔吐、噯氣厭食、食後飽脹、咽喉異物感為主；腸道症狀以腹部脹痛、時常排氣、便秘或腹瀉為主。並常伴有精神方面的症狀，如倦怠、失眠多夢、焦慮、精神渙散、注意力不集中、健忘、眩暈、胸悶、心悸等。

引起功能性腸胃疾病的原因包括：

1. 社會工作的壓力。 2. 消化道異常蠕動。 3. 內臟器官太敏感。 4. 腸胃道菌落的改變。

彭昱憲解釋，功能性腸胃疾病經常被歸咎於不良的生活習慣、腸道敏感、及壓力。所以，改變生活及飲食形態是最基本的改善方法，包括：三餐定時定量、吃七分飽、不要吃宵夜、避免暴飲暴食、少吃油膩及刺激性食物、腹式呼吸（吸1吐2）、戒煙、戒酒，以及多留意吃了哪些食物會不舒服。

那些食物引起胃腸道脹氣？

彭昱憲醫生說，容易引起胃腸道脹氣的八種產氣食物有：

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脾胃功能好 全身五臟六腑均旺盛

彭昱憲提醒，脾胃功能正常，飲食如常，則全身五臟六腑、經絡、氣血均旺盛，身體少疾病，易於長壽；否則健康不佳，人體易病，不易長壽。欲保持身體的健康，必須維護脾胃功能的健旺，從而使飲食經常保持正常，消化吸收良好。細嚼慢嚥、定時定量，少吃冰冷食物及飲品，保持正確的坐姿，並適度運動，方能避免腹脹之產生。

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放屁五大疑問（按圖了解）：

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