【戶外急救】行山遇抽筋、扭傷該怎辦？　即學5大損傷急救方法

秋意漸涼，不少人愛在這時行山遠足，感受大自然氣息。然而野外四處遍滿危機，人們除因體力不支而出現抽筋或如骨折等損傷，也有可能遇到蜜蜂蚊蟲襲擊、高處墮下及踏錯腳等意外，過往甚至有發現傷亡的事故。的確，意外有時很難避免，因此最好還是先學會一些急救處理知識，以在緊急時可救人救己。

綜觀消防處數據，2017年的遠足人士受傷及死亡的個案宗數分別為175人及15人。意外是意料之外，無法預料的事情，但發生後，若能適當處理，或可控制病情！（余睿菁攝）

1. 處理蜂螫

行山不時會遇到野生動物，昆蟲更甚。當被蜜蜂、黃蜂螫傷或其他昆蟲咬傷，傷口會痕癢、腫脹及疼痛，傷者甚至可能會出現過敏性休克。

Q：被蜜蜂、黃蜂等螫傷時，可否用手拔針？

若被蜜蜂、黃蜂等螫傷，不應立刻用手指拔針，以防擠出毒液，讓更多螫針內的毒液擠入皮膚。

處理蜂螫傷方法（按圖了解）：

+ 2

注意事項

1. 使用有經常維修的山徑，切勿自行開路，避免走草叢、蕨叢或雜樹林，因那些地方通常是昆蟲和黃蜂聚居的地方 2. 不要打擾蜂窩，切勿以樹枝小棒拍打路邊樹叢 3. 避免使用芬芳的香體品，以免吸引蜜蜂 4. 若遇一、兩隻蜂在頭上盤旋，可以不理會，如常前進 5. 若遇蜂巢擋路，盡量繞路前進 6. 若遇群蜂追襲，可坐下不動，用外衣蓋頭、頸，以作保護，捲曲臥在地上，待蜂群散開後，才慢慢撒離

2. 處理蛇咬

漁農自然護理署文獻顯示，香港現時常見的毒蛇包括金腳帶、銀腳帶、過山烏、眼鏡蛇、及青竹蛇等，普遍於春、夏、秋出沒。

很多肥皂劇都曾有被蛇咬的處境，而劇中的處理手法法往往是用嘴吸吮毒素，究竟該如何處理蛇咬？

Q：被蛇咬時要吸吮毒素？

千萬不能割開傷口的皮膚吸吮或洗滌，這或會令施救者中毒的機會增加。

如何處理蛇咬傷？

讓傷者躺下，停止傷處活動，但不要抬高傷處。不可喝酒，亦不應作不必要的活動。以減慢毒素在體內的流動。

處理蛇咬傷方法（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

注意事項

1. 遠足時應穿長褲和有護踝的靴 2. 沿有經常維修的小徑行走，勿自行闖路，走進草叢和雜樹林 3. 遇蛇時，保持鎮定不動，讓受驚的蛇盡快逃走。蛇的視力很好，受到快速動作刺激時，多數立刻反擊

3. 處理抽筋

無論是遠足還是日常，抽筋都有機會突如其來地發生。抽筋，是指肌肉突然不由自主地收縮和疼痛，一般會因運動前熱身不足、劇烈運動、肢體保持同一姿勢過久、大量出汗、腺瀉或嘔吐導致身體水份及電解質大量流水、脫水而引致。

Q：可拍打抽筋的部分以紓緩抽筋狀況嗎？

避免使用刺激的手法，例如拍打或扣擊。

針對肌肉抽筋，可作以下處理（按圖了解）：

+ 3 + 2

4. 處理拉傷/扭傷

行山遠足時，山路崎嶇、峻峭，一不小心便很容易踏錯腳，導致拉傷或扭傷，俗稱「拗柴」。拉傷和扭傷原因各異，拉傷是由於肌肉被猛力突然拉動，以致拉破肌膜；而扭傷是因關節突然過度扭轉，以致韌帶及關節囊撕裂。

處理拉傷、扭傷方法（按圖了解）：

+ 3 + 2

5. 處理骨折

若行山絆倒，除了拉傷或扭傷外，嚴重者更有機會導致骨折。骨折一般因骨頭折斷或破裂，通常由外力所致。

Q：應如何分辨是否有骨折？

+ 4 + 3 + 2

Q：可否移動骨折的傷者？

不能。一般情況下，除非現場有危險，否則應盡量避免移動傷者，以免傷勢惡化。再者，切勿強行拉直彎曲的傷肢。

處理骨析方法（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

其實，就算你不是行山發燒友，也有可能在日常生活有機會遇到以上種種意外。學會基本處理方法吧，總會有用武之地！

（資料來源：醫療輔助隊、衛生防衛中心、食物及衛生局、漁農自然護理署）

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