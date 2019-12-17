【跑步】運動時突然肋骨兩側感刺痛 　或與吃得飽有關？

不少人在進行跑步或游水等運動時會發現肋骨兩側出現刺痛感覺，不適雖是短暫，但那一瞬間的痛感卻似是不尋常。 《BBC專家為你解答身體大小事》一書中提出三個可能成因，還提供紓緩這種肋骨痛的簡單有效方法，下次運動時感到肋骨痛，不妨試試。

了解運動時肋骨兩側刺痛原因（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

有時有時運動時，胸廓下方會突然出現刺痛感，且發生在身體右側的機率是在左側的兩倍。最早提出因應療法的是老普林尼（Pliny the Elder），不過確切成因至今眾多且不明，只能縮小到三種可能性：橫膈膜韌帶緊繃、血流受限，或是腹部器官隔膜發炎。（LV答）

1. 橫膈膜

吃飽飯後跑步可能會使支撐腹部器官的韌帶劇烈震盪，使橫膈膜緊繃。然而這種刺痛現象在喜歡游泳的人身上也很常見，但游泳並不會造成韌帶劇烈震盪。

2. 脾臟

運動時心跳加速，會迫使更多的紅血球細胞進入脾臟，使得脾臟脹大，限制血液流到四肢跟膈肌，這是另一種導致肋骨兩側刺痛的可能性。

3. 肝臟

同樣的道理，脹大的肝臟也會限制血流。肝臟位在身體右側，這可能是刺痛現象大多發生在身體右側的原因。

4. 腹膜

腹膜環繞腹部器官，若是摩擦到身體側邊，可能會發炎。順帶一提，含糖飲料似乎會使腹膜發炎惡化。

5. 右肩胛骨

肋骨兩側刺痛經常會導致肩膀產生幻覺痛，因為橫膈膜的隔膜神經會連接到肩膀。

6. 胸廓

緩解刺痛最快的方法，是在肋骨下方用力往上按壓，不過還不清楚為何這樣做有效。

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

作者： 《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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