【膀胱炎】細菌經尿道造成膀胱發炎　 排尿疼嚴重可致發燒及背痛

膀胱炎是女性常見的疾病，因為陰道附近容易聚集細菌，致令女性較易患泌尿道感染，常見症状包括排尿疼痛、頻尿、尿急感等，若出現發燒或全身性症狀如全無力、畏寒，又或腰痛或後背疼痛等情況，更要當心，可能是複雜性的泌尿道感染，若沒有適當治療，可能引發嚴重的全身性細菌感染，不可不慎。

基於先天結構，婦女比較容易發生泌尿道感染。（VCG）

泌尿道感染的種類

說到泌尿道感染，一般人很容易就想到膀胱發炎。其實泌尿道感染包括膀胱炎（膀胱以及下泌尿道系統的感染）以及腎盂腎炎（腎臟及上泌尿道系統的感染）。

聽起來好像很複雜？可以想像泌尿系統就像一條河流，分為上游（腎臟、輸尿管）還有下游（膀胱、尿道），如此一來就比較容易區分。

一般而言，細菌經由尿道進入膀胱造成膀胱發炎，這屬於單純膀胱炎。一旦組菌逆流而上，經由輸尿管進入腎臟，就可能引發發燒等嚴重的腎盂腎炎。

泌尿道感染可引致膀胱炎甚至腎盂腎炎。（VCG）

泌尿道感染的症狀

一般人泌尿道感染會出現哪些症狀？女性朋友們該如何從臨床症狀来判斷自己是不是有泌尿道感染？

最常見的症状是排尿疼痛、頻尿、有尿急感、還有恥骨上疼痛，臨床上也經常會有血尿的出現。

但老年婦女發生膀胱炎時，症狀可能並不是那麼明顯，而是以夜尿、尿失禁為表現，而這些症狀可能原本就存在，因此很容易被忽略。因此，如果年長的婦女長期有排尿症狀，或是變得嚴重，可以接受小便檢查，以確定是不是有泌尿道感染。

老年婦女發生膀胱炎時，症狀可能並不是那麼明顯，因此建議進行檢查。（VCG）

因此，婦女的膀胱發炎雖然常見，但如果出現發燒、全身性的症狀、腰痛或後背疼痛，就要特別當心。

當心4項不適徵狀（按圖了解）：

如果出現以上症状，就要特別留意可能是複雜性的泌尿道感染。如果沒有適當治療，可能引發嚴重的全身性細菌感染，不可不慎。

腰痛可能是複雜性的泌尿道感染的症状。（iStock）

泌尿道感染症狀（按圖了解）：

+ 3 + 2

鄒醫生小叮囑

泌尿道感染婦女常見的疾病。平時應該多喝開水，保持會陰部清潔，以避免感染的發生。

萬一有泌尿道感染症狀，應盡快就診，接受適當的抗生素治療。

若在抗生素治療後48至72小時症狀沒有改善，或是在數星期當中反覆發生，建議接受細菌培養，了解是否已產生抗藥性。

如果泌尿道感染一再發生，不可掉以輕心、因為泌尿系統結石、泌尿腫瘤、先天性泌尿系統異常等疾病，也會以泌尿道感染為表現。建議至泌尿科門診接受詳細檢查。

如果發生發燒、腰痛、後腰敲痛等症狀，要立即就診，因為可能是複雜性的感染（急性腎盂腎炎），需要接受更完整的抗生素治療。

泌尿道感染婦女常見的疾病。平時應該多喝開水，保持會陰部清潔，以避免感染的發生。（VCG）

《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》的書封。（原水文化）

以上摘錄自《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》

作者：鄒頡龍

出版社：原水文化

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