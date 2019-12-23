【頭痛】刷牙或進食時臉頰及牙骹痛？　三叉神經痛容易當錯牙痛

頭痛是怎樣的痛？頭痛位置可能是頭顱、前額或大陽穴。其實，大腦是人體最神祕的地方，腦神經錯綜複雜，一旦出現異常，最常見的症狀是頭部痛症，三叉神經痛就是其中一種，且被公認疼痛指數「爆表」，可以牽連臉頰、牙骹，不少人更錯當它是牙痛！由神經外科專科醫生黄秉康撰文講解。 撰文：神經外科專科醫生黄秉康

三叉神經屬於腦神經，由中央神經系統直接導出，是面部感覺的傳導神經。它被命名為三叉神經，主要因為它自腦幹延伸出來後會分為三組，分別指向眼睛、臉頰和下顎。因此，三叉神經痛的痛楚主要發生在這三個部位及其周遭位置。

簡單了解三叉神經痛的特徵和成因（按圖）：

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可突然無故就發作

患者可能會在被輕微觸碰後，甚至突然無故就出現嚴重刺痛，其中最常見的是在早上刷牙時或進食時發生。醫學界相信，三叉神經痛是由於三叉神經線在傳導上出現問題，令一般正常的感覺訊息在傳導時自行擴大，變成令人難受的刺痛。

其中一組三叉神經位於下顎位置，出現痛楚時會令患者懷疑是牙痛。（Lesly Juarez/unsplash）

易與牙痛混淆

三叉神經痛的診斷，一般是先要排除其他導致痛楚的病因，其中最常與三叉神經痛混淆的是牙齒部分的問題，尤其蛀牙、敏感牙齒等引起的牙痛，與三叉神經痛在很多方面都很相似，例如同樣易在刷牙和進食時出現痛楚。

另一個常混淆的，是牙骹關節痛。牙骹是經常要在進食和說話時用上的關節，沒有好好注意的話，這個關節有機會出現發炎、退化等情況，繼而引起痛楚。

或因中樞神經出問題

至於真正導致三叉神經痛的原因，很多時與中樞神經系統出現問題有關，例如經歷腦部創傷、顱內腫瘤、中風、多發性硬化症等；另外，亦有部分患者的病發原因是三叉神經線長期受附近血管的壓力，引致傳導出現問題。

一般來說，中樞神經系統的問題都可靠磁力共振檢查（MRI）確認，如果是血管受壓的情況，MRI亦可以幫助醫生找出相關血管的位置，並協助制定治療方案。

現時治療三叉神經痛的主要方法就是使用藥物紓緩痛楚，但此方法無助根治病因，並不能令痛症「斷尾」。（Carolina Heza/unsplash）

三叉神經痛如何治療？

1. 藥物治療

三叉神經痛的治療主要依靠藥物抑制痛楚以改善病情，如一些抑壓神經痛症和抗癲癇的藥物：

卡馬西平（Carbamazepine）：最常用的藥物之一，對控制三叉神經痛非常有效，但部份患者會出現過敏症或過度疲累等問題

加巴噴丁（Gabapentin）：有效且副作用較少的藥物，但使用的劑量較高時，患者也容易感到疲倦，尤其有部份人的病情會持續惡化，所需的藥物劑量亦要不斷提高

2. 微血管減壓手術（Microvascular Decompression）

這種方法主要針對痛症源頭是神經線受到血管壓力的患者，手術會在耳後開出一個約數厘米大小的傷口，將神經線和血管隔開，從而改善受壓情況，減輕痛楚。

當然，不是每一位病人的身體狀況也適合做手術，而手術本身也有其風險；但如果神經線受壓是三叉神經痛的病因的話，這是最治本的方案，患者一般在術後幾天已可正常生活。

3. 減低三叉神經元傳導功能

除了藥物和微血管減壓手術外，也有用其他辦法減低三叉神經元的傳導功能以減低痛楚。但以這種辦法處理，會同時導致面部感覺減弱，當中最擔心的是影響眼角膜的感覺，令保護眼睛的功能受影響，甚至視力受影響。

三叉神經痛可以嚴重影響患者的生活質素，甚至精神健康，應該及早治療，找出病源減輕痛楚。如果你也有這類痛症，記緊要盡早求醫，對症下藥。

神經外科專科醫生黄秉康（撰稿人授權提供）

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