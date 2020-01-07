【頭痛】間歇性痛變持續頭痛？　腦瘤可能引起的10個徵狀

腦瘤是指腦細胞的異常大量生長，當我們說到腦瘤，要記得這是種統稱，事實上存在著許多不同種類的腦瘤，嚴重程度很不一樣，因此你會發現有些新聞裡某明星患的腦瘤「開刀後就好了」或甚至「吃藥控制10多年都沒事」；有些患者卻在一年內經歷手術、復發、再度手術，但仍迎向死亡。

有些腦瘤是良性的，代表組織分化良好，生長緩慢；有些腦瘤是惡性，細胞分化不良，生長迅速，難以根治，像膠質瘤可能會像樹根潛入泥土般，沒有明確的邊界。有些腦瘤是原發自腦內的細胞，我們稱為原發性腦腫瘤，有些則是其他部位的癌細胞轉移到腦部後，長出的續發性或轉移性腦腫瘤。

有些腦瘤是原發自腦內的細胞，我們稱為原發性腦腫瘤，有些則是其他部位的癌細胞轉移到腦部後，長出的續發性或轉移性腦腫瘤。（照護線上授權使用）

為什麼我們會在這裡將良性的腦瘤與惡性腦瘤放在一起討論呢？當身體其餘器官出現良性腫瘤，我們常常可以選擇不治療，也不會緊急影響身體狀況，就如良性的皮膚腫瘤──粉瘤、乳房纖維囊腫或纖維腺瘤這類型的腫瘤，都可以選擇追蹤觀察即可，不一定要急著拿掉。

但長在腦內的良性腫瘤就不太一樣了！我們的腦袋瓜有個堅硬的頭殼幫助我們抵抗撞擊，保護裡面如豆腐般軟綿綿的腦組織，但也因為了這堅硬的外殼，決定了一件事──腦部空間有限！

於是，當腦內的空間被腦瘤佔據，就會壓迫正常腦組織，影響腦部各項功能，因此，就算是良性的腦瘤也要謹慎處理！

腦瘤造成的影響（照護線上授權使用）

假如良性的腦膜瘤長在運動區附近，即使腫瘤只有一、兩公分大，也有機會因為壓迫到掌管運動的腦區而造成患者肢體無力，動不了手動不了腳而就醫。如果不是長在功能區，可能腫瘤要長到四、五公分以上後才使腦壓升高而讓患者有了症狀，也要等到這時才發現腦瘤。

有時，腦瘤長的位置恰巧在長在功能區，像腦下垂體是人類控制荷爾蒙的主宰，於是長在腦下垂體的腦瘤可能會影響內分泌，像是泌乳激素分泌過多這樣的荷爾蒙變化，導致女性乳頭有不正常的分泌物出現，月經沒來或月經也不規則，這樣的腫瘤可能僅僅長到一公分時，患者症狀就很明顯了。腦瘤也會造成腫瘤及周遭區域的組織腫脹發炎，迫使腦壓升高而造成患者不適。

看到這裡，您一定可以了解，腦瘤患者會表現什麼症狀，取決於腦瘤的性質、腦瘤生長的位置、和腦瘤長大的速度，帶給神經系統哪些影響。

腦瘤長的速度可快可慢，我們亦很難從症狀區分原發型腦瘤或是轉移型腦瘤。也不是所有的腦瘤都會造成症狀，也有患者是因為頭部外傷、健康檢查等其他因素意外找到腦瘤的。以下是較常見的腦瘤症狀：（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

腦瘤的症狀來得不會太快，因此不僅患者常常自動忽略，家人也不太容易發現異狀，除非是一些類似中風（手腳無力、言語混亂、臉歪嘴斜）的症狀會讓人較有警覺。

容易轉移到腦部的癌症（照護線上授權使用）

接下來我們繼續看看腦瘤的分類。

續發性（轉移性）腦瘤比原發性腦瘤常見。有時患者已知道有某處癌症，甚至也已經接受治療過後，才發現癌症轉移到腦部。當然，有時原發部位的癌症症狀不明顯，卻是因頭痛或步態不穩等症狀而發現顱內長了腫瘤，進而證明此為轉移性腦瘤，才知道原發癌症為何，像是先發現腦部長癌後，再檢查才知道原來是肺癌轉移來的這樣。

至於哪一種癌症容易轉移到腦部呢？比較常見的為以下幾個：

乳癌、大腸癌、腎癌、肺癌、黑色素癌

原發性腦瘤（照護線上授權使用）

大腦的原發性腫瘤比轉移性腫瘤少很多，而腦內的組織，包含腦神經、腦膜、腦下垂體、松果體等部位都可能長出大腦原發性腫瘤，我們來看幾個成人最常見的大腦原發性腫瘤：

● 星狀細胞瘤（Astrocytomas），此種腦瘤可以長在腦部任何地方，容易引發癲癇和行為改變。可依惡性程度分級，第四級的多型性神經膠母細胞瘤（Glioblastoma Multiform；GBM）屬於惡性腫瘤，即使切除後也容易復發，台灣新聞人陳立宏罹患的即為此種惡性腦瘤。

● 腦膜瘤，腦膜是腦部外層的一層組織，腦膜瘤多為良性，長得慢，易發生於70歲以上的患者身上。

● 腦下垂體瘤，多為良性腫瘤。腦下垂體是人體調控荷爾蒙的主宰，與甲狀腺刺激素、泌乳激素、濾泡刺激素、生長激素、抗利尿激素等各種荷爾蒙有關，長腫瘤後會影響內分泌。金鐘影后林依晨曾於26歲時發現腦下垂體腫瘤，並在同年動刀切除，術後至今狀況穩定。

腦瘤的種類、位置、大小及生長速度都會影響治療方式（照護線上授權使用）

懷疑罹患腦瘤時，醫生會安排以下檢查：

● 神經學檢查，檢查平衡、肌力、協調、反射、視力、聽力。預測哪個腦內部位受損。

● 影像學檢查，最常用來評估腦瘤的影像檢查是核磁共振攝影。如果懷疑腫瘤來自其他器官轉移，那就會針對某些部位做影像檢查，像安排胸部或腹部電腦斷層檢查是否有肺癌或腹內腫瘤，安排乳房超音波及乳房攝影檢查是否有乳癌，或是做大腸鏡檢查是否有大腸直腸癌。

記得，腦瘤分成很多種類，不僅如此，腦瘤的生長位置、大小、及速度都會影響治療方式。手術、放射治療電腦刀或伽瑪刀、化學治療、標靶藥物都可能是治療選項，請好好向醫生諮詢了解。

相關文章：【中風】缺血性腦中風救治黃金三小時 「FAST」口訣判斷中風徵狀↓↓

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：頭痛、走不穩、視力模糊 – 常見的腦瘤（懶人包）】