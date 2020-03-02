【疣】暗瘡油脂粒？小心是疣亂挑會擴散　按摩做瑜伽4類人易感染

暗瘡？油脂粒？乍暖還寒的天氣，時乾燥時潮濕，皮膚狀態或會變差，臉上長粒粒久久未消去，亦有可能是「疣」。大多數情況下，成年人的疣不會自然消失，不理會不醫治更可能造成大範圍感染，多達數百粒，故絕對不能「疣得佢」不作理會。 陳立明醫生撰文指，疣是人類乳頭病毒（HPV）感染所致的皮膚疾病、並分析形成原因、治療及常見問題——打了HPV預防針就不會生疣嗎？疣可致癌嗎？不如看看陳醫生談疣。 撰文：陳立明醫生

油脂粒和疣，一般人都難以辨認，很多人或許都有差不多的經歷，在面上發現或被發現一些飯粒般的小粒粒。那些小粒粒常被誤以為是油脂粒，但其實可能是疣！不少人會嘗試擠壓或用針清方法清除，但都不能去除，這些便可能是疣。其實任何年齡、性別、身體部份的皮膚亦可能會受疣影響。

疣能生長在身體任何部位的角化組織層皮膚。（撰稿人提供）

什麼是疣？

疣是由人類乳頭病毒（HPV）感染所致的皮膚疾病，十分常見。疣能生長在身體任何部位的角化組織層皮膚，當病毒入侵皮膚表面，會刺激角質細胞增生。

由於患者一般情況下不會感到不適, 所以有機會出現多年也不曾察覺。但若疣生長在身體或頸部，則容易被衣服刮到或出現發炎情況，會出現痕癢或腫痛等；如在腳板底出現（即是足底疣)，在常受壓情況下亦會出現刺痛的感覺。

疣，由超過一百種型號病毒形成

坊間對疣存在不同誤解，最主要是因為形成疣的病毒有超過一百種型號，而不同型號所造成的形態和特徵各有不同，例如：

- HPV 2、4引起尋常疣 - HPV 3、10、 28 引起扁平疣 - HPV 3、27、57會引起足底疣 - HPV 6、11引起性病疣，其中只有通過性接觸而感染引致性器官濕疣（Genital Warts）的HPV病毒，才算是性病。

疣生長的位置各異，可分佈在手、腳或頸部等等。（iStock）

疣的分類

快速了解疣：（按圖）

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1. 尋常疣

比較常見在膝頭和手部、面積比較大、表面比較粗糙。

2. 足底疣

出現在腳底、呈現凹陷狀態。

3. 扁平疣

集中在面、頸、身體, 扁平細小而輕微突出, 淺啡色。

4. 絲狀疣

疣體細長狀突起，常出現在頸部、眼瞼。

5. 性病疣

在性器官上出現。

游泳、做瑜珈等可能使用公共浴室，也是有感染危機的場所。（VCG）

傳染方法

患者常常覺得自己已十分乾淨整潔，但為何仍會出現疣呢？原來有幾類人比較容易感染到疣病毒：(按圖)

1.經常做Facial、共用毛巾、化妝品或按摩的人士

2.經常游泳、做瑜伽等腳部較容易受感染

3.皮膚表面出現問題，例如有濕疹或破損等

4.正在服食免疫抑制劑令抵抗力減低

此外，如果家人出現疣的問題而不被察覺，當與患者共用毛巾、清潔用品時，亦較易受感染。

這些疑惑你有嗎？

疑惑一：不去除疣會致癌？

有人誤以為有不去除就會變成癌症, 其實只有高危的HPV病毒如HPV 6、11、16、18、31、35等（HPV 6、11會致性病疣）才會有這種危機。

疑惑二：打了ＨＰＶ預防針就不會生疣？

有些女士覺得自己打了HPV預防針便不會有疣, 但其實HPV針最多只會覆蓋9種HPV病毒：6、11、16、18、31、33、45、52及58, 一般皮膚出現的種類並不在其覆蓋範圍內。

別嘗試自行挑走疣

主要預防措施是注意衛生不要共用個人用品，如化妝品、毛巾、拖鞋等。而出現疣後不要嘗試「挑走」，以防擴散開去，反而應盡早求診。

雖然病毒很普遍，很少情況會出現併發症例如發炎、腫痛等，但由於疣可感染其他部位，亦會變得愈來愈大，令治療更困難，故建議盡早接受治療。從經驗所見，不少人多年不理會、不醫治下造成大範圍感染，數目並多達數百粒。

治療疣的四項方法

成年人方面, 大多數情況下，疣並不會自然消失，故需接受治療。

認識不同的治療方法：（按圖）

1. 腐蝕性藥物

例如水楊酸去除角質層，每天使用直到疣消失為止。成效視乎成分和濃度, 需要比較長時間才看到成效。

2. 冷凍治療

利用液態氮或其他冷凍劑，令疣內的血管凝結發炎，促使身體的免疫系統攻擊疣病毒。每兩至三星期一次，直到完全清除為止。

3. 電灼或手術方式刮除，直接破壞疣組織

4. 二氧化碳激光或染料脈衝激光

二氧化碳激光效用是氣化疣部組織；而染料脈衝激光則令疣內部血管血紅色素吸收激光能量，達到加熱和摧毀疣內部組織。

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