【武漢肺炎】正確佩戴口罩8大要訣　 確定顏色面向外忌正反面倒轉

武漢肺炎近日爆發，不少市民都加強防護，甚至出現搶購醫療口罩及N95口罩潮。不過，大家應如何正確選擇口罩以保障自己和他人，並有效預防病毒呢？ 另外，即使大家選擇了能有效阻隔病毒的口罩，都有機會因佩戴不當而令效果大打折扣，所以就算買到口罩，也要學懂正確佩戴口罩的方法呢！

口罩主要透過其網狀設計，控制孔徑大小，以過濾透過鼻孔、口腔進入身體的空氣，阻擋外界空氣中的飛沫、灰塵、懸浮粒子經呼吸道進入人體，達到阻隔細菌、病毒及污染物的效果。口罩類型各有不同，而大家可針對不同需要，選擇最適合自己的口罩。

近日不少市民出入公立醫院時，都戴上口罩。 （資料圖片／梁鵬威攝）

常見4種口罩

市面常見有4種口罩，分別是外科口罩、棉布口罩、N95型口罩及紙口罩。當中又以外科口罩最為常見及最常用，一般用作醫療用途，過濾細菌及病毒等的病原體。

醫用外科口罩有三層，外層可防液體飛濺，中層作為屏障阻擋病菌，內層吸收配戴者釋出的濕氣和水分，由於密合度相對高、透氣度大，也較為舒適，

當大家針對個別目的選擇正確的口罩後，就要留意佩戴方法，不少人可能一直載錯也不知戴錯了，令口罩功效大減。

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因應武漢爆發不明病毒性肺炎，公立醫院已提升至「嚴重」級別，出入醫院人士都戴上口罩。（梁鵬威攝）

如何戴口罩方法才正確？緊記以下8大重點：

1. 戴口罩前後應先洗手

不少人隨手拿起口罩就戴上，其實戴之前及之後都要消毒雙手，以免雙手有細菌或病毒，令口罩受污染，或沾上口罩外的病毒。

2. 留意口罩正反面

口罩分正反面，最簡單方法認清口罩顏色，有色一面朝外，另一方法就是認金屬線，金屬線應朝上，就不會弄倒轉了。

3. 口罩要拉開

口罩屬風琴設計，戴上後要拉開，完全覆蓋口、鼻和下巴部份； 戴上口罩就不要露出鼻子，否則就失了保護防菌作用。

4. 金屬條沿鼻樑按緊

口罩的金屬條有其作用，必須沿鼻樑兩側按緊以助將面罩貼緊，以免面部和口罩之間留有間隙，防止病毒從空隙滲入，這個小動作絕對懶不得。

5. 口罩橡筋掛在耳朵

耳式口罩的橡筋，正確使用方法是繞在耳朵上，就算本身有載眼鏡，也不套在眼鏡臂上 。

6. 口罩不重用

口罩切記用完即棄，一旦除下就不要再用，為了最佳防病毒效果，就不要太「環保」了。除下的口罩須小心處理，為己為人，不要隨便亂放在別人有機會接觸到的地方。

7. 除下口罩時不要觸摸口罩向外部份

口罩向外的部份有機會沾染細菌，因此大家要緊記盡量避免觸摸。別以為除口罩沒什麼重要，其實除口罩時，應把口罩的橡筋從雙耳除下，若是綁帶式外科口罩時，應先解開頸後的綁帶，然後解開頭頂的綁帶以防雙手無意沾上病毒。

8. 口罩應丟棄在有蓋垃圾桶

正確方法是立即丟掉，丟口罩的垃圾桶應該選擇有蓋的，丟掉口罩後就要馬上洗手。

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兒童帶口罩須知

除了大家熟知的N95口罩和外科手術口罩外，兒童口罩也有不少款式。小童用口罩有圖案會較易分清，家長應讓小孩多帶備2個新口罩回校，午膳除下後，不要重新戴上舊口罩，飯後更換新口罩。另外，假如家長未能掌握清洗口罩的方法，或沒有時間清洗，建議使用即棄口罩，會相對安全和方便。家庭醫生莫昆洋指出，一般來說3歲或以上的小童，才適合佩戴口罩，年紀太小的兒童難以合作，基本上戴了口罩，也難以發揮防護作用。至於放在身上，預防細菌感染的隨身貼，就沒有太多科學根據。

近日有不少小學生戴口罩回校。（龔嘉盛攝）

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究竟該如何正確洗手？

洗手時，要先用水弄濕雙手，加入梘液，由手掌、手背、 指隙、指背 、 拇指、指尖 ，以至手腕，揉搓雙手最少20秒。然後用水沖洗乾淨，用抹手紙抹乾雙手，用抹手紙關上水龍頭。不少人可能以為高溫可殺菌，不過當洗手時，使用高溫的水反而用燙傷。而大部分的研究指出，洗手後用即棄的紙巾擦乾最好，使用烘手機或會令病菌擴散。

假如使用酒精搓手液，要確保將足夠份量的酒精搓手液倒於掌心，然後按手掌、手背、 指隙、指背 、 拇指、指尖 ，以至手腕，揉擦雙手最少 20 秒，直至雙手乾透。

（資料來源：衞生防護中心）

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