【流感】感冒多喝水就好？　6大飲食貼士增強抗抵力助痊癒

流感高峰期殺埋身，患感冒期間，一般建議是多喝水以及要吃得清淡，但怕口淡淡，飲食上還可以有什麼選擇呢？ 營養師及醫生建議，感冒期間原來可以不只喝水，還可以有其他飲食選擇，既有助紓緩病情，也有助提升抵抗力加快痊癒。

感冒期間容易覺得無胃口、口淡淡，又怕吃錯了令病情惡化。究竟還可以吃什麼呢？ 營養師陳由建議以下食物，有助加快康復，毋須擔心加重病情 ：

點擊下圖瀏覽感冒期間飲食建議：

1. 雞湯連湯渣

感冒期間，不少喝雞湯，認為有助提升抵抗力，加快復原。事實上，若身體有充足的蛋白質，會對製造免疫細胞有幫助，而雞肉為優質蛋白質，可向身體提供氨基酸，感冒期間進食是不錯的選擇。

故此，只喝雞湯，功效有限，因蛋白質主要留在湯渣內，只喝湯只能攝取大量水份，對排毒及（發燒時）降溫有幫助，但無助免疫系統的復元，若連湯渣一併吃才有功效，

一般來說，雞肉都容易消化，小朋友、小孩、老人，甚至孕婦都適合。大家選購雞隻時，可選有機飼養的雞隻，含較少生長激素較理想。

2. 果汁

感冒期間毋須只飲水，營養師陳由指出，飲用果汁也可，以鮮榨果汁或由鮮榨果汁製成的濃縮果汁較為理想，但紙包果汁就不建議，因有機會只是果汁味飲品而不是天然果汁，甚至還可能含有大量糖份及人造色素。

3. 蔬菜及蔬菜汁

蔬菜含大量植物營養素，感冒患者在養病期間也可多吃蔬菜。至於蔬菜汁也可以飲用，不過由於所含的纖維素不多，因此排走細菌及有害物質的效果未必如進食蔬果般理想。另外，飲用蔬菜汁時要留意蔬菜汁當中的蔬菜含量，並是否為鮮榨蔬菜汁。

4. 水果

水果含有豐富的纖維素，而纖維素是有排毒的作用，可協助身體排走細菌或有害物質，有助紓緩感冒。

家庭醫生莫昆洋建議，可多吃水分多的食物，如西瓜、提子。同時，每一餐不要吃得太飽，並保持均衡飲食及多飲湯水。大便每日保持2至3次，可有助退燒。

紓緩感冒湯水以化濕為本

註冊中醫師鄧蕙盈則指，感冒分作「寒」及「熱」外，還要視乎患者有沒有濕氣，香港較為濕重，想快些康復，應該要化濕。她提供兩款湯水食譜，建議在感冒可飲用。

1. 風寒感冒

風寒感冒，可食用紅糖、薑及陳皮等，有助散寒。紅糖陳皮薑茶

材料：薑3-4片、陳皮10克、紅糖適量

2. 風熱感冒

風熱可選菊花、金銀花、薏米、綠豆。菊花薏金米甘草茶

材料：銀花/菊花10克、薏米20克、甘草5克

製法：先浸泡薏米及甘草，煲15至20分鐘，再放入金銀花/菊花焗10分鐘

鄧醫師建議，如要止咳化痰，可飲用陳皮水，酌加3至4片薑；祛濕可選用薏米及赤小豆等食材。

感冒期間不宜進食辛辣、煎炸、冷飲及生冷食物，以及糯米、牛奶、芋頭等難消化的食物。另外，她提醒食療需視乎個人體質而定，事前應先諮詢中醫師的意見。

其實，感冒期間最重要還是多喝水，成人來說每天應飲用6至8杯流質飲品，小孩則每天4至5杯。病向淺中醫，若病情未見好轉，應及早求醫。