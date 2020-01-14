【鼻敏感】長時間聞到腥臭異味　鼻敏感及鼻竇炎可致嗅覺失調

鼻敏感、鼻炎及鼻竇炎都是大眾比較關注的鼻部問題，它們有一個共同病徵——「嗅覺失調」，患者會經常聞到腥味及臭味。耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞撰文講解什麼是嗅覺失調，以及嗅覺失調反映的毛病，好讓大家多關注鼻部不適。 撰文：耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞

「鼻」是我們上呼吸道的第一道「閘」，為吸入的空氣過濾、補濕、加暖。此外，鼻子更是人體唯一的「嗅覺」器官。

嗅覺對貓狗十分重要，人類亦然。（Westend6/ GettyImages）

嗅覺是人類最早發展的感官能力，早在視覺和聽覺完善之前，嗅覺已經相當敏銳。嬰兒在剛出生後，便能憑著母親的氣味找到母乳。除了用來搜尋食物外，嗅覺亦讓我們分辨不同環境，從而感應及預測身旁潛在的危險與機會。

人類主要是透過鼻子吸入氣體，再傳遞到鼻腔頂端的「嗅覺上皮」（Olfactory epithelium）。那裡充滿嗅覺細胞，可感受氣味分子，再將訊號傳遞給嗅覺神經，於大腦中產生嗅覺。在這段過程裡，若出現任何阻塞或破壞，就會引致「嗅覺失調」。

嗅覺失調會只聞到臭味、腥味

嗅覺失調是一種病徵，並不是病，所指的是聞不到香味，例如咖啡香，花香等等；或者是長時間聞到異味，例如無論什麼環境，都只是聞到臭味、腥味。

常見成因包括：（按圖）

至於較少見的成因則有以下兩種：

1. 鼻腔及副鼻竇腫瘤 2. 嗅覺神經細胞瘤

持續多於一個月應求醫

正如剛才提到，一般上呼吸道感染、傷風、感冒及鼻敏感發作都會出現嗅覺失調，但病徵不應持續多於一個月，亦不應有分泌帶血、頭痛、臉頰腫痛及持續鼻內有異味的情況。若留意到有上述病徵時，應及早向耳鼻喉專科求診。

需對症下藥才能紓緩情況

專科醫生在詳細問診和檢查後，會決定是否需要進行內視鏡、電腦掃瞄或磁力共振等檢查，以準確斷定嗅覺失調的成因。鼻炎、鼻竇炎，甚至鼻瘜肉都有機會在適當處方的藥物治療後得以痊癒；但若是嚴重鼻竇炎、鼻瘜肉、腫瘤等情況，便可能需要接受外科手術、電療、化療等治療方法。

耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞（撰稿人授權提供）

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