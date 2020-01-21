【頭痛】突劇烈頭痛及視力模糊？　頭痛可能中風或腦腫瘤先兆

頭痛可以是腦出血、腦水腫甚至是腦瘤等腦部問題造成，亦可能是腦中風前的先兆，不僅是休息不足或壓力所致。這類頭痛通常會留有線索，有跡可尋，神經外科專科醫生黃秉康就列出了五種不尋常頭痛或伴隨頭痛發生的情況，若察覺有以下徵狀，便應及早求診，檢查是否有更嚴重的大病因！ 撰文：神經外科專科醫生黄秉康

有一些頭痛的成因並不會對身體健康構成嚴重影響，但事實上頭痛亦可以是嚴重疾病的訊號。那到底什麼類型的頭痛要特別注意？

頭痛可能是一些正常身體反應，但也有機會與嚴重疾病有關。（Kuo Chiao-Lin/unsplash）

如果經歷以下頭痛情況，或頭痛的同時還有以問題，就應小心處理（按圖了解）：

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1. 畢生最劇烈的頭痛

很多人都有經歷過頭痛，大部分情況也跟休息不足或壓力等有關，只要放鬆身體便可紓緩。但如果頭痛來得突然且明顯比往常經歷的頭痛情況嚴重，就要特別注意，因為這可能是顱內出血或其他血管病變的病徵！



很多血管病變（如動脈瘤）平日不會有任何病徵，但在引致腦出血或病情變得不穩定時，就有機會引發嚴重頭痛。如果不及早處理，血管病變不單可引發頭痛，更可令顱內壓力升高，導致昏迷、肢體殘障甚至死亡！



尤其在頭痛發現時，這些病變出血的風險會大幅增加，所以出現突發性的嚴重頭痛，要盡快找醫生作臨床診斷和接受相應的影像檢查。

2. 伴隨神經系統病徵

頭痛以外，如果還有出現其他神經系統問題的病徵，可能代表神經細胞因中風、腫瘤或其他病變而受影響，常見情況有：

1.出血性中風：附帶有言語不清、行動不便等；

2.腦腫瘤：同時有視力模糊、認知能力減退等病徵；

3.硬膜下腔積血（較常見於長者）：伴隨反應遲緩、容易跌倒等問題

不同患者的情形和嚴重程度會按受影響的細胞功能而定，但前提是，任何這些病徵都是腦部出現嚴重問題的警號，要適當處理。

3. 出現顱內壓上升的病徵

如果頭痛以外，還帶有嘔吐、頸梗、怕光等病徵，便要留意是否因為顱內壓力上升而導致。顱內壓力上升可以是由出血、腦積水、腦水腫或腫瘤等疾病所致；忽略這些病徵，不單有機會延誤對症下藥的機會，顱內壓力過高更有機會導致腦細胞缺氧壞死，帶來生命危險。

4. 本身有藥物、醫療或創傷紀錄

有兩類人腦出血的風險要比一般人要高，一旦出現頭痛，要特別留意：

1.正服用抗血小板藥（例如阿士匹靈）或抗凝血藥（薄血丸）的人士

2.血友病、血小板過低等疾病的患者

另外，近期曾經受傷的人士有機會留有顱內出血或慢性硬膜底積血等問題，這些情況未必可自然修復，病情反而有機會持續惡化，或導致患者不時出現步履不穩而跌倒受傷等情況。

5. 60歲以上才出現的頭痛

因為壓力等原因而被頭痛困擾的人不少，當中許多是年輕人、中年人，但如果一向甚少頭痛，卻在六十歲後突然出現頭痛問題，就要小心。除了中風、腫瘤等問題可能正影響健康以外，亦有機會是出現了巨細胞動脈炎。這種病在中國人中比較少見，但有機會影響視力，所以亦不可以忽視。



其實無論是哪一種頭痛，痛楚本身就是身體的訊號，說明出現了與健康有關的問題。因此，在遇到頭痛時，最好能接受適當的診斷和治療，防止身體受嚴重疾病影響。

神經外科專科醫生黄秉康（撰犒人授權提供）

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頭痛唔簡單（01製圖）