【武漢肺炎】洗手做足至少20秒！ 病毒依附雙手6個步驟不能少

武漢肺炎越來越多感染個案，大家都擔心病毒擴散！武漢肺炎屬冠狀病毒，可透過飛抹或接觸傳染，除了戴口罩之外，亦應勤洗手。洗手看似簡單，但若草草了事，其實作用有限。專家的建議至少要洗20秒，何解要這麼久？若你平時數秒便洗好，則可能沒有做足所有步驟，正確洗手方法，大家認真確認，是否做對了？

網站Health引述佛羅里達國際大學傳染病學教授Aileen Marty指，洗手對防止病菌及病毒傳播有很大作用，因為我們日常觸碰到的物件表面很多時都存在大量細菌及病毒，如果沒有勤洗手，它們便可依附在我們雙手到處散播。

雙手很容易成為細菌及病毒的溫床，尤其武漢肺炎疫情越來越嚴重，大家應經常洗手防疫（nate_dumlao/unsplash）

皮膚可以阻隔我們和細菌及之病毒間的直接接觸，但它們卻可以滲透黏膜組織位置，包括眼睛、嘴巴及生殖器等，雙手如觸碰到這些位置，就可能受感染。

手要如何洗？

很多人認為洗手只是簡單用清水沖一沖手，其實這樣洗手是沒有用的！

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，洗手的時間最少要有20秒！你第一時間反應可能是： 何解要20秒這麼久？ 其實是因為看似簡單的洗手，要達到殺菌防疫的目的，有幾個步驟，一個都不能少。

洗手不只是手掌，連手背、手指縫及指甲都不能忽略！點擊下圖逐個步驟看：

+ 4 + 3 + 2

1. 用清水（冷熱皆可）沾濕雙手，並使用梘液 2. 用泡沫搓揉雙手，要仔細清潔手掌、手背 3. 把其中一隻手疊在另一隻手之上，雙手手指互相穿插清潔指縫 4. 把指尖按在另一手的手掌上揉搓清潔指甲 5. 以清水洗走泡沫 6. 用乾淨紙巾或毛巾抹乾雙手

消毒搓手液為次選

Marty指出，洗手必須使用梘液，因為細菌和病毒表面有部分是由脂肪物質（Fatty Material）組成，而梘液中的成分可以產生化學作用，令黏在手上的細菌和病毒隨泡沫被沖走。

如果一時間找不到洗手的地方可以如何做？原來消毒搓手液就是最好的次選。CDC指，消毒液可以在短時間內清除一定數量的細菌，成分最好選擇含最少60%酒精的，但強調它始終無法消滅所有細菌，尤其在雙手有明顯看得見的污垢時，消毒液未必能發揮作用。

在沒有清水及梘液的時間，免沖洗的酒精搓手液就是最好的代替方法。（VCG）

乾手機或散播細菌？

台灣媒體地球圖輯隊引述有研究指出，乾手機因為馬力太強，在乾手之餘容易將病菌擴散到整個空間，馬力最強的乾手機更可以讓病菌擴散到1.5公尺之外，因此洗完手後，用即棄紙巾擦乾最好。

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學識洗手正確步驟後，就要知道幾時要洗手。CDC就列出以下重點洗手時機（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

- 準備食物前、當下及過後 - 進食前 - 接觸曾因病而嘔吐或腹瀉的人前後 - 處理傷口的前後 - 上廁所後 - 為孩子更換尿片或為上完廁所的孩子清潔後 - 擤鼻涕、打噴嚏、咳嗽後 - 接觸動物及其飼料、排泄物後 - 接觸垃圾後

（資料來源：美國疾病管制與預防中心、網站Health）

除了洗手，載口罩都要學？一起看看正常載口罩方法，點擊下圖知道如何載口罩：