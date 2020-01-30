【武漢肺炎】蒸口罩消毒大錯特錯　 5大錯誤令口罩有等如無

武漢肺炎令全城瘋搶口罩，議員蔣麗芸更提出蒸氣消毒重用，當然被醫生直斥大錯特錯。口罩難求，有口罩固然慶幸，但若用錯了，就有等如無。珍惜手上所有，大家要正確對待口罩，以下的錯鋘，就不要犯了！

口罩供應緊張，但也不萬可將用過的口罩重用。蔣麗芸議員昨（29日）分享了一段短片，指市民可選擇100度水溫「翻蒸」消毒口罩，又指「當口罩供應短缺時，高溫蒸汽消毒可解燃眉之急」，是「沒辦法中的辦法」。不過，此說法被指「錯得離譜」。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受傳媒查詢指影片錯得離諎、害死人，強調外科口罩應用完即棄。

衞生防護中心總監黃加慶醫生於今日（30日）衞生事務委員會上亦解釋，外科口罩只能用一次 ，並指出：「以我所知無呢樣嘢」。

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戴口罩常見錯誤（按圖）：

+ 21 + 20 + 19

錯誤一：口罩蒸氣或曬太陽消毒後重用

口罩不只不可高溫消毒再用 ，醫學會前會長蔡堅醫生亦指，數十年前的確有布質口罩於使用後可經消毒重用，但現時常用的外科口罩物料只可以使用一次，使用後必須丟棄，沒有口罩消毒後重用的可能性，呼籲市民切勿嘗試。

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以為口罩可重用的，大有人在。較早前亦曾有人拍攝到清潔工用衣架晾曬口罩，似有重用之嫌。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，不論全新或使用過後的口罩，都沒可能透過將其放置在太陽下晾曬而達到殺菌效果。一旦口罩過濾層遭到破壞，防菌效果已消失。

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如何慳住用？

蔡堅表示理論上口罩脫下之後都應該使用新口罩，不過現時口罩供應緊張，他直言「我都買唔到，大家用嘅時候盡量小心，唔好掂到外邊，唔好周圍掂，唔好戴上戴落，盡可能做」，他舉例指如在非人多的環境觸摸到口罩，未必須要更換新口罩。如上班族午膳時，可以將口罩放在原先的膠袋內，待用膳後再使用。

錯誤二： 口罩掉轉用

有口罩在手但卻戴錯的情況不少，即使正確方法說了多篇，但街上仍然不時可看到有人戴錯了，而最常見是將口罩正反面掉轉：

其實，要戴得正確，簡單記住以下4 個重點就可以了：

1）認清口罩顏色，有色一面朝外，另一方法就是認金屬線，金屬線應朝上，就不會弄倒轉了。

2）口罩屬風琴設計，戴上後要拉開，完全覆蓋口、鼻和下巴部份

3）戴上口罩就不要露出鼻子，否則就失了保護防菌作用。

4）最後一步，也很多人做漏了，就是沒有壓實金屬線。口罩的金屬條有其作用，必須沿鼻樑兩側按緊以助將面罩貼緊，以免面部和口罩之間留有間隙，防止病毒從空隙滲入，這個小動作絕對懶不得。

緊記： 用過的口罩，不可反轉後重用！

錯誤三：用完的口罩摸到向外部分

口罩向外的部份有機會沾染細菌，因此要緊記盡量避免觸摸。別以為除口罩沒什麼重要，其實除口罩時，應把口罩的橡筋從雙耳除下，若是綁帶式外科口罩時，應先解開頸後的綁帶，然後解開頭頂的綁帶以防雙手無意沾上病毒。

除下口罩時，正確方法是立即丟掉，丟口罩的垃圾桶應該選擇有蓋的，丟掉口罩後就要馬上洗手。

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錯誤四： 選購沒防菌作用的口罩

口罩渴市，一罩難求，但針對武漢肺炎的病毒感染，若買錯了防護功能差的口罩，也是作用不大。

市面上近日傳出有假口罩，有些更薄如一張紙。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，不能透過口罩的厚薄判斷效能。

至於一些來歷不明，又或沒有獨立包裝的口罩，梁子超也提醒，擔心若非獨立包裝的口罩曾經人手處理，而所在地出現疫情社區爆發，有關口罩或有機會被污染。若市民要出入診所或在高危地出沒，必須使用已驗證、較穩妥品牌，最理想使用獨立包裝的口罩。

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以下幾個法規標準，大家買口罩前要先瞭解清楚：

BFE（細菌過濾效果，Bacterial Filtration Efficiency）

不少口罩標明經過美國Nelson實驗室的BFE測試，這項測試大多會以約3微米的微粒及特定流速來進行。林緯遜醫生指，BFE測試結果的數字愈高，代表其阻隔細菌能力愈強，測試某程度上可為其阻隔飛沬的能力作參考，不過亦要視乎該測試的準確性，「數字有可能作出嚟」。

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PM 2.5

空氣中存在許多污染物，而細懸浮微粒（PM2.5）是指直徑2.5微米以下的懸浮粒子，由於非常細小，容易進入人體內造成疾病，被公認是加重呼吸道疾病的元凶，因此選購口罩可留意包裝上有否包括PM2.5。

FFP（Filtering face pieces）

歐盟將防護效果分為3級，FFP1代表濾材最低過濾效率為80%、FFP2為94％（與N95相若）、FFP3為99%（與N99相若）。

Delta P（ΔP）

口罩壓降。壓降愈高，透氣性愈低，口罩的壓降一般是2至3 mm H2O （或 20至30 Pa），若高於3 mm H2O （或30 Pa），長時間佩戴會感到不適。

PFE（粒子過濾效果， Particulate Filtration Efficiency）

由於它容許使用0.1至5微米的微粒來測試，除非口罩標明以什麼大小的粒子來測試，否則參考價值不大。

VFE（病毒過濾效果， Virus Filtration Efficiency)

這指口罩過濾粒徑平均約1.7微米的粒子，同樣是數值越高代表過濾能力越好，代表口罩能有效過濾病毒。

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錯誤五：選錯口罩種類

口罩樣式多，市面上主要有外科口罩、N95口罩、紙口罩及棉布口罩4種。由於口罩渴市， 前立法會議員余若薇早前於社交平台帖文，指「口罩短缺，尤其沒有小童碼，唯有自製度面型可清洗重用口罩，內可加過濾」，引來不少人回應，指出此類口罩也是無助防疫。

以防疫為目的，應選擇外科口罩或N95口罩（按下圖瞭解不同口罩功效）：

外科口罩：最常見，密合度較高，透氣度較大，舒適感較佳，一般用作過濾細菌、病毒等病原體的醫療用途。

紙口罩：採用木漿作為原料，就像一張紙（實際上，它也是一張紙），是最普通的口罩，不細密、不透氣、不防水，只能用作衛生用途，不能用作防疫用途。

棉布口罩：採用棉質或無紡布作為原料，就像一匹布，密合度較高，但是，透氣度較低，舒適感較差，主要用作隔塵用途。

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