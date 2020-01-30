【武漢肺炎】蔣麗芸稱100度水溫蒸口罩可消毒　衞生署：無呢樣嘢

民建聯立法會議員蔣麗芸昨晚（29日）在社交網站分享短片，稱若口罩短缺，市民可選擇100度水溫「翻蒸」消毒口罩。身為立法會衞生事務委員會主席的她，今日（30日）會議上亦有乘議員提問口罩重用的問題時，質問衞生防護中心總監黃加慶醫生，能否以上述方法消毒。 黃加慶回應指，外科口罩只能用一次，在宣傳資料及指引寫得很清晰，但蔣麗芸續追問，黃加慶再稱「以我所知無呢樣嘢」，蔣麗芸面帶不屑稱，「咁我話畀你聽，你自己睇清楚有無呢樣嘢！」

立法會議員邵家臻在衞生事務委員會會議上要求，政府當局澄清口罩能否重用的問題，衞生防護中心總監黃加慶醫生解釋，外科口罩只能用一次，在衞生署的宣傳資料及指引寫得很清晰，不過這個說法並未令曾分享「100度翻蒸可消毒口罩」的主席蔣麗芸滿意，她繼續質問黃加慶，若市民的口罩存量不足，又未能買到口罩，「自我家中消毒得唔得？蒸100度水溫又得唔得？」

黃加慶再斬釘截鐵指：「以我所知無呢樣嘢」，不過蔣麗芸仍不放棄追問，「咁我話畀你聽，你自己睇清楚有無呢樣嘢！」

蔣麗芸質問黃加慶期間，利用了邵家臻的3分鐘發言時間，邵家臻其後亦有投訴要求補回發言時間。

蔣麗芸今日主持衞生事務委員會會議。（鄭子峰攝）

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