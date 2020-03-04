【闌尾炎】發燒肚痛易混淆盲腸炎　吳彥祖延醫險喪命有種人最高危

「闌尾炎」可大可小，不少人可能會感到腹痛，而誤以為自己腸胃不適，錯過黃金治療時間，引發更嚴重的後果。吳彥祖之前在個人社交平台中表示，以為自己食物中毒，3日後才求醫，結果發現闌尾破裂，延誤治療，傷口化膿，差點有性命危險。可見闌尾炎一病不可輕視。 撰文：外科專科醫生鄧俊傑

早期的闌尾炎並不容易發現，假如你出現右下腹痛，或突然出現高燒，便要注意，最好及早求醫，以免令情況惡化。以下由外科專科醫生鄧俊傑撰文，為大家講解闌尾炎的病因、高危族群、症狀及治療方法等。

闌尾炎病因、高危人士、症狀、檢查及治療方法一覽（按圖）：

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闌尾炎等如盲腸炎？

很多人會將盲腸炎和闌尾炎混淆，因為盲腸是大腸的一部份，其實闌尾是連接盲腸的一小段腸。如果闌尾中間的通道，因不同原因而受阻塞（常見如糞石、淋巴腫脹等），就會引起闌尾發炎。

飲食中缺乏蔬菜的人士患闌尾炎風險或較高。（Unsplash/ Iñigo De la Maza）

闌尾炎高危族群

其實闌尾是由通道阻塞而引起，因此較難預測，但相信普遍飲食中缺乏蔬菜的人士較容易有糞石，而糞石容易阻塞通道，因此患闌尾炎風險也可能較高。

闌尾炎的症狀

闌尾炎的症狀可能與一般吃錯東西、腸胃炎、傷風感冒相同，但令早期發作的闌尾炎症狀並不明顯：

- 突發的右下腹痛 - 高燒 - 食慾不振 - 嘔吐 - 腹瀉

加上闌尾炎其實是不能預防的，但若是症狀持續，或有其他較明顯症狀如腹痛發炎，臨床上就未必是腸胃炎般簡單，必須要考慮闌尾炎的可能性。

如果腹痛持續甚至惡化，就需要向醫生求助。

不只闌尾炎會出現腹痛（按圖）：

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不過，腹痛的原因可以有很多，卵巢水囊及其併發症、輸尿管結石、其他急性外科病等，闌尾炎只是其一，而有部份此類型的急症是需要立即診治，甚至做緊急手術，所以，如有持續徵狀應盡快求醫。

嚴重的䦨尾炎可以引發併發症，如腹腔膿瘡及闌尾潰爛及穿孔，繼而引到腹膜炎，嚴重的會引致細菌入血和敗血性休克，有生命危險。香港每年都有若干個案的嚴重闌尾炎，甚至需要入住深切治療部，每年都有個別死亡個案。

曾經試過有一位16歳少年持續腹痛發燒一星期，他以為是普通腸胃炎，一直沒有就診。到醫院看病時已經發現有腹腔膿瘡併發重症及敗血性休克，須即時進行緊急手術和入住深切治療部，最後要住院兩個多月才可以痊癒出院。

自己可判斷有否患闌尾炎？

正如上述，一般人較難自己判斷，如果有持續的腹痛，甚至發高燒，就應該向醫生求助。

闌尾炎檢查及治療

一般建議住院檢查和治療，醫生會先安排抽血檢查。若患闌尾炎，血液報告會表示白血球數量增加，以證明身體有發炎的情況。另外，醫生亦可能會安排超聲波或腦掃描檢查，這類影像檢驗可以直接知道闌尾是否發炎、發炎的程度、有沒有腹膜炎、腹膜膿瘡等併發症，同時亦可以診斷其他可引致類似病徵的病因，如卵巢水囊等。

急性闌尾炎的治療方法是做手術，在可行的情況下，醫生可以為病人做微創腹腔鏡切除手術，手術過程約一個小時。微創手術的好處是病人術後康復時間短，大部份人做完手術後一至兩日便可以出院。傷口亦非常細。

不過，手術的複雜程度和復康情況，始終取決於有沒有相關併發症，例如有腹腔膿瘡，手術就複雜很多，病人及後亦需要較多時間康復。因此，再三建議病人有不適就要求醫，免得普通闌尾炎演變成併發症。

外科專科醫生鄧俊傑 （撰文者提供）

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