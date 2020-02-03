【武漢肺炎】病毒與細菌大不同　演變速度快適應力強

武漢肺炎強襲中國，香港亦受波及，至今已有15宗確診個案，社會亦出現口罩搶購潮。其實，大家在選購口罩時除了留意生產地方、款式及價錢外，還要懂得分清它們是否能否過濾「細菌」及「病毒」這兩種隨時可致命的東西。 想了解更多細菌與病毒的分別，不妨看看《養生大謬誤》作者小肥波的解釋吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【武漢肺炎】病毒同細菌有咩分別？」，刊於01撐場】

肆虐全球的武漢肺炎由新型冠狀病毒（2019 n-CoV）引起，但很多人都不清楚「病毒」與「細菌」的分別，只知兩者都可以感染人類，造成嚴重的疾病。

病毒和細菌均能感染人類，那兩者有什麼分別？（資料圖片）

了解病毒與細菌的不同（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

細菌是含細胞的生物、能夠自我繁殖，但病毒的蛋白質外殼內只有 DNA 或 RNA 組成的基因組，並無（完整）細胞存在，必須依靠其他宿主，如人類、動物、植物甚至是細菌來幫忙為自己繁殖後代，而新發現的 2019 n-CoV 則由 RNA 組成，外殻上則有明顯的蛋白質尖端，猶如一個個皇冠（crown，拉丁文為 corona），因此被稱為「冠狀病毒 （coronavirus） 」。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

自一百多年前病毒被正式發現以來，生物學界對其能否被定對為生物仍有大量爭議。首先是病毒跨越了化學和生物之間的界限，其結構比蛋白質、碳水化合物等大分子 （macromolecule）大，但卻比細胞細得多——大部份細菌的直徑為 0.2–2 微米 （micrometer, ㎛） ，大多數病毒的直徑則為 10-300 納米（nanometer, nm），而 1 微米是 1 納米的一千倍；一條人類頭髮直徑約為 50–70 微米。

另外，病毒不會代謝、不對刺激作出反應並且不能獨立繁殖。只要宿主的免疫系統意識到其存在前，都可以非常有效地複製。雖然病毒的基因組非常小，但其遺傳指令足以使病毒複製基因並將之套在蛋白質外殻內，例如伊波拉病毒僅有七個基因，但可令有數以兆計細胞的人類出血死亡。

病毒不會代謝、不對刺激作出反應並且不能獨立繁殖。只要宿主的免疫系統意識到其存在前，都可以非常有效地複製。（cdc@unsplash）

病毒快速在宿主內快速複製的能力，以及其無法修復在過程中出現的 DNA 或 RNA 錯誤，使其演變速度非常快，且對環境具有高適應性，所以在大部份時間都可與宿主免疫系統的攻防戰中，佔盡上風與優勢。

留意的是，就算細菌與病毒是兩種不同的致病原，但也可引致非常相似的病徵。結核桿菌 （Mycobacterium tuberculosis）會引起肺結核，典型症狀包含咳嗽、發燒等，情況與武漢肺炎極相似。因此，有人說「病毒毒過細菌」的說法並不正確。

就算細菌與病毒是兩種不同的致病原，但也可引致非常相似的病徵。（視覺中國）

不過，由於病毒非常擅長進入某些細胞，因此它們也在基因治療被應用作傳遞 DNA 的載體——甚至 HIV 病毒也是其中一種基因治療載體，但當然是去除導致愛滋病的基因！

現時，我們已得到來自早期病人的 2019 n-CoV 的基因組，流行病學家、微生物學家就可以將各個基因線索、人類反應等因素，聯繫起來，從而了解病毒的歷史，以及潛在的治療方法。雖然這短短個多月學界已走了很長一段路，但要真正消滅疫情可能還要點時間。不說陰謀論，單是源頭的食野味、衛生意識低劣，只會令危機不斷滾大（你看街上仍有人吐痰、咳嗽不掩口鼻就知），而疫苗的研發向來都慢，不可在此階段有太多寄望，唯有靠醫護人員摸著石頭過河，在現有藥物間尋找有效的治療方法。

要真正消滅疫情可能還要點時間。（資料圖片）

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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