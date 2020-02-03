【武漢肺炎】與沙士相似病毒藏糞便　抗疫5件事大家齊心做！

武漢肺炎幾乎是沙士（SARS）的翻版，最新發現，患者的糞便樣本均對新型病毒呈陽性反應，與2003年沙士時情況一樣，有學者更呼籲市民每日注水入U型渠。 越來越多証據顯示，武漢肺炎與沙士相似，面對疫情仍有很多未知數，香港人須齊心抗疫 ，5件事大家要緊記！

武漢肺炎爆發，喚起了香港人對2003年的痛傷回憶，事隔17年，大家都不希望武漢肺炎變成「沙士進化版」。越來越多証據顯示，武漢肺炎與沙士何其相似。專家亦指，情況嚴竣，不容輕視。

市民感到心慌，不難理解，但大家毋須過於恐慌，憑著當年沙士的經驗，我們對疫症的警惕戒心已大大提高，要打好這場來勢洶洶的疫症，有5件事情是重要關鍵，大家務必要做到！

抗疫5件事（按圖）：

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1. 注水入U型渠 如廁後沖水要蓋好廁板

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，繼早前深圳一間醫院公布，有患者大便樣本驗出新型病毒後，愈來愈多科學實證顯示，今次新冠狀病毒與2003年沙士時情況一樣，當年沙士病毒在糞便內可存活長達4日，病毒或經糞便傳播。

而沙士在淘大花園爆發，以致多人受到感染的原因之一，便是大廈的U型去水渠乾涸，因而引致隔氣失效有關，令病毒可沿去水渠經空氣抽進其他住宅的浴室。

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一般衞生設備例如座廁和地台排水口連接的污水管都設有隔氣彎管。為防止污水管的臭味和昆蟲等外物進入樓宇內，U形隔氣須有足夠貯水，方可發揮其隔氣功能。隔氣彎管乾涸時，細菌或病毒有機會造成環境污染，並傳播疾病。

既然有証據顯示，武漢肺炎病毒存在患者糞便，大家更應立即檢查自己家中的廁所U型渠。食環署網站指引，可定期（約每星期一次）把約半公升清水倒入所有排水口，再以一茶匙1:99稀釋家用漂白水倒進排水口。如去水管漏水或淤塞，或排水口發出臭氣，應立即維修。

另外，大家也要謹記應蓋好廁板才沖廁，然後徹底清潔雙手。每日也應最少清潔廁所1次。

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2. 「早發現、早隔離」 有疑似病徵應馬上求醫

中國工程院院士、新型冠狀病毒疫情專家鍾南山說，「目前全國的疫情仍處於上升期，但我們判斷應該不會產生全國性爆發，而可能只為局部爆發。」面對此次2019-nCoV肺炎疫情，最有效的方法仍是「早發現、早隔離」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時第12及14宗個案的病源都不清晰，兩宗個案曾短離開香港，但時間不長，「不能排除社區感染」。她續指，兩宗個案都未有發現流行病學的關連，認為社會上部分人可能帶病毒，卻沒有明顯病徵，假如這類人士打噴嚏、咳嗽，觸碰到公共用品如扶手，其他人碰到時或會有感染。

當大家出現病徵，例如咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，應馬上求醫，並告知醫生曾到訪過哪裡、曾進食過什麼食品，及曾接觸的人士有否到訪過內地等。

在求診時，應與醫護人士充份合作，跟從醫生指示及安排，以免出現更多人傳人個案，造成社區大爆發，令疫情進一步擴散。

武漢肺炎症狀篇（按圖）:

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3. 戴口罩及勤洗手

這段時間大家都已盡量減少外出，但不少人仍然需要如常工作，又或者日常也要出外，在這情況下，大家就要做足防護。

若手上有口罩，外出時一定佩戴且要正確使用。外科口罩為一次性用品，使用後要丟棄。假如無可避免，在短時間除下後，要重新戴同一個口罩。

口罩正確佩載及重用方法（按圖）：

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現時口罩供應緊張，若沒有口罩，也毋須太過恐慌；沒口罩則要緊記避免前往醫院或高危地方。另外，打乞嚏或咳嗽時要用手掩口鼻是常識也是基本禮貌，早前有美國有節目竟曾進行實測，發現阻擋飛沬傳播的最好的方法竟不是用手，而是以手臂遮掩，這方法更獲得美國疾病管制與預防中心（CDC）認證。

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不過，無論有沒有口罩，防疫最重的還是勤洗手！以下情況都要緊記洗手：

- 接觸曾因病而嘔吐或腹瀉的人前後 - 處理傷口的前後 - 上廁所後 - 為孩子更換尿片或為上完廁所的孩子清潔後 - 擤鼻涕、打噴嚏、咳嗽後 - 接觸動物及其飼料、排泄物後 - 接觸垃圾後

另外，大家也應自行攜帶酒精搓手液。假如在街外無法洗手，可使用酒精搓手液。美國疾病管制與預防中心（CDC）指，消毒液可以在短時間內清除一定數量的細菌，成分最好選擇含最少60%酒精的。不過，CDC也強調它始終無法消滅所有細菌，尤其在雙手有明顯看得見的污垢時，消毒液未必能發揮作用。

大家應瞭解如何正確洗手（按圖）：

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大家應正確洗手：

1. 用清水（冷熱皆可）沾濕雙手，並使用梘液 2. 用泡沫搓揉雙手，要仔細清潔手掌、手背 3. 把其中一隻手疊在另一隻手之上，雙手手指互相穿插清潔指縫 4. 把指尖按在另一手的手掌上揉搓清潔指甲 5. 以清水洗走泡沫 6. 用乾淨紙巾或毛巾抹乾雙手

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4. 入屋做足五個步驟

現實情況難以連日來都足不出戶，不想把街上的病毒或細菌帶回家，入屋後就要切記依次做足以下步驟：

a）清潔鞋子

鞋子是接觸最多街上污垢的地方之一，所以必須做好清潔！最好先在門外放置1:99稀釋漂白水地布，入屋前先印乾淨鞋底，減少將室外細菌帶入屋；入屋後用裝有1:99稀釋漂白水的噴壺噴灑鞋面。

b）清潔雙手

外出時，雙手難免碰到扶手等公共設施，沾上上面的細菌及病毒，因此回家後要使用梘液徹底清潔雙手，洗手時間最少要有20秒。洗手後再除下口罩，期間要避免摸到口罩表面，如不小心摸到，記得重新洗手。

c）清潔外套及手袋

妥善處理外出時穿過的衣物，薄的衣服放在洗衣機清洗，厚的外套最好把它掛開，放在空氣流通的位置吹一晚，不宜立即放進衣櫃；另外，應用消毒藥水噴灑在手袋的表面。

d）清潔手機

電話為貼身用品，經常使用及到處擺放，因此回家後更不應忽略為手機消毒。大家可用消毒酒精，或稀釋漂白水清潔手機，要記得機面至機殼全方位消毒，不要漏任何細節。

e）避免回家後馬上躺在床上或梳化

大家到訪人多擠逼的地方後，應避免馬上躺在床上或梳化，宜馬上洗澡，換上乾淨的家居服。

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5. 提升免疫力 健康生活習慣

疫情來勢洶洶，病毒擴散難以預料，老生常談卻又是總是對的，就是要加強自身免疫力，以免病毒乘虛而入。

大家應保持充足睡眠，盡量維持不少於6小時的睡眠時間，睡眠不足和壓力大都會令皮質醇激素增加，長此下去便會抑制免疫系統。中度至強度運動，可增加血液循環，有助加強體內免疫系統循環，從而刺激免疫系統運作，而這效果於運動後可持續數天，因此經常運動的人相對較少機會患上呼吸道感染，例如喉嚨痛、傷風或鼻竇炎。

另外，應減少煙酒，酒精會損害免疫系統和呼吸系統，而吸煙亦會削弱基本的免疫力。除了飲食外，也可多曬太陽，陽光會令皮膚產生維他命D；而維他命D水平不足，會增加患呼收道感染的風險。

面對疫情仍有很多未知數，香港人須齊心抗疫 ，以上5件事大家要緊記！齊心協力做好防疫，才能有效阻止疫情進一步擴散。

（資料來源：食物環境衞生署）

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