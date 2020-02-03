【武漢肺炎】廣州首在門把手發現病毒　疾病傳播方式或更為多元

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。廣州市疾控中心表示，該中心通過對確診患者居住外環境的監測、檢查中發現，一名患者鐵門門把手上出現新型冠狀病毒「2019-nCoV」的蹤跡。

廣州市疾控中心新聞發言人、中心副主任張周斌指，這一疾病的傳播方式也可能更為多元。（資料圖片）

《南方都市報》報道，廣州市疾控中心新聞發言人、中心副主任張周斌表示，隨著廣州市確診、疑似病例的增加，以及對密切接觸者流行病學調查的需要。現階段廣州市疾控中心實驗室收到的送檢樣本數已經超過600份每天。

張周斌表示，除了對患者、疑似患者等人群送來的生物樣本進行檢測外。中心還會根據流行病學調查的需要，對確診患者的居住環境開展檢測。比如患者居家時可能經常觸碰的門把手、手機、電話、水龍頭、鍵盤等進行採樣，並進行環境檢測。

廣州首在門把手發現病毒。（示意圖／網上圖片）

據報道，廣州市疾控中心昨日（2日）首次在確診患者的門把手上檢測出新型冠狀病毒核酸。這對疫情防控帶來挑戰的同時，也提示廣大市民要做好預防性的舉措，尤其是居家通風、清潔等。

在稍早前，深圳、珠海等城市也在確診患者的糞便中檢測出病毒核酸。張周斌表示，這一疾病的傳播方式也可能更為多元，無論是防控飛沫傳播、接觸傳播亦或是防控可能、潛在的糞口、消化道傳播，良好的清潔衛生習慣非常重要。除了門把手，手機、電話、鍵盤、水龍頭開關、遙控器按鍵等都是需要重點關注的，易污染區域。

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