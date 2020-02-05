【武漢肺炎】初期症狀輕微或有低燒　 糖尿病及心臟病患者高危

武漢肺炎疫情持續蔓延，香港更出現首宗死亡個案。新型冠狀病毒在社區爆發的危機如箭在弦，死亡個案的出現更令人人自危。到底感染武漢肺炎病毒後，哪類人更易出現重症情況？病情有好轉的個案又是如何？

武漢肺炎爆發至今，死亡率一直是不少人關心的重點。國家衛健委國今（4日）召開記者會表示，目前感染武漢肺炎的大多個案皆為輕症，最新全國確診病例死亡率為2.1%，其中八成為60歲以上長者，又以男性比女性多。

香港昨（4日）出現首宗死亡個案，死者是日前（1月31日）確診新型冠狀病毒肺炎的39歲男子。醫管局總行政經理劉家獻表示，死者本身患有糖尿病，在隔離治療期間一直情況穩定，毋須插喉，至昨日早上情況突然惡化，並心臟停頓，臨床顯示有敗血性休克，未趕及轉送深切治療部已不治，由於患者是短時間便急轉差死亡，故需由死因庭調查死因。

本港第13確診宗個案我39歲男患者昨日不治，消息稱他本身患有糖尿病，醫管局表示會把個案轉介至死因庭調查。（資料圖片/王譯揚攝）

年長、長期病患易變重症

家庭醫生張國威指出，估計演變成重症的風險中，年長是其中一個因素；另外，長期病患者及因個別原因導致抵抗力較弱的人士，都有可能引發嚴重併發症，以下人士尤其高危（按圖）：

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1. 年長 2. 糖尿病 3. 心臟病 4. 腎病 5. 呼吸系統疾病（如慢性支氣管炎） 6. 抵抗力弱（如曾接受官移植並正服用抗排斥藥）

另外，《新英格蘭醫學期刊》刊載了美國在1月19日確診的首宗病例，患者病情在日前已經好轉。張醫生指這病例對於香港市民抗疫都很值得參考。個案如下：

- 病人男性，35歲，健康，不吸煙 - 1月15日由武漢返美後，先出現類似感冒症狀，咳、低燒等，症狀並不嚴重，但持續不退 - 之後症狀轉趨嚴重，高燒、氣喘，同時出現嘔吐、肚瀉，於是到診所求醫 - 1月19日確診 - 大便樣本亦發現新型冠狀病毒 - 隔離治療至1月30日仍留醫，已退燒，其他症狀亦已減退，只餘下輕微咳嗽

本身健康患者較少有嚴重併發症

張醫生說，由這個案和其他個案資料可看到新型冠狀病毒的一些特徵，似乎身體健康的患者較少有嚴重併發症。另外，患者一般初期症狀較輕微，持續2至4日後會轉趨嚴重，「所以現在一旦有低燒症狀，都要好小心，因為已經可以傳染給其他人，家人首當其衝，病人應盡快看醫生。」

關於外國案例的更多分析（按圖）：

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不過，本港有確診個案的患者，在確診前曾經多次前往私家診所求醫，但醫生未有察覺患者可能患武漢肺炎。張醫生指，對於一般感冒症狀病人，目前家庭醫生要判斷個案是否需要通報或轉介到公立醫院，主要看三點：

1. 近期旅遊史：過去14天有否往返過中國內地 2. 接觸史：若病人曾接觸感染新型冠狀病毒的人士 3. 肺炎症狀：病人是否有出現肺炎症狀，如氣喘、持續高燒等

未有症狀的市民，除了戴口罩，還要注意進食以及雙手觸碰面部，眼、耳、口及鼻前，一定完全清潔雙手；此外，洗過手後，若雙手接觸了其他東西，如商場的門、扶手、電梯按鈕等，之前的洗手應假設已失效，再觸碰面部或進食前必須重新再清潔。

洗手都要學？馬上看看洗手正確步驟（按圖）：

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家庭醫生張國威（受訪者授權提供）

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