【武漢肺炎】8大原因令人突然暈倒 　感到頭暈緊急處理3大要訣

武漢肺炎持續蔓延，本港相繼有人在街上突然倒地，惹來患有武漢肺炎疑雲。有人認為戴口罩焗促可致昏厥，其實突然暈倒的原因眾多，常見的有胃痛、經痛、站太久和血壓低等。當感到頭暈及見到別人暈倒時可怎辨？什麼是應做和不應做？

突然暈倒在地上，想必會令人生疑是否患有大病，兒童免疫及傳染病傳科醫生何學工列舉出數個會使人昏厥的原因，這可能是身體給你的警示。

本港各區接二連三地發生「突然昏倒」事件。(衛期理上傳至巴打絲打 Facebook Club )

昏厥原因眾多

成因1：心臟病

早前本港出現首宗新型肺炎的死亡個案，39歲男死者因心臟衰竭令病情急劇轉差，有指併發心肌炎而致命可能為其中的致命原因，而內地亦有案例顯示，部分武漢肺炎患者會同時患心肌炎。心肌炎，是指心臟肌肉受到病毒和細菌等侵犯，或由自身免疫反應引起，是令心臟肌肉嚴重發炎的疾病。

心臟病的確防不勝防，殺人一個措手不及。何醫生表示，患心肌炎並沒有明顯的先兆，就算是健康人士也會有患上這病的可能，甚至會突然病發而致命，而心肌炎的徵兆包括感到特別疲勞、手腳冰冷或心跳紊亂，嚴重的話更可能會突然暈倒。

常見心肌炎徵狀（按圖）：

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成因2：迷走神經性昏厥 （Vasovagal Attack）

迷走神經性昏厥許多時是因站立時間太長所致。由於在站立時，血液積聚在腳部，無法輸送到大腦，結果令供應給頭部的血液不足，而大部分人在昏倒後會慢慢自行甦醒。

成因3：血壓低

人需維持正常的血壓，推動血液在體內運行，將氧氣及營養輸送到身體各部位。當低血壓時，血液供應不足，使大腦的氧分及營養不足，便可造成暈倒。（本港衛生署正常血壓指標：上壓低於120mmHg/ 下壓低於80mmHg；而美國心臟協會於2017年已發表最新血壓指標，更改為上壓低於130 / 下壓低於80 mmHg）

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其他常見成因：（按圖）

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不少市民因戴口罩感到頭暈想嘔等不適，擔憂已受感染。（Shutterstock）

戴口罩不適、感染肺炎致昏厥？

近期也有網民討論，因戴口罩感翳焗，以致呼吸不暢順。何醫生指，一般戴口罩所感到的翳焗只會令人感到少許頭暈目眩和頭痛，並不會嚴重致暈倒在地上，而患有慢性呼吸道問題的人會較易因戴口罩而產生不適，他們包括因長期吸煙而造成阻塞性肺病，以及是患有長期病患等人士。

另外 ，早前網上廣傳武漢市民在街上突然倒地的影片，而本港樂富廣場UNY生活創庫的美食廣場，在上周一（2日）也有一名66歲男子突然不適暈倒在地上，最終不治。照片在社交媒體流傳，令大眾人心惶惶，生怕他們是因患有武漢肺炎而暈倒。

何醫生表示，暫未有文獻能解釋感染新型冠狀病毒與昏倒的關係，但當患者有一定程度不適，是可能會引致虛脫，從而昏倒。他提醒，昏厥的原因眾多，不能將「昏倒」一概而論。

當感到頭暈、頭痛時怎辦？

街上行人突然昏倒地上，見狀應如何提供協助？何醫生回應，若大家有保護狀備（如口罩）便可考慮上前施救。首先，大家應致電救護人員作專業的施救。如昏厥人士沒有骨折等外傷，可以復甦體位（Recovery Position）將他擺動為側躺的姿勢，避免被口水、鼻涕和痰哽塞引致窒息。

若發現患者面青口唇白，可能是因缺血性暈倒或血壓低所致，在這情況下，可將患者的雙腿抬高於心臟位置，以助血液流向於腦部，助昏倒者甦醒。

至於因心肌炎或心臟病而昏倒時，則需要心外壓才可助心臟供血，建議請先詢問專業人士才進行急救處理。

感到頭暈時不應做

當自己感到開始頭暈時，有什麼不應該做？神經外科專科醫生黃秉康在早前一個訪問中指出3個注意事項。

1. 應待在安全的地方，盡量坐下或躺臥休息，避免行樓梯及站立

由於地心吸力影響，血液會於站立時積聚在腳部，無法輸送到大腦，造成血壓降低，加劇頭暈情況。

2. 頭暈時應安坐於空氣流通及乾爽的空間，以紓緩頭暈狀況

3. 別以熱毛巾紓緩頭暈

坊間流傳各種處理頭暈的方法，有指把熱毛巾敷在額頭能紓緩頭暈情況，這可行嗎？黃醫生建議不要以「熱」制頭暈，因為身體遇熱時會令周遭的血管再度舒張，使血壓降低，屆時只會適得其反，加劇頭暈情況，他更指在頭暈時去浸溫泉是一種自殺的行為。

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若戴口罩後感到頭暈及頭痛等不適，可以採取以下措施：

1. 暫時脫下口罩

- 走到乾淨、非密集式環境的地方暫時脫下口罩，「唞大氣」作休息

- 一般情況下，脫下口罩便須棄置於有蓋垃圾桶內；若然口罩短缺，可考慮參考以下做法：（按圖）

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2. 檢查有否戴錯口罩引致不適

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勿標籤化暈倒的患者

對一個文明社會來說，不去施救是一件十分悲哀的事。何醫生籲大家在適當地保護自己時，看到旁人有需要時也應施以援手。

「恐慌會令充滿關愛的社會缺乏溫情，雖然疫情恐怖，但人與人間的猜度和不信任更為恐怖。 兒童免疫及傳染病傳科醫生何學工

最後，何醫生語重心長地提大家要勤洗手，若曾觸摸口水、鼻涕和痰就須仔細地清洗雙手。洗手要有至少20秒才可殺滅細菌、病毒，步驟如下：（按圖）

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(資料來源：衛生署)

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