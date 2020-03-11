【子宮內膜癌】月經亂分泌物多4大患癌症狀　忌服避孕藥調經防癌

子宮內膜癌是香港女性第四大常見的癌症，如女士經常出現經期紊亂，或陰道時有發現呈粉紅或棕啡色並帶有異味的分泌物，便要多加留意。不少人亦以為自行服用避孕藥便可助調經甚至防癌，但其實這可能引起副作用，隨時帶來反效果。想了解更多子宮內膜癌，不妨參考臨床腫瘤科專科張寛耀醫生的意見，小心提防這個徵狀不明顯的癌症。 撰文：臨床腫瘤科專科張寬耀醫生

不少女士都有四季經的經歷，有人或會自行服用避孕藥「調經」，有人則可能順其自然，甚至因免受每月的經痛之苦而感到高興。然而女士經期長期紊亂「遲到」，或許是生理健康的警號，嚴重更可能與多囊卵巢症、子宮內膜癌有關。如月經周期持續超過35天，或於更年期後異常出血，宜及早求醫找出病因。

子宮內膜癌4大症狀（按圖了解）：

正常女性的月經周期是21天至35天，超過35天便屬於異常，而每隔三個月才來經一次則為俗稱的「四季經」。部分女士更可能相隔長達半年至九個月才來經一次，或停經後出血。如持續出現經期紊亂現象，伴隨陰道分泌物增多且帶惡臭，除了與一般婦科疾病有關，亦有機會是初期至中期子宮內膜癌的徵兆。

子宮內膜癌又稱子宮癌或子宮體癌，高踞香港女性常見癌症第四位，每年新症約有一千多宗，發病數字較廣為大眾熟悉的子宮頸癌高出一倍，卻因徵狀不明顯而常被忽略。子宮內膜癌尤其以45歲以上或停經後女性最為常見，估計成因與體內雌激素分泌失調有關。過往一些研究發現，體內雌激素的濃度愈高，愈容易導致子宮內膜增生及病變，增加子宮內膜癌風險。

引致子宮內膜癌的5大高危因素（按圖了解）：

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1. 35歲後黃體酮下降

步入35歲除了是人生或職涯的里程碑，許多研究顯示是身體機能走下坡的分水嶺。35歲後的女性開始減少排卵，負責保護和調控子宮內膜結構的黃體酮分泌亦會下降，容易導致內膜增生，甚至發生病變。

2. 情緒壓力

情緒不穩及作息不定時也會影響黃體酮分泌，增加癌變風險。

3. 高脂肪飲食習慣

攝取過多脂肪會令身體分泌過量雌激素，增加內膜增生及罹患子宮內膜癌的風險。

4. 未曾生育

處於懷孕和產後哺乳時期的女性，體內會分泌較多黃體酮。若未曾生育，黃體酮的水平便相對較低，身體受雌激素的影響亦較大。

5. 多囊卵巢症

多囊卵巢症及子宮內膜癌的症狀均與荷爾蒙失調有關。多囊卵巢症患者的卵巢會分泌過多雄激素，導致荷爾蒙失衡，經期會失去規律甚至停經。同時，子宮內膜會增生及變厚，除增加不孕和流產的風險外，罹患子宮內膜癌等疾病的機率亦相對較高。

口服避孕藥可以「調經」兼防癌？

根據美國醫學會雜誌在2017年刊登的研究，服用口服避孕藥逾10年的女性罹患子宮內膜癌的風險，較從未服用或服用時間少於一年的女性低34%。原理上，囗服避孕藥能補充雌激素，抑制卵巢排卵，有「調經」之效。同時，避孕藥亦會補充黃體酮，從而增加子宮頸的分泌物，令精子難以通過子宮頸並與卵子結合，除了達到避孕目的，更因爲提升了黃體酮的水平，間接減低患子宮內膜癌的風險。

然而，目前未有證據顯示避孕藥具有直接的防癌功效，加上囗服避孕藥種類繁多，有可能引起噁心、嘔吐、頭暈等副作用，女士不宜自行服用避孕藥「調經」，反而應從日常生活著手，減少攝取脂肪、多做運動、控制體重，減低患癌風險。女士如持續出現經期紊亂、腹痛或陰道異常出血等問題，宜盡早求醫探究病因。擁有上述高危因素的女性更應提高警覺，定期進行子宮內膜超聲波掃描，倘不幸確診亦能及早發現，提升治療成效。

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生（撰稿文授權提供）

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