【新冠肺炎】肺纖維化、復陽病患你唔知點解？疫情常見名詞懶人包

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情出現新變化，最新在日本出現了康復出院後，再度確診的病例。這也代表著，陰性的篩檢結果，並不一定代表患者是完全安全或「康復」。大家每日密切留意疫情發展的同時，又是否明白當中每個常用字眼？隨著武漢肺炎疫情有新變化，有不少新名詞出現，你又知點解嗎？

新型冠狀病毒每日也有新增個案，如果不想提心吊膽，就要清楚了解疫情的發展，加強防疫措施。

以下為大家解釋疫情新聞經常提及的詞語（按圖）：

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1）復陽病患

「復陽」，即是恢復陽性，代表患者在康復後，再次確診。其實內地早前已有多宗復陽個案，由廣東省人民政府新聞辦公室舉行，2月25日的新聞發布會中，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，廣東出院病人裏有14%的人有復陽現象。

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據《日經中文網》的報道，日本也出現了首例出院後再次被檢出陽性反應的個案。大阪府於2月26日發佈消息，指府內一名40多歲的女性，有復陽的情況。該名女導遊在感染新型冠狀病毒後入院治療，直至病毒檢測結果呈陰性出院。之後該名女導遊因身體不適，再次進行病毒檢測，結果呈陽性。

2） 第一、二、三、四代傳播

新型冠狀病毒肺炎的4代傳播，分別是：

第一代：武漢華南海鮮批發市場內的感染者

第二代：被第一代感染者傳染的武漢人，或去過武漢的人

第三代：沒有去過武漢，卻被離開武漢的人傳染

第四代：被第三代感染者傳染的人

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3）超級傳播者

「超級傳播者」指將疾病傳染給特別多，或比一般情況多許多的病人。

是次新冠肺炎，根據衡量病毒傳播能力的指標「基本傳染數」（R0），世界衞生組織（WHO）初步估計，每名患者平均傳染1.4至2.5人，而英國倫敦帝國學院（Imperial College London）2月10日的研究就指出，每名患者平均傳染2.6人。

若某病人傳染他人的數目大大超出這些數目，就為「超級傳播者」。

什麼人會成為「超級傳播者」？

至於傳染病患者會否成為超級傳播者，取決在一段時間內包括病原、病人生理、環境及行為的一系列因素。

有些人較其他人較易傳播更多病毒，跟其免疫系統如何運作有關。這些人耐受性較強，在一段時間沒有徵狀或較遲出現徵狀，因此可能如常生活，無意間傳染更多人。

相反，免疫系統較弱的病人亦可成為「超級傳播者」。這些人體內可能會大量複製病毒，使病毒更大機會傳播。若病人有咳嗽或打噴嚏等更多症狀，亦有較大機會傳播病毒。

染病的醫護人員亦可能更大機會成為超級傳播者，因為他們在工作中需與大量不同病人接觸。

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4）隱形患者

1月28日國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺透露，隨着感染地區的人外溢到全國各地，可能在全國很多地方造成了散發的病例出現。在散發病例密切接觸者中，可能會出現無徵狀的感染者，他們雖然沒有徵狀，但是核酸檢測呈陽性。還有一些病人發燒不明顯，偶爾乾咳或者乏力，他們都是具有一定傳播力。

綜合而言，隱形病人是無病徵，但亦可傳染他人的病人。

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5）密切接觸者

密切接觸者不一定是親屬或朋友，也需視乎接觸的時間和距離。近日（22日）本港衞生防護中心傳染病處稱，本港將跟隨中國疾病預防控制中心，更新新型冠狀病毒確診病人密切接觸者的定義。

原本定義為「確診者出現病徵後，與其密切接觸的人」須作14天醫學監測；由於部分個案得知有確診病人在潛伏期約前兩日已可能有傳染性，故現時則更改為「確診者發病前兩天所接觸的人，也會被定義為密切接觸者」。

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此外，衞生署曾指，患者的密切接觸者包括曾與確診患者面對面接觸15分鐘的人，或沒有足夠裝備下較長時間接觸確診患者的人。

廣東省疾控中心指，根據不同的交通工具，「密切接觸者」定義也可不同：（按圖）

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- 飛機：感染者座位的同排和前後各三排座位的所有人、上述區域提供服務的人員 - 全封閉空調式鐵路列車：與感染者在硬座、硬臥車廂或軟臥同包廂的全部乘客和乘務人員 - 非全封閉的普通列車：與感染者同間軟臥包廂內，或同節硬座（硬臥）車廂內同格及前後鄰格的旅客、該區域服務的人員 - 全密封空調客車：與感染者同乘一輛汽車的所有人 - 通風的普通客車：與感染者同車前後3排座位的乘客、司機 - 輪船：與感染者同一艙室內的全部人員、為該艙室提供服務的人員

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6）零號病人

零號病人，也名為「索引病例」（index case），指疫情擴散時被病毒或細菌性疾病感染的第一人。新冠肺炎的「零號病人」，就代表第一名新冠肺炎感染者。不過對於新冠肺炎的「零號患者」，至今仍眾說紛紜。

7）病毒飛沫

港大團隊分析本港首23名新型冠狀病毒確診患者，發現各人入院第一日的病毒量最高。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，每毫升有一億個病毒，即一粒芝麻大小的唾液或鼻涕有10萬粒病毒，十分之一的大小，也有1萬粒病毒。就算只是幾粒，也可能會「中招」。

8）初步確診

病人首次快速測試呈陽性，屬「初步確診」，需再進行第二次測試，覆檢才可確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，一般會為懷疑個案的病人進行兩次不同的快速測試，不過也有病人在經過3次測試才確診。張竹君稱，結果並不等如快速測試結果有「假陽性」，或受其他原因影響，包括有時未取得足夠病毒量的樣本，或者病情輕微的情況。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良（13日）接受港台《千禧年代》訪問時指，以往必須在實驗室測試為陽性後，才可接納為確診個案；後來因個案激增，更改成醫院以快速測試來確定。不過在疑似病人不斷湧現，醫院無法為所有人作測試，部分病人未經確診便死亡，沒有納入確診案例。他指，為了更快速，更準確檢查病人是否確診，把臨床診斷病例納入確診病例為必要的更改。

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9）肺纖維化

呼吸系統科專科醫生盧浩然指，肺結構可形容為「一些掛上了氣球的棚架」，棚架即間質，支撐着肺部的連接組織，而氣球就是肺氣泡。肺發炎、水腫都會出現間質發炎增厚，當肺部長期受損，復原時被疤痕組織代替，才會真正變成纖維化。

真正發生了纖維化的地方，的確不會復原，但與原發性肺纖維化不同，一般肺炎造成的纖維化不會再擴展，但如果肺部到真的九成都纖維化的地步，就有機會肺功能不夠用，「例如無法運動，甚至做不到一些日常生活需要用氣的活動，如沖涼、食飯，更可能需要用氧氣幫助」。但他強調，即使是當年沙士的患者，都只有少數人會出現這個情況，一半以上人的肺功能都能回復到以前水平。

可以閉氣測試肺有否纖維化？（按圖）：

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中日友好醫院呼吸與危重症醫學科呼吸四部及五部主任詹慶元指，臨床上發現受新型冠狀病毒感染後，患者主要是肺部受損，但輕症患者應該沒有後遺症，重症患者可能會有一段時間內，遺留一定肺部損害修復變化，例如纖維化。他強調，肺部的修復能力非常強，絕大部分的纖維化都可以修復，「但是對極重的，非常非常重的極少數患者，可能會在比較長的時間內留下一點肺纖維化，我們要加強後期的隨訪。」

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10）醫學觀察

衞生署本月初宣布按6種不同風險人士，實施不同程度的隔離及檢疫措施：

第一類：風險最高 （確診個案）

需留院接受隔離治療，康復才可出院。

第二類：懷疑個案

指符合呈報準則，包括有發燒或急性呼吸道症狀（肺炎），曾於14日內到湖北省或內地醫院，又或與確診病者曾有密切接觸，必須留院隔離，需接受測試直至確認未受感染。

第三類：確診患者的密切接觸者

包括任何曾與確診患者面對面接觸15分鐘的人，或沒有足夠裝備下較長時間接觸確診患者的人，需到檢疫中心接受檢疫，解除檢疫後仍要接受14日醫學監測，其間要每日量體溫，衞生防護中心會定時了解其健康狀況，如出現症狀便要入院。

第四類：風險屬中度 （14日內曾到湖北省的市民）

將被禁止離開住所，並須佩戴電子手環以防離開「指定地方」。

第五類：風險頗低

其他接觸者的家人，暫時沒有特別措施。

第六類：風險低（確診患者的其他接觸者）

與確診患者有一般社交接觸，需接受醫學監察28日，需自行量度體溫等。

11）大流行病

根據《BBC News》報道，「大流行病」的評判標凖為傳染病都在全球的人際間傳播。世衞稱，目前並未看到新冠病毒在全球範圍內「不受控制地」傳播，也未看到重症病例或死亡病例大規模出現。

世界衞生組織（WHO）2月24日的發佈會稱，現階段還不能將其定義為「大流行病」，不過該病毒屬全球緊急情況，已發出最高警告。世衞更補充，不再將某種疾病的大爆發定位為「大流行病」，但會在口語中使用這個說法。世衞曾於2009年宣佈H1N1的流感病毒為大流行病。

12）社區傳播

臺灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衞福部長陳時中於2月16日晚間的記者會指，社區傳播的定義有以下四項：

（1）確診病例無法找到傳染來源 （2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數 （3）已經出現持續性的傳播鏈 （4）有廣泛發生的群聚感染事件

不過流行病學專家、臺灣副總統陳建仁於個人社交平台上提醒， 社區傳播 (community spread) 和社區感染 (local transmission) 並不一樣。他指，台灣19例武漢肺炎確診病例，是一名61歲男性，他在1/27出現呼吸道症狀，2/3惡化為肺炎，2/15不幸死亡。他本人無出國旅遊史，但他是「白牌車」司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史。疫情中心的調查已經發現，他曾經載運多名訪台過春節的臺商，他們都有居家自主健康管理，其中三名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該三名臺商，以及其他所有密切接觸者。這名司機病例可算是「社區感染」(locally infected/transmitted)，而他的感染來源正在追查中。

他補充：「台灣並未進入「社區傳播」的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。」

（資料來源：《日經中文網》、《BBC News》、陳建仁個人社交平台）

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