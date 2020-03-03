【新冠肺炎】常見病徵乾咳排第2　5類咳嗽如何分辨有冇中招？

新型冠狀病毒疫情不斷出現變化，令市民都不免擔心會否一生病就代表受感染。世界衛生組織二月二十八日發表的報告指出，乾咳為確診患者第二常見症狀。但是否一咳嗽就代表受新型冠狀病毒感染呢？咳嗽又是否只得一種呢？以下為大家解構不同類型的咳嗽。

咳嗽，其實分很多種，所以一出現咳嗽，並不一定代表已受新型冠狀病毒感染。按圖了解常見的咳嗽種類：

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1. 乾咳 （新冠肺炎確診患者常見症狀第二位）

註冊中醫師陳曉萼指，乾咳不常帶有痰涎。乾咳患者適宜吃百合、花旗參、麥冬等，並忌吃煎炸食物、生冷食物、凍飲。

新冠肺炎患者常見症狀，按圖：

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2. 熱咳

熱咳症狀主要有黃痰、痰涎較稠、咳嗽頻率較頻密，且多伴隨炎症。陳醫師指熱咳患者可吃清熱、疏熱氣的食物，宜飲菊花；忌吃煎炸食物、生冷食物、凍飲。

3. 寒咳

陳醫師指寒咳患者症狀，主要有白痰、痰涎較稀、多於晚間時間咳嗽。患者宜吃薑，飲溫水等，並忌吃煎炸食物、生冷食物、凍飲。

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4. 燥咳

謝嘉雯中醫師指，燥咳主要由燥邪傷津引致的乾咳，發病慢，一開始時會自覺咽喉乾燥，無明顯疼痛，持續不理會，或食煎炸燥熱食物後，誘發喉嚨痛、咳嗽。

燥咳較多見於秋天，患者一般會出現乾咳、少痰、鼻腔、嘴唇及咽喉乾燥等症狀。

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5. 虛咳

台灣天益中醫診所院長黃育富指，虛咳患者主要會出現久咳不癒，氣虛，疲倦，頭暈等症狀。

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引發咳嗽的原因有很多種，除了感冒外，其實還有其他原因或背後有其他問題（按圖）：

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敏感咳：咳聲濁、咳不停、咽乾痕癢、有痰、鼻塞、打噴嚏 肺癌：持續咳嗽、痰中帶血為肺癌的症狀 心臟衰竭：咳嗽時會多痰，痰色粉紅 塵蟎過敏：可能會出現持續咳嗽

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一覽肺癌症狀（按圖）：

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因此，如有咳嗽症狀，應求醫並找出病因，及早發現背後有可能潛藏的問題。

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而有些人在出現咳嗽症狀後，會自行以偏方治療，但分分鐘未對症下藥之餘，還可能加重病情或弄巧反拙。

鹽蒸橙 ：不是人人適合

坊間有偏方稱鹽蒸橙有效舒緩轉季引起的咳嗽，稱只需把橙加鹽蒸15分鐘即成。註冊中醫林婉珺指鹽蒸橙並不是人人適合的。因為咳嗽的病因很多，較為複雜。雖然鹽蒸橙這方法對肺燥引發的咳嗽有一定效果，即乾咳無痰或痰少而黏，不易咯出，用此偏方可達到消炎、化痰潤肺的效果。不過，對於寒咳、痰中有泡的人來說，鹽蒸橙就不太適合。

羅漢果水止咳化痰？

坊間亦有傳羅漢果水有助止咳化痰，可舒緩轉季引起的咳嗽。林醫師亦指這並不是人人適合飲用，因為羅漢果偏涼。但亦正因其偏涼的特性，故對於熱性咳和燥咳有一定舒緩功用。

林醫師提醒，不同的咳嗽有不同的治療方法，故食用中藥前，最好先諮詢中醫師意見。

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雖然出現咳嗽症狀，不一定代表是感染了新冠肺炎。不過，在這非常時期，大家如有任何不適，應馬上求醫，以免延緩治療，加重病情。

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