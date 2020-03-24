【尿道炎】演變盆腔炎可致不育　６類人高危防感染先懂擦拭大小便

腰痛、腹痛頻繁或是盆腔炎？女性的子宮頸、卵巢等位置有機會受細菌感染而發炎，可統稱為盆腔炎，腰痛、腹痛正是盆腔炎常見症狀。發炎未必像癌症、腫瘤般令人聞風喪膽，但處理不當可致不孕，後果一點也不輕！由婦產科專科醫生李文軒撰文講解盆腔炎，並教大家如何保持私密部位的健康！撰文：婦產科專科醫生李文軒

在婦科角度來說，盆腔炎包括子宮頸、宮腔、輸卵管、卵巢等女性生殖器宮出現發炎，可導致盆腔沾黏或盆腔濃泡，不及時處理或演變成長期痛症，甚至會影響生育能力，可能令女士們抱憾終生！

按圖了解盆腔炎的高危因素及可能出現的後果（按圖）：

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性接觸傳播最常見

盆腔炎常見因細菌滋生所致，但細菌是如何走進盆腔？很多時，細菌感染是先發生在附近器官如尿道、陰道或肛門等，尤其常見是由陰道炎開始，細菌再一路經過子宮頸進入宮腔、肚腹，最後演變成盆腔炎。

大概四分一的盆腔炎與性病有關，主要通過性接觸傳播的淋球菌（Neisseria gonorrhea）、衣原體（Chlamydia）都是較常見會引起盆腔炎的細菌，更有不少患者會出現多於一種的細菌感染。以下為患病風險較高的人士：

1. 曾患過盆腔炎2. 性行為時沒有使用避孕套的習慣 3. 同一時間有多名性伴侶 4. 近期曾進行涉及生殖器官的手術（如終止懷孕、刮宮、宮腔鏡） 5. 正使用子宮環 6. 免疫力低下（如糖尿病或愛滋病患者）

引起盆腔炎的細菌很多時透過性接觸傳播，因此性行為習慣很影響患病風險。（Becca Tapert/unsplash）

盆腔炎有什麼症狀？

盆腔炎發病時，除了會導致生殖器官出現異常，不適也可能波及腰腹，再嚴重時更會出現全身症狀。以下為盆腔炎常見症狀：

- 陰道分泌物有異味、顏色變綠或黃- 下腹痛楚 - 腹部變大 - 腰痛 - 發燒（尤其嚴重急性盆腔炎）

盆腔炎不盡早處理，或盆腔炎問題反覆出現，可能會演變成慢性盆腔炎（即長期發炎），長遠可引致輸卵管閉塞，導致不孕、長期下腹痛楚等。如果發炎程度比較嚴重，演變成嚴重急性盆腔炎，情況可能會更惡劣，不及時處理可引致腹腔膿泡，甚至出現敗血症，危及生命。

要診斷盆腔炎，主要靠在陰道和子宮頸口取出分泌物，檢測當中的白血球和發炎指數，確定身體有沒有受到感染；同時，超聲波或電腦掃描也可能可以顯示出盆腔有沒有出現膿泡，從而評估病情。

情況嚴重或需接受手術

盆腔炎可透過口服抗生素來處理，但較嚴重的情況，如已出現膿泡，就可能需要入院接受點滴注射抗生素。很多時，由於檢驗需時，又擔心不治療會發展成更嚴重的問題，只要高度懷疑是盆腔炎，都會處方抗生素處理。

不過，如抗生素治療無效，患者持續不退燒，醫生或須先把盆腔膿泡處理掉，處理方法主要視乎膿泡的位置，但只有少數位置可利用超聲波觀察，再刺穿並吸走膿泡，絕大部分情況都需以手術形式（微創或開刀都有機會）清除。

不想服藥甚至捱刀，就要小心預防盆腔炎。以下有幾項保持生殖器官健康的生活小貼士，女士們可留意一下（按圖）：

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1. 保持陰道口和附近的器官清潔，尤其大便後擦拭屁股時最好由前至後，小便後則由後至前2. 多喝水避免尿道受感染 3. 不要用消毒藥水或大量番梘液沖洗陰道，有機會把陰道本身的益菌也一併殺死，令其他細菌如念珠菌等有機會滋生，造成感染 4. 可多服食陰道益生菌改善陰道菌叢 5. 保持安全性行為，減少性伴侶及使用合適避孕套 6. 增強免疫能力，例如適量運動、充足睡眠和均衡飲食等；長期病患者更要謹記小心控制病情，如糖尿病患者要控制好血糖

婦產科專科醫生李文軒（撰文者授權提供）

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