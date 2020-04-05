【濕疹】洗手過度壓力大易致主婦手　6招紓緩教你精明洗手法！

新冠肺炎持續蔓延，要防疫當然要勤洗手，但頻繁洗手和使用酒精搓手液有機會導致手部濕疹，又稱「主婦手」，使雙手變得又乾又紅。縱然有主婦手，但不能因而不洗手，故潘咨遐中醫師撰文教大家如何精明地洗手，預防及紓緩主婦手的要訣。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

新冠肺炎爆發後，大家開始注重洗手的習慣。在外不能洗手時，便會使用酒精搓手液代替，可是，部分病人也因為頻繁洗手及使用酒精搓手液，隨之出現手部皮膚問題，當中最常見的是「主婦手」(為手部濕疹的一種)。

新冠肺炎間，大家都應勤洗手。（Matthew Tkocz/unsplash）

為什麼會有主婦手？

形成主婦手的成因：（按圖）

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主婦手的出現主要是因經常接觸化學清潔劑、染髮劑導致，以往多見於從事醫療行業、髮廊、飲食業的人士。

現因疫情肆虐，令不少人洗手次數增多，加上天氣轉變和部分DSE考生因考試壓力大也會出現主婦手。

徵狀：乾燥、粗糙、紅腫等

臨床主要表現為皮膚滲液、乾燥、粗糙、紅腫，嚴重者更會演變為角化、脫屑、龜裂、疼痛和反覆發作。嚴重的慢性、頑固性手部濕疹或會由手指延伸至手掌和手背，甚至手腕及手臂位置，對患者的經濟和社交活動影響甚大。

洗手太頻密或用酒精搓手液太多，都會令皮膚上本來的油脂過度流失，形成乾燥的情況。小則只是感覺乾燥，大則痕癢，甚至皮膚破裂，誘發主婦手及加劇濕疹。

6招紓緩主婦手

了解紓緩主婦手的方法：（按圖）

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1. 改用不刺激、不含酒精、香料和防腐劑的洗手液

初期患有主婦手的患者應減少碰水、刺激物（如酒精搓手液和洗潔精等）、洗手的次數，可以防止角質層薄弱。酒精搓手液主要在街外使用，回家後應使用溫和的洗手液清潔雙手，減少使用酒精搓手液次數，從而減少刺激皮膚。

但肺炎疫情下，總不應減少洗手次數，所以，主婦手的患者應改用不刺激、不含酒精、香料和防腐劑的洗手液，以免對皮膚造成刺激。

2. 別使用高溫的水洗手

洗手時也盡量避免使用太高溫的水洗手，高溫的水可使雙手容易變得乾燥。

3. 外塗橄欖油

若患者的主婦手反覆發作，只是出現脫皮情況，並沒有滲液的話，便可外塗一些如橄欖油等植物油脂膏，以保護角質層。

4. 戴棉質手套睡覺

如手部嚴重乾燥，出現龜裂，患者可塗抹潤手霜後戴上棉質手套睡覺，有助加強皮膚保濕效果。

5. 避吃燥熱（煎炸）、辛辣等食物

主婦手反覆發作的話，中醫會配合內服中藥、外塗藥物、針灸去治療。針灸效果比較明顯，具消炎退腫的作用。飲食方面要避吃燥熱（煎炸食物）、辛辣食物和發物如花生、端午節的糭、蝦蟹、鴨、鵝及牛肉等，以免病情惡化。

6. 穴位按壓：曲池穴

找穴位的位置：（按圖）

主婦手 可預防？

1. 選含蘆薈或甘油的搓手液

部分病人覺得酒精搓手液質感較黏，所以選擇噴75%酒精代替酒精搓手液，以為噴酒精於手部跟搓手液一樣。但是，酒精會揮發，經噴壺噴出來的酒精變成水滴大小，揮發得更快，亦容易引起火災。再者酒精會去除皮膚油脂，容易令皮膚乾燥、龜裂、造成傷口，反而有可能讓細菌入侵。

因此，酒精搓手液通常會加入甘油，或患者可選用含蘆薈成分的搓手液，增加滋潤和保護作用。

2. 使用酒精搓手液後塗搽潤手霜

同時亦建議患者使用酒精搓手液後，應塗搽潤手霜。

3. 戴手套保護雙手

若果工作和生活上有需要，可以戴手套進行保護，以減少洗手的次數，阻擋外來刺激。

預防主婦手，最理想的情況當然是找出致敏成因，然後盡量避免接觸。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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