【沖涼宜忌】空肚沖涼易頭暈！4大健康須知沖涼沖幾耐最好？

沖涼都有學問！沖涼是大部分人的每日指定動作，尤其夏天經常出汗，動不動就想沖涼，但你又知不知道沖涼的時間、長短、水溫乃至使用的肥皂等，其實都是可以影響健康的因素？馬上來看看如何沖涼最健康！

沖涼雖然人人都會，但不同人有各自的沖涼習慣，如有些人一日只沖一次涼，有些人一流汗就去沖涼；看似因人而異、無關痛癢，其實對身體都會帶來不同方面的影響？

沖涼被視為一個清潔的行為，不少人或許會認為沖涼愈多次、愈久、愈乾淨就是愈好，但原來人並不是物件，不是清潔得愈多就愈好！以下綜合多位專家意見及相關報道，分析各種沖涼習慣的好壞，各位不妨根據需要，考慮需不需要調整沖涼習慣（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

次數

由哈佛大學醫學院設立的哈佛健康出版部（Harvard Health Publishing）高級編輯、醫學博士Robert H. Shmerling撰文指，正常健康的皮膚表面上會有一層油脂，各種益菌及微生物也會處於平衡狀態，但即使只是每日沖涼一次已有可能破壞這平衡，令皮膚變乾、受刺激，也導致細菌及可能的致敏原容易穿過皮膚屏障，引起感染、過敏反應等問題。

美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）網站也引述皮膚學家Shilpi Khetarpal指，考慮到我們每日會接觸外界的致敏原、細菌及病毒，每日沖一次涼會較適合，至於有些人早上、運動後、晚上都分別要沖涼，已屬於過多，會傷害皮膚。

所以，就算天氣再熱都最好限制每日只沖一次涼！

時間

在沖涼的時間方面，相信主要可以分為會在早及晚沖涼的兩類人，那究竟哪一類人才是更健康？根據專家所說，其實兩者各有好處！

早上：減少皮膚炎症

網站Independent的報道引述耶魯醫學院皮膚學助理教授Mona Gohara指，早上沖涼有助控制身體的皮質醇（cortisol，又稱壓力荷爾蒙）水平，減少皮膚出現炎症的機會；另外，網站Business Insider也引述過敏學家及內科醫生Tania Elliott提出，早上沖涼（偏冷水）可刺激血液循環，有提神作用，也令身體更快從休息狀態醒來。

晚上：幫助睡眠

至於晚上沖涼的好處，Elliott就指主要是避免把外界的有害物質帶到床上引發敏感；而The New York Times網站則引述臨床心理學家兼睡眠問題專家Janet K. Kennedy指，由於生理時鐘會令人體體溫在睡眠時間接近時自然下降，這段時間人為地透過沖涼提升體溫，可令身體加大降溫力度，有助入睡，因此建議可在睡前約90分鐘左右沖涼。

可以說，不少專家都認為早上抑或晚上沖涼其實很視乎個人需要，兩者不會構成很大的健康問題，但又有什沒有真正不適合沖涼的時間？答案是有的！

1. 吃飽後

根據泰國Ekachai Hospital的資料，由於進食後身體需要集中供血到胃部以促進消化，而沖涼卻會影響血液流動，導致消化受阻，建議吃飽後起碼要等30至45分鐘才沖涼。

2. 空腹時

人的血糖在空腹狀態會偏低，而沖涼時（特別熱水）皮膚血管會擴張，令血液循環加快，使人體消耗更多能量、需要更多葡萄糖，因此有機會導致血糖過低，出現頭暈等不適。

沖涼的時間不同，對身體都會有不同的影響。（Skyler King/unsplash）

時長

不少人認為沖涼是全日最放鬆的時間，不小心一沖就沖足半小時；也有人因為日程繁忙，沖涼只是用水沖一沖身體，其實沖涼太長太短都不行！網站healthline的報道引述皮膚科醫生Edidiong Kaminska建議，最理想的沖涼時間應為5至10分鐘，更直指沖涼會花15分鐘以上就應考慮改變習慣！

Kaminska指，長時間沖涼（特別是熱水）會令皮膚身上的天然油脂被沖走，導致毛孔擴張，會反過來流失水分；而沖涼時間太短，也不止是洗不掉外來污染物，更可能會影響皮膚菌叢的平衡，因為即使是無害甚至有益的菌叢過分生長，都會增加皮膚受感染的機會！

沐浴用品

沖涼要用沐浴露擦乾淨身體對不少人來說是「基本」，部分人甚至會選擇用號稱有抗菌功效的沐浴露以提高清潔效果，但原來選錯沐浴露，對皮膚來說卻可能比完全不用更差！

X抗菌

根據美國食品藥品監督管理局（FDA），其實市面上大部分的聲稱可抗菌的沐浴露或番梘其實都沒有經實證確定是具抗菌功效，不少更含有無法證實對人體安全的成分，例如三氯沙（Triclosan）就有可能影響荷爾蒙的正常運作。

X香料

克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）網站引述皮膚學家Shilpi Khetarpal指出，應避免使用香味太強的沐浴露或番梘，因為當中的香料會把皮膚水分拉走，令皮膚更易受刺激。

O偏酸性

網站healthline的報道指，皮膚正常酸鹼值大約在5.5（7以下屬酸性，以上屬鹼性），即偏酸，但市面上不少沐浴產品卻是偏鹼，會令皮膚為拉低酸鹼值而產生更多皮脂，令皮膚變得更油，因此建議選用與皮膚酸鹼值接近，即弱酸性的沐浴產品，並最好以沐浴露取代肥皂，因為後者一般性質偏鹼。

O敏感性皮膚專用

沐浴產品上的成分看不明白？相信這是大部分人選不好沐浴產品的主因，Khetarpal就建議，可選擇標示讓敏感性皮膚專用的沐浴產品，因為這類產品一般性質溫和、成分相對天然，清潔力其實也足夠。

（資料來源：healthline、The New York Times、Independent、Business Insider、Cleveland Clinic、Harvard Health Publishing、Ekachai Hospital、FDA）

相關文章：【體質】暗瘡濕疹面黃皮膚乾 5種體質易有皮膚病飲咩湯最好？

皮膚差要知體質！（01製圖）