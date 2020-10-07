【陰陽眼】偏頭痛腦腫瘤8種病變易見「鬼」！撞鬼先睇3類專科？

「陰陽眼」是怎麼一回事？坊間說法，有「陰陽眼」會見到鬼、通靈，這說法是迷信？抑或真的「見鬼」？又或者其實只是患病？有台灣醫生撰文，以醫學解釋原來「陰陽眼」可能是身體有毛病的警號，曾有個案經治療後痊癒，之後再也沒見鬼了！

「陰陽眼」是疾病的警號？

這名病人一直說自己有「陰陽眼」，也曾被家人帶去「抓鬼」，而黃軒醫生卻相信他真的「見到鬼」！

身為重症醫學專科醫師，怎麼會相信「陰陽眼」之說？黃軒醫生解釋，其實很多「陰陽眼」、「看到鬼」的現象，與身體出現毛病有關。

▼ 見到鬼可能是視覺幻影？會見到什麼？ （按圖👇👇👇）

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黃軒醫師指出，根據英國醫學雜誌《刺絡針》(Lancet)的報道，許多視力不良的老年人隱藏「看到實際上不在那裡的東西」，俗稱「看到鬼」 或 「陰陽眼」 的事實。在500個視力障礙的病人中，60位承認他們有視覺幻影，他們看到「鬼」的次數 ，有時一年只有1至2次，有些人一天至少2次。視覺幻影的盛行率，在視力不好的人囗中，佔約11-13%。

▼ 若懷疑有「視覺幻影」， 可能是以下原因（按圖👇👇👇）

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「陰陽眼」有得醫

眼睛病變：可先接？受眼底鏡檢查，檢查有否出現視網膜病變，黃斑點退化、視網膜剝離、角膜潰瘍、青光眼、白內障，視神經發炎等。

大腦病變：可做腦部的核磁共振，排除腦內有腫瘤或發炎的情況；尤其是腦袋內的視神經系統附近的病變，很容易壓迫神經引發幻覺！

精神疾病：向精神科醫生求診，醫生一般會從病史開始詢問，得知無酒精中毒或戒斷症侯群，進一步排除精神病史，或藥物濫用等，有可能出現視覺幻影的因素。

其他原因：營養不良者、偏頭痛發作、發燒、電解質不平衡、藥物中毒等

他建議，若「看到鬼」或有「陰陽眼」，應先去看醫生，包括眼科、神經科及精神科醫生。

至於他之前遇上的那位「陰陽眼」病人，經診斷，在磁力共振（MRI）影像下有一顆小腫瘤，原來他的大腦視覺神經區域出現發炎及腫瘤。

▼「看到鬼」的病人，之後如何？（按圖👇👇👇就知道了！）

「陰陽眼」患者手術後再看不到鬼

病人轉介至眼科和神經外科手術，解決了腫瘤使得視神經受損的問題，「陰陽眼」在術後成功消失。

黃軒醫師提醒，若反覆出現「陰陽眼」，或是持續看到「鬼」，記得先求醫，很多引發「陰陽眼」的疾病，如果及早發現，盡快接受治療，其實有機會治癒。千萬不要忽略身體健康警號，延誤病情，或會失去治癒的黃金機會。