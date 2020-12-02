【突發性心臟病】年輕化趨勢？生活壞習慣隨時出現突發性心臟病

人生總是充滿意外，防不勝防。即使正值壯年，又有運動習慣，是不是就等於身體健康？甚至明確的說，是不是就等於沒有心臟病？當然不是。現代人生活習慣改變，心血管疾病都趨向年輕化，所以當伍家謙做運動扭到肌肉大聲喊痛，都令人誤會是不是心臟有問題。今天心臟科專科醫生余卓文醫生就向大家講解，做運動甚麼會引致突發性心臟病。

三高容易引致突發性心臟病

「大多數心臟病，發病期都是介乎50歲至70歲之間，但隨着都市人生活習慣改變，有了年輕化的趨勢，現在有很多30歲至40歲之間的年輕病患。」余卓文醫生表示，三高（高血壓、高血糖、高膽固醇），吸煙人士，或者家族本來就有冠心病病史人士，都有機會出現突發性心臟病。另外，肥胖、日常生活缺乏運動，同樣亦屬於高風險一族。

肥胖、日常生活缺乏運動，屬於突發性心臟病高風險一族。

通波仔手術成功率極高

萬一真的遭遇突發性心臟病，或者在身體檢查的時候發現有血管收窄的情況，醫生通常就會為病人進行「通波仔」手術。「波仔」其實就是一個球囊，透過導管把球囊從手腕引導到心臟，然後令球囊膨脹，把阻塞的血管撐開，令血管回復暢通。「很多人聽到做手術都害怕，其實這個手術的風險高嗎？」相信其他人亦有伍家謙的疑慮，不過心臟科專科醫生余卓文告訴大家，其實「通波仔」已經非常成熟，而且只需要局部麻醉，成功率超過9成半，出現主要併發症的機率低於百分之一，基本上完成手術後休息一日已經可以回復正常活動。

伍家謙沒有想過一次的普通肌肉扭傷，竟然可以學到這麼多健康知識，他亦提醒大家一定要小心健康，注意飲食，做運動亦要評估自己的負荷能力，小心過猶不及，否則隨時出現更多問題。

做運動要注意自己身體狀況，小心過猶不及。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。