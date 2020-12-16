打破化療舊印象 擴散性乳癌用新型化療藥　助穩定病情

提到化療，自然會聯想到嘔吐、頭髮掉落等副作用，不少癌症患者馬上「耍手擰頭」。但其實這只是大眾對化療的傳統印象。現今化療治療進步不少，且仍然是不同癌症的治療骨幹。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生以擴散性乳癌為例，在多種類型的乳癌中，化療也有機會是「較好的選擇」，能及早有效控制腫瘤，更令患者欣喜的是，新型化療藥物的部分副作用亦較少，助患者對抗癌症。

乳癌被女士們喻為惡夢，除了因為香港乳癌發病年齡中位數為57歲、甚為年輕外，乳癌更「惡」的地方是，接近一成乳癌患者確診時已屆晚期，即已擴散，而且梁廣泉醫生又指，即使第二和第三期乳癌患者，也有一定機會病情進展後轉移到身體其他器官。

傳統化療被廣泛應用於各類乳癌治療上。

化療應用廣泛 能控制各類乳癌

轉移性乳癌患者，即使進行手術大多沒辦法完全清除癌細胞，必須要另覓出路。梁廣泉醫生指：「其實不同類型、不同階段的患者也有機會需要在治療期間使用化療，以達致最好、最有把握控制腫瘤的治療效果。」在荷爾蒙受體陽性乳癌方面，如果腫瘤生長速度快、轉移危及重要器官機能或令器官衰竭，就有需要以化療盡快控制病情。此外，文獻亦顯示患者有機會在使用荷爾蒙治療一至兩年後出現抗藥性，也有需要轉用化療。

梁廣泉醫生指：「不同類型、不同階段的患者也有機會需要在治療期間使用化療，以達致最好、最有把握控制腫瘤的治療效果。」

至於HER2型（第二型人類表皮生長因子受體）乳癌，標靶治療雖十分重要，但梁廣泉醫生指，大部分情況也不能單獨使用，可先以化療作為先導治療，其後的持效治療才單用標靶治療。同樣地，三陰性乳癌醫生也會建議先用化療控制腫瘤，甚至有機會用組合化療，如卡培他濱加上較新型化療藥物艾日布林，以加強治療效果。

多線化療針對不同患者 新型化療藥物成效顯著

癌症治療可以是長期作戰，當第一線化療無效，會用上後線。不少患者也會未打先輸，認為一線沒用、繼續治療豈會有突破？梁廣泉醫生有另一番看法：「一線和後線治療本質上是針對兩組患者，即使同屬乳癌，一線治療後效果不理想的患者，正正就是預後較差、較難治療的一類，更需要及早轉用對患者更有效的治療。」

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生以擴散性乳癌為例，化療也有機會是患者「較好的選擇」。

乳癌後線化療亦有新突破，新型化療藥物艾日布林，有臨床研究顯示較其他化療藥物或治療可有效延長存活期，而三陰性乳癌病人成效更加明顯，而且副作用如腹瀉、手足綜合症較少，讓病人有多一個治療選擇。

乳癌復發 患者用後線化療再次控制病情

今年40多歲的王女士（化名），2018年確診乳癌時，已轉移至肺部和骨骼。醫生為她安排組織化驗後證實為三陰性乳癌，隨即開始化療和電療，起初成效不俗但半年後有復發跡象，癌細胞再次活躍，醫生建議她轉用較新型的化療藥物。

王女士以化療藥艾日布林作治療後約兩個月，骨痛情況有明顯改善。療程至今四個月，乳房腫瘤受控，副作用亦輕微，情況穩定。梁廣泉醫生提醒，各種藥物各有其成效及副作用，患者必須與醫生詳細商討，了解哪一款藥物適合自己，再作治療決定。

*以上資訊由臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生提供

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。