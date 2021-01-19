【移民英國】醫療篇(四)—英國公立私家醫療服務、收費大比較

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-01-19 11:00

上文分享過香港和英國的公營醫療 (NHS) 的分別及各需注意的事項。其實，不少港人在香港已經習慣使用私家醫療的服務，因此本文會進一步探討英國私家醫療的服務及收費。

英國私家醫療服務的收費較香港昂貴？

與香港相比，英國的私家醫療服務是的確較為昂貴。一般來說，私家普通科門診醫生 (Private General Practioner) 一次收費大約£70英鎊以上，而專科醫生 (Specialist) 的收費£200英鎊以上。而香港的私營醫療服務，普通科門診的費用僅為一百多元港幣起，相差足足有6至7倍。因此，英國的普通百姓除了有醫療保險的保障下，才會使用私家醫療服務。

購買英國醫療保險須知

在英國，部份僱主會為員工提供醫療保險作為福利。但與香港不同的是，由僱主支付的醫療保險福利亦屬於員工入息的一部份。因此，醫療保險福利的金額是需要加入薪金的總和以計算及繳付入息稅。因此，有不少英國人會選擇自行購買市場上的醫療保險。但選擇醫療保險時必須看清楚保障的範圍和條款細則，確保所保障的範圍包括自己需要的項目，如私家門診或牙醫服務。

（圖片：UHS.UK）

牙科保健服務較香港便宜？

在英國，牙科服務並不納入免費項目之中，但NHS仍然會為民眾提供醫療津貼作補助。求醫者不需要像門診一樣預先登記，便可直接預約任何一間牙科診所，亦不受住址限制。如想尋找附近的公營牙科診所，可使用Find a Dentist。而NHS的公共牙科收費制度總共分為三級：

Band 1 為基本收費 (£22.70英鎊)，服務包含牙齒檢查、診斷及預防護理，或者進行緊急性護理。

Band 2 為次級收費 (£62.10英鎊)，服務包含以上基本收費的服務外，還提供補牙、脫牙及牙根治療。

Band 3 為最高收費 (£269.30英鎊，服務包含上述的服務外，還提供牙套、牙橋或假牙服務。

（圖片：SkyNews）

需要留意的是，大部份牙醫同時有提供NHS及私人牙科治療，因此用戶可在過程中自費升級更優質的私人服務及材料。例如：補牙時改用上更耐用的物料、進行牙齒美白等等。而以下人士可以免費獲得牙科服務：

．17歲或以下

．18歲全日制學生

．低收入人士、正領取政府福利津貼人士

相對於香港，英國的牙科項目平均而言是相對便宜。而且，由於NHS的英國公共牙科服務是必須滿足當地人口在緊急及恆常的的牙科需求。因此，如果未能成功找到合適的牙科診所時，可致電當地電話0300 311 2233以得到協助。如果是緊急的情況，應致電NHS的24小時服務熱線111求助（重溫急症實用攻略）。