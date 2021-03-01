撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-01 11:00

英國正式公布實施英國國民海外護照（BNO）簽證政策，申請BNO簽證前先要網上登記，到簽證申請中心辦理相關手續時，亦需提交有效期為6個月內的肺結核檢查測試證書（Tuberculosis（TB） Test Certificate），證明肺部正常健康。在檢查前有哪些事項需要注意，本文將由呼吸系統科專科醫生陳嘉華醫生分享有關肺結核檢查的資訊及注意事項。

肺結核檢查的重要性

按衛生署資料顯示，肺結核病（俗稱肺癆）在香港每年大概有4,500宗的呈報個案，即是每1,000個香港人便有0.6個患上肺結核病，發病率相比起歐美國家高約十倍，在世衞組織西太平洋區中，香港更被列為有中度結核病負擔的地方。由於肺結核菌可潛伏於人體持續數月、數年、甚至數十年不等，在抵抗力變差時發病，特別是老年人、糖尿病、慢性腎病、愛滋病帶菌者及長期服用類固醇藥物等人士，他們的發病機會會較高。

為了預防肺結核病在英國蔓延，即使已接種預防肺結核的卡介苗疫苗，英國政府仍要求申請簽證前往當地的人士，需持有6個月內的TB Test報告，證明肺部健康正常。

肺結核接受治療後 傳染性大減

陳醫生表示，肺結核菌可經由飛沫及空氣散播，與患者同居或有密切接觸的人士，最容易受到感染。「但傳染力高低亦取決於排出病菌的數量、毒性和環境的通風程度等因素，一旦發病可採用特殊的藥物治療，通常兩星期左右患者的傳染性便會迅速下降。然而要徹底治癒需完成最少六個月的治療，期間中斷治療就有機會復發，一旦復發，肺結核菌會對一般藥物產生抗藥性，從而大大降低治癒率。」

正正因為肺結核菌潛伏期長、傳播力高，加上治療需時，所以英國政府要求留學、工作、移民等長期居留者必須自費進行肺結核檢查，以減輕對英國醫療的負擔及保障當地人健康。

（圖片：StatPearls）

檢查過程簡單快捷 快至數日即有結果

肺結核的檢查相當簡單，只需在一般化驗所進行，而如需申請前往英國的簽證則需在英國內政部指定的五間化驗所進行測試。檢查的第一步醫生會跟受測者問診，了解他的基本資料，如同住家人是否有肺結核或有否曾接觸過肺結核的病人等，以進行簡單的診斷。接著便照胸肺X光便可檢查肺部是否有陰影，從而判斷有否曾受到肺結核菌的影響。

陳醫生補充要檢查有否患上肺結核病的檢查方法眾多，「除了英國政府指定的照胸肺X光外，也可以透過其他測試了解自己有否感染肺結核菌，例如快至48小時就可知結果的皮下測試，可檢查對結核菌的反應從而得知曾否受感染；而抽血則可檢查有否曾經患上肺結核，不過需時數個工作日以取得報告。」

（圖片：Shutterstock）

胸肺X光影響嬰兒健康 可用痰液檢測代替

對於已懷孕的婦女，陳醫生不建議她們照胸肺X光，「因為X光的輻射會影響嬰兒健康，有機會導致畸胎和流產等問題，故此有需要進行肺部檢查的婦女最好應在懷孕前做好有關檢查。」而如果進行TB test的目的是為申請入境英國的簽證，則需使用最近3個月內在英國內政部所指定的五間化驗所進行檢查的X光片以申請證書，或選擇透過痰液檢測。肺結核痰液試驗一般分為兩部分，包括抹片檢查及培養測試，處理需時長達八個星期。

（圖片：marcellepick）

最後由於自六十年代起，在香港出生的嬰兒已經透過疫苗接種計劃，注射了可預防肺結核菌的卡介苗疫苗（BCG），故此醫生不會以照胸肺X光作為檢查11歲以下兒童有否患病的首要準則，而是會透過臨床診治，以決定有否需要作進一步檢查。

陳嘉華醫生，香港註冊呼吸系統科專科醫生（照片由醫生授權刊登）