癌病｜70%抑癌基因變異者患乳癌　無家族遺傳史都要做BRCA檢測？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-31 18:40

有些癌症如乳癌、卵巢癌受家族遺傳的影響甚大，臨床腫瘤科專科吳雲英醫生指出，帶有遺傳性BRCA基因突變的女性，有70%機會在70歲前罹患乳癌，50%在70歲前罹患卵巢癌！ 到底甚麼是BRCA基因？我們如何避免患上這些遺傳性癌症？立即聽聽吳雲英醫生的分享吧！

BRCA基因突變增患癌風險

BRCA名為乳腺癌易感基因，負責修復已損壞的DNA；如果BRCA基因變異，人體便無法修復受損DNA，當細胞DNA損壞累積到一定的程度，細胞就會發生癌症病變，形成癌症。

「擁有BRCA基因變異的人，患乳癌、卵巢癌、胰臟癌及前列腺癌的機會率都比正常人高。」吳醫生補充，「BRCA基因突變可分為BRCA1和BRCA2：如女性帶有BRCA1基因突變，便有70%機會在70歲前罹患乳癌，50%在70歲前罹患卵巢癌；BRCA2基因突變則有70%在70歲前罹患乳癌，約20%機會在70歲前罹患卵巢癌。」

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沒有家族病史也應做BRCA基因檢測

BRCA 的基因突變可遺傳自父親或母親，因此吳醫生提醒，若已知同源血親帶有BRCA基因突變，診斷有乳癌並有近親還有乳癌、卵巢癌、胰臟癌或前列腺癌，便需要做BRCA基因檢測，採取預防措施，但即使沒有家族病史，吳醫生也建議盡早做檢測。

「我曾遇到一個20多歲的三陰性乳癌嘅女患者，她沒有家族患癌歷史，經討論及遺傳諮詢後，她決定檢測BRCA基因變異，發現自己帶有BRCA1基因變異，而其後兄弟姊妹進行檢測後，也發現其中一人有相同基因變異，證明即使沒有家族癌症史，如果一個人帶有個人特徵暗示和遺傳性癌症有關，應考慮BRCA基因檢測。」

定期檢查以預防遺傳性癌症

先天因素無法改變，幸好後天仍有不少預防措施，以降低患癌風險和癌症相關的死亡率。

吳醫生指出預防措施可分為4類，包括生活習慣改變、特定器官的篩查檢測、特定器官的預防性切除手術和化學藥物預防治療，以預防乳癌為例，吳醫生建議少吃高脂食物、不煙不酒、多做運動、早生育及母乳餵哺，並18歲開始進行各種檢查，如發現有BRCA基因變異，亦可考慮做預防切除乳房手術，將患上乳癌的機會率降至5%。