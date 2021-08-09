新冠疫苗｜心臟病男打針後狂飲水致肺水腫！2類人慎飲水日限幾多?

疫苗接種後不少建議要多喝水，但喝幾多才對？台灣就有一名心臟病患者因盲目聽取意見，未有因應身體狀況，打針後不斷飲水，結果導致肺水腫。其實打針後要多飲水其實仍未有醫學證明， 不過，無論日常或接種疫苗前後都不應過量飲水，但飲多少才算過量？接種疫苗後又有什麼要注意



據聯合新聞網報道，當地一名75歲的姓張老翁患有心臟病，早前接種第一劑莫德納（Moderna）疫苗，他聽信建議打針後一連幾天狂飲水，每次約1公升，幾天後即發現小腿出現水腫，甚至有其他嚴重後果。



▼心臟病老翁為什麼飲水導致肺水腫？（按圖👇👇👇）

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註冊心臟科專科醫生張永謙解釋，其實未有醫學證明打針後要多喝水，但日常建議要喝8杯水。

▼３類人打針後飲水要注意！（按圖👇👇👇）

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1. 一般人：體重x40（毫升）



以一般人為例，飲水量應是自身體重乘以40，即如果一個人體重60公斤，得出的飲水量是2400毫升，每小時應喝300毫升，剛好8次。

2. 心臟病患者



不論在日常生活或是打針後，心臟病患者每日都不應喝超過1至1.2公升的水，每小時或每次約飲100-200毫升。因為心臟泵血能力較弱，飲水多導致體液量增加，令血液變稀及加大血容量，心臟要不斷加大泵血力度、速度，容易增加病發率。

3. 腎功能差人士



據聯合新聞網報道引述，台灣彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，患腎病或需要洗腎的病人打完疫苗後也不能喝太多水，因為腎臟沒辦法像正常人般可隨時自我調節，排除多餘水分，萬一喝太多水會致全身性水腫，體內水分太多亦有機會造成肺積水。

接種疫苗前後小貼士

張永謙醫生提醒，如果患心臟病人士在服食如薄血藥、抗血小板藥物等，有機會令打針的傷口難以止血，打針後亦要留意血壓反應、傷口會否出現紅腫、劇痛等，如情況嚴重應盡快求醫。

他又指，不論任何人士在打針後，應避免劇烈運動及應酬，以免出現反效果。

同場加映：接種疫苗後不宜運動，而出現發燒也是正常反應，但不能為了預防而在接種疫苗前吃退燒藥，打針前後還有什麼要注意？

▼接種疫苗７大須知（按圖了解👇👇👇）：

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接種疫苗的市民愈來愈多，但仍有人會考慮打第一針後第二針想轉疫苗，這樣可以嗎？以下整理了政府網頁資訊和專業醫生意見，為你拆解打第二針前不可不知的10個疑問。

▼接種疫苗10大疑問 （按圖了解👇👇👇）：

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資料來源：聯合新聞網、元氣網