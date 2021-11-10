玩認真考心事|心臟病患者適合接種疫苗？醫生解答Covid19疫苗疑惑

新聞主播出身的方健儀以往訪問醫生都正正經經，今次一反傳統，在「玩認真 考心事」中與心臟科專科何鴻光醫生大玩遊戲，實行邊玩邊認識心臟健康知識！了解2019冠狀病毒病（Covid19）疫苗接種與心臟病患者之間的關係。



口罩與大家相伴近2年，成為每日必備的抗疫用品。方健儀與何鴻光醫生以藝術抗疫，分別運用創意及想像，創作出獨特的口罩設計，透過繪畫傳遞快樂訊息，為大家打氣！方健儀為熱愛旅行的港人設計出旅行主題口罩，何鴻光醫生則以朋友聚會為主題，希望大家早日回復往日開心自在的聚會生活。

方健儀與何鴻光醫生透過繪畫傳遞快樂訊息，創作口罩設計。

心臟病患者適合接種Covid19疫苗？

除了口罩，接種Covid19疫苗成為近期熱門話題。旅行癮一向大的香港人未能旅行達2年之久，現隨歐美各國相繼解除旅行限制，旅客只要出示Covid19疫苗接種證明，就可獲開放入境，Covid19疫苗成為一大入境新措施。對心臟病患者而言，接種Covid19疫苗又會否有所影響？何鴻光醫生表示：「接種Covid19疫苗對於絕大部分的心臟病患者都沒有問題，當然要視乎病情的嚴重程度而定。如果病情穩定，基本上安全。」

何鴻光醫生續解釋心臟病患者是適合接種Covid19疫苗的群組：「無論心臟病患者正接受藥物治療或手術治療後，如果病情穩定，並與醫生商討後，接種Covid19疫苗應該是沒有問題的。以我個人經驗，心臟病患者在完成『通波仔』手術治療的一個月內接種疫苗，都是安全的。」

何鴻光醫生表示如果心臟病患者病情穩定，與醫生商討後是適合接種Covid19疫苗。

醫生拆解Covid19高危群組

疫情至今雖見緩和，但何鴻光醫生特別提醒Covid19的高危群組包括以下人士：「年紀大的患者及本身患嚴重心臟病，例如心臟衰竭、擴張性心臟病、晚期心律不正常的患者，萬一患上Covid19，風險將會最高，需要多加小心。另外，患有心血管疾病的孕婦或肺部欠健康的人士都屬高危群組。」建議心臟病患者接種Covid19疫苗前，預約醫生徵詢意見。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。