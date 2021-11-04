生蛇｜蔡一傑風球下求診嘆痛到無命 可經空氣傳播把握72小時求醫

歌手蔡一傑近日在YouTube分享自己早前痛苦的「生蛇」（帶狀疱疹）經歷，其水泡及紅疹更向身體各處蔓延，直呼：「痛到命都冇」，病況更嚴重至需要在打風的情況下到診所求醫。事實上，其實只要出過水痘，就有機會「生蛇」，因為「生蛇」和水痘源於同一種帶狀疱疹病毒，而曾出水痘的人身體會留有病毒，一旦免疫力出現問題，就有可能中招。

蔡一傑就指生蛇「痛到命都冇」。（影片截圖）

疑睡眠不足致「生蛇」

蔡一傑在自己的YouTube頻道分享指，因為早前住所附近的單位不時裝修，讓他一直也睡得不好，於是便決定由以往凌晨2、3時提早至晚上11、12時睡覺睡覺，但此舉卻讓他總是在清晨約三、四時就醒過來，無法入睡的他於是便開始在清晨時份上山跑步，但頸部及肩膀肌肉其後開始出現疼痛。

最初他以為只是一般運動後的肌肉痠痛，但經按摩師按摩後痛楚卻更為加劇，其後又感覺自己的頸痛似發炎，初次求醫時醫生已提醒這有機會是「生蛇」的症狀，不過當時他仍然未有為意，當晚繼續跟朋友吃飯。

然而，當晚蔡一傑回家後身體情况就趨嚴重，當時更已掛上八號風球，醫生更專程為他回診所看診，讓他大嘆：「真的命都無，又痛，又癢，又打風又無嘢食。」後幸經過約一星期的藥物治療後，其「生蛇」症狀雖已痊癒，蔡一傑在YouTube亦有公開自己「生蛇」時的皮膚狀況，不過他亦透露自己頸部現在仍留有深色疤痕。

▼蔡一傑「生蛇」情況：（按圖 👇👇👇）

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▼曾經受「生蛇」困擾的藝人：（按圖 👇👇👇）

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1）「生蛇」是什麼？



生蛇，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為「水痘病毒」或「帶狀疱疹病毒」）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

2）生蛇有什麼徵狀？



甦醒後的帶狀疱疹病毒會沿着神經線一路波及皮膚，形成紅色的帶狀疱疹，更會帶來如針刺、電擊般的神經痛，令外觀和日常生活都備受影響。

由於病發位置是從受感染的神經線所對應的部位開始，理論上有神經線的部位都有機會長出帶狀疱疹，包括頭、臉、頸、手腳等，但最常見會從上背位置一路向下彎，或影響至前胸，形狀像蛇一樣，所以被稱為「生蛇」。

如病毒影響到頭部，患者有機會感頭痛，甚或影響眼睛致盲；如果病毒在腹部發作，則有機會造成腹痛。另外，有少數患者可能會發燒，但此情況並不常見。

▼生蛇除了痕癢和紅腫外，還有什麼徵狀呢？有哪些人較容易生蛇？生蛇可以預防嗎？（按圖 👇👇👇）：

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3）生蛇會傳染?



由於生蛇與水痘均是由水痘帶狀疱疹病毒引起，所以一樣會傳染他人，更可以經空氣傳播，傳播範圍能達一米以外！可是，生蛇的傳染性較水痘低，所造成的皮疹數量較少，發作位置亦較易被覆蓋。

人體的免疫能力可經「訓練」，如你本身抵抗力良好，偶然再次接觸到病毒，並不會立即變為生蛇，反而會重新啟動身體的防疫機制，原有的抵抗力會進一步提升，某程度上反而能降低生蛇的風險。所以如果身邊有朋友生蛇，其實並不需要刻意迴避。

4）生蛇的高危原因？



生蛇有以下的高危因素：

年齡（50歲以上）、正接受化療、患免疫系統疾病、患愛滋病、長期面對壓力

生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人。

▼同場加映，四個穴道強化身體免疫力（按圖 👇👇👇）：

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5）生蛇要在黃金時間內求醫？



醫治生蛇並不困難，現時已有針對水痘帶狀疱疹病毒的特效藥可以處理，但最好於發病後72小時內接受合適治療，延誤醫治可能會令神經線被病毒破壞，為身體留下長期痛楚。

6）水痘出過，生蛇機會高啲？



未出過水痘的人，可接種水痘疫苗，只要預防了出水痘，將來就自然不會生蛇。目前水痘疫苗已被納入「香港兒童免疫接種計劃」內，2013年後出生的小朋友都會被安排接種。

另外，特別建議未出過水痘而又計劃懷孕的女士補打水痘疫苗，因為如在懷孕期間感染病毒，有機會傳染至嬰兒，後果可大可小。

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7）生蛇生到圍繞身體會死，是真的嗎？



生蛇每次發作，通常是一條神經線受感染，背部及腰部的一側是最常見的發病部位，所以水泡會出現在身體的左邊或右邊。有時候亦會感染手、腳和面部的神經線。

身體兩邊同時「生蛇」亦偶有發生，代表左右兩邊的神經線均受感染，但並不代表病情特別嚴重，亦不會直接造成死亡。

8）生蛇可否預防?



年過50歲、出過水痘的成人亦可以考慮接種為生蛇而設的帶狀疱疹疫苗，疫苗可以提供約七成保護率。

▼另外就是要增強免疫力，以免容易受帶狀疱疹病毒入侵，下面就為大家提供增強免疫力需要補哪8種營養素。（按圖）：

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9）生蛇會復發？



生蛇患者仍有復發的機會，因此要維持好的免疫力。另外，亦建議接受帶狀疱疹疫苗注射，以減低復發率、復發時的疼痛感及病發時間。

10）生蛇痊癒後會有後遺症？



「生蛇」患者中，有四分之一會出現不同程度的併發症，包括「生蛇」後遺神經痛。即使水泡結痂痊癒後，神經疼痛仍可持續數月或數年。痛楚像被針刺，感覺比較深入。有時即使輕輕觸碰皮膚，患者都會感覺異常劇痛。可靠服用由醫生處方的止痛藥作紓緩。另外，患處或會出現色素沉澱，皮膚呈現瘀黑色，要數個月才會消失，甚至永久不消散，嚴重者可能會留下疤痕。

資料來源：《衛生署長者健康服務中心》、《香港藥學服務基金》