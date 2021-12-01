玩認真考心事｜血壓高隨時引致心臟病？醫生解構血壓高與心臟病

森美以往玩人就玩得多，今次與醫生合作反而慘被玩？森美與聖保祿醫院心臟科專科鄒凱勳醫生邊玩邊研究心臟健康知識，大玩緊張刺激的「泵爆大氣球」遊戲，一同解構血壓高與心臟病的關係。我們的身體愈練愈大隻當然沒有甚麼問題，但原來心臟肌肉愈練愈大隻就好危險！



森美與心臟科專科鄒凱勳醫生輪流玩刺激的「泵爆大氣球」遊戲，於限時10秒內泵爆氣球。森美一度玩到手軟乏力，抵死地問醫生手軟有沒有藥醫。挑戰過後，森美與鄒凱勳醫生異口同聲表示：「一邊泵氣球，個心一邊噗噗跳！驚氣球爆破，同時又驚氣球不爆！」

森美（左）與鄒凱勳醫生輪流玩緊張刺激的「泵爆大氣球」遊戲。

心臟長期受壓 導致高血壓性心臟病

參與驚險的遊戲過程中，心臟難免受到刺激，從而令血壓急升，但高血壓與心臟病之間有甚麼關係？鄒凱勳醫生解釋：「高血壓是其中一個引致心血管毛病的風險因素，心臟長期受壓下，會引致心臟肌肉肥厚，導致高血壓性心臟病。由於心臟長期受壓會猶如長期做運動，引致心臟肌肉發達，長期過量泵血，加速衰竭。」

高血壓性心臟病症狀

形成高血壓性心臟病前，高血壓會令心臟及身體出現甚麼徵狀，觸發警號？鄒凱勳醫生表示：「患者的心臟如果因長期受壓而出現心肌肥厚的情況，初期是沒有病徵的。一旦惡化，就會出現心臟衰竭病徵。而當心臟負壓過重，就會出現腳腫、氣喘，部分病人更會出現胸悶的情況，需要多加注意。」

高血壓性心臟病風險

至於高血壓性心臟病所引致的風險可大可小，鄒凱勳醫生指出當中有可能發生的情況：「高血壓性心臟病有可能造成不同併發症，例如心臟衰竭、心血管疾病、中風或心律不正。」

聖保祿醫院心臟科鄒凱勳醫生解釋高血壓如何成為心臟病主要風險。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。