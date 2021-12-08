玩認真考心事｜心臟病VS驚恐症大不同　醫生教你分辨徵狀

提到心跳加速及血壓升高，大家會聯想起驚恐症，抑或心臟病發作？兩者的徵狀容易令人混淆，其實有何分別？森美與心臟科專科陳栢羲醫生邊玩遊戲邊分辨驚恐症及心臟病的特徵，研究兩者的異同。



森美與心臟科專科陳栢羲醫生在遊戲中要同時舉牌分辨驚恐症及心臟病的特徵，唯每次發問，兩人的答案都不同，可見驚恐症及心臟病的徵狀其實十分相似而令人容易混淆。森美笑言自己代表病人，在他眼中實在難以區分兩者的徵狀。

森美與心臟科專科陳栢羲醫生一同分辨驚恐症及心臟病的特徵。

情緒病與心血管疾病

心臟病與驚恐症的特徵既相似又不盡相同，陳栢羲醫生解釋兩者的分別：「驚恐症是情緒病，屬於一種焦慮症；心臟病則是心血管疾病，而心臟病發作更是當中最嚴重的表徵，心血管突然因血塊堵塞而令心肌供血不足，繼而缺氧壞死。」

心臟病發作及驚恐症形成原因

至於心臟病發作及驚恐症的形成原因，陳栢羲醫生指出前者是身理因素導致，而後者是生理影響：「驚恐症是受情緒因素影響，例如情緒低落或生命中經歷重大事故，導致血清素失衡，觸發驚恐症發作。另外，心血管疾病是因為心血管受血塊堵塞，形成血栓的情況，令血液未能供應予肌肉，導致心臟病發作。」

心臟病發作與驚恐症發作徵狀

陳栢羲醫生坦言只看病徵會比較難分辨心臟病與驚恐症，需要配合聽診：「如常診症會從患者的病歷及聽診過程中分辨病徵。如果只看徵狀，有時候都會比較難分辨，例如受情緒影響下，都會出現血壓上升及手心冒汗的徵狀。但心臟病發作時，徵狀較為明顯，會出現嘔吐、肚瀉不適，甚至暈倒等比較嚴重的情況。至於疼痛方面，心臟病發作會出現胸口疼痛，痛感更會轉移至下巴及肩膊等，而驚恐症發作則是全身疼痛，頭痛、手部麻痺或腳部乏力。當心臟受損而影響泵血功能時，更會出現氣喘、咳嗽，是驚恐症發作時較少會出現的徵狀。」

心臟科專科陳栢羲醫生

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。