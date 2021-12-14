新冠疫苗｜林鄭：擬1月初擴大復必泰第三針接種 不局限高風險群組

特首林鄭月娥周二(14日)表示，計劃在明年1月初擴大第三針復必泰接種安排，對象包括所有達至合資格年齡，及已接種首兩針復必泰、且已相隔一段時間的人士。

林鄭早前已接種第三針科興疫苗。（資料圖片）

林鄭：科學委員會將公布具體安排

林鄭月娥周二(14日)出席行政會議前表示，各地疫情自10月中起陸續出現反彈，變種病毒Omicron的出現亦隨時掀起全球新一波的疫情。她指出，香港目前的7宗Omicron變種病毒個案，雖然均成功在機場或檢疫中心搗截，未有流入社區，因此認為接種疫苗仍然重要，以防止病毒擴散。

林鄭月娥表示，計劃在明年一月初起擴大第三針復必泰疫苗的接種計劃，並已指示食物及衞生局，為所有市民接種第三劑復必泰疫苗作準備。

第三針復必泰的安排將不再局限於高風險群組接種，而是容許所有達至合資格年齡，以及已接種首兩針復必泰、且已相隔一段時間的人士，都可以打第三針，詳細安排有待專家在兩個聯合科學委員會盡快開會決定。

▼林鄭月娥宣布擴大第三針復必泰接種安排（按圖👇👇👇） :

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注射第三針復必泰抗體水平跳升25倍

面對Omicron變種病毒來勢洶洶，香港大學及中文大學醫學院早前發表聯合研究顯示，Omicron可大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力。

不過，研究團隊成員之一、政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，抗體只是其中一項免疫反應，而另一項是細胞介導免疫，不太可能受Omicron影響，可以預期疫苗對預防患者住院、出現重症及死亡仍有作用。

他指出，輝瑞藥廠報告顯示打第三針復必泰後，中和抗體水平將可跳升25倍，而以色列亦有數據顯示第三針可令抗體水平跳百倍，而英國亦有研究顯示打第三針後保護力可升70%，

衞生署轄下的科學委員會將於本月23日開會，許樹昌指現時仍未有議程，不過相信將會討論有關第三針的接種安排，預料本港未來需要全民接種第三劑復必泰。

▼同場加映，肥胖恐致新冠患者病重？（按圖👇👇👇）

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許樹昌：科興恐需打第四針

至於科興疫苗在應對Omicron變種病毒方面，許樹昌表示，研究團隊正為科興疫苗進行上述同類測試，有望最快下周發表結果，並將於下周測試接種加強劑者的血液。

不過，國際醫學期刊《刺針‧傳染病學》早前曾發表有關科興疫苗的臨牀測試，顯示接種第三劑科興疫苗後六個月，試驗者血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）跌至非常低。許樹昌參考有關研究後指，打第三針科興後半年或要打第四針。

▼同場加映，Omicron 與 Delta變種病毒大不同（按圖 👇👇👇）：

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