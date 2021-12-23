凍齡｜鍾楚紅黑木瞳6招秘訣保養皮膚　按摩邊個穴位助護膚？

女士們最怕年紀大皮膚漸差，但不少女星的美貌卻十年如一日，其中鍾楚紅、日本女星黑木瞳更是凍齡一樣，無論身材、樣貌仍保養得宜。到底她們有甚麼秘訣？



早前鍾楚紅在微博曬出慶生60歲的個人照，照片中的她氣色紅潤、精神抖擻，渾身散發優雅氣質，而且皮膚光滑無暇，多年來美貌如昔令人驚艷。保養得宜的她依然美艷不可方物，一眾粉絲紛紛留言大讚「一輩子的女神」、「紅姑好美」、「人間絕美」等。

▼鍾楚紅凍齡美貌讓人驚歎，她更分享保養皮膚的秘訣（按圖👇👇👇）

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崇尚自然美的鍾楚紅不但注重外貌，同時重視「內在美」，她堅持不靠醫美讓青春常駐，追求自然地老去。她指保養很重要，自己的化妝袋一定有保濕用品，減少皺紋形成。另外，她奉行清淡飲食，多吃蔬菜少吃肉，並且最多只吃7分飽，有助保護腸道益生菌。

若覺得精神不好，便會增加外出頻率，出門散步、運動。她也常在社群媒體分享她郊遊的各類照片，享受自然風光。而運動對血液循環有所助益，使肌膚自然有光澤。

黑木瞳靠高麗人參茶保持美貌

今年同樣60歲的黑木瞳出身於日本著名的寶塚音樂學校，在1985年退團後進入演藝圈，以《失樂園》、《魔女的條件》等戲劇聞名於世，其精湛、細膩的演技獲得不少觀眾喜愛。但保養得宜的她絲毫看不出已踏入6字頭，原來她亦有其凍齡秘方。

▼黑木瞳凍齡秘方（按圖👇👇👇）

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維他命C是對美容來說不可缺少的物質，黑木瞳選擇直接從蔬菜、水果中攝取維生素。或是喝使用橘子、葡萄柚等柑橘類水果製成的果汁以補充維生素C。此外，為了提升代謝，她也會飲用高麗參茶。當肌膚的代謝變好，自然地也會影響妝容、氣色。

黑木瞳覺得踢踏舞很有魅力，自從在寶塚音樂學校上過2年的踢踏舞課程後，從基本開始練習，腳踏實地地努力修行至今。踢踏舞能鍛鍊小腿肚，適度地增加小腿肚的肌肉，可以降低體脂肪率。寶塚時代的胖小腿也因此變成一雙纖長又勻稱的漂亮雙腿。

6招凍齡秘訣

要保養皮膚其實不困難，以下６招一定要知。

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吃原型食物



原型食物即是未經加工且不含額外添加物的食物，是食物最原本的模樣與型態，例如各式各類的蔬菜、雞蛋、魚、牛肉、堅果等。要吸收維他名C，黑木瞳會選擇吃鳳梨、番茄、橙之類含豐富維他命C的原型食物，從食物中直接吸收營養。

只吃７分飽



而鍾楚紅則選擇清淡飲食，並只吃７分飽。吃得過飽，腸道便很容易老化，但如果吃７分飽的話，腸道的益生菌反而可以生長得更好，亦有利消化及一些微量元素的吸收，令皮膚變好。

飲養生茶



黑木瞳曾在訪問中提到自己經常愛喝人參茶來促進代謝及養顏，而紅姑則養成喝綠茶的習慣。人參能溫和補氣及抗氧化，綠茶同樣含有豐富的抗氧化劑。

卸妝後不要馬上洗臉、注重保濕



藝人需要經常化妝，黑木瞳每天以卸妝油充分卸妝，而且卸妝動作很重要，用力過度的話會傷害皮膚，所以在使用卸妝油時，她會以按摩的方式推走毛孔的污垢及殘妝。但是卸妝後不立刻洗臉，而是搽上一點化妝水及乳霜，待皮膚稍微休息一下，然後再用水清洗乾淨，亦有助避免肌膚乾燥。至於紅姑則會在化妝袋內備有保濕用品，隨時為肌膚補水。

保持恆常運動



恒常運動對健康很重要，但60歲後就不宜做太劇烈的運動。黑木瞳經常進行水中有氧運動，由於水中有浮力，因此不會對身體帶來太大的負擔，亦有助增加肌肉量、減少體內脂肪及提升代謝。而紅姑則愛行山及攝影，盡情享受大自然。

做足防曬



日本人習慣防曬，因為美白對日本女性來說非常重要，而且太陽的紫外線容易令皮膚老化。日常除了塗防曬霜，黑木瞳一年四季外出都會帶備傘、帽子以遮擋太陽，她之前的專訪甚至提到圍巾、手套都是防曬恩物。

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