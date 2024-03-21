愛康健福田口岸新分店開業　開業優惠多位置便利　出關3分鐘就到

健康的牙齒伴隨終生，選擇一間好的牙科中心守衛牙齒健康就更加重要！由1995年成立的「深圳老字號」深圳愛康健齒科絕對是睇牙首選，不但擁有經驗豐富的團隊和專業設備，更坐擁十多間分店。近日，福田口岸「愛康健裕亨口腔診所」新分店正式開業，位置便利，位於Hilton希爾頓歡朋酒店地下，出關後步行3分鐘就到達！現時更有多項開業優惠萬勿錯過！



愛康健福田口岸新分店正式開業。

第14間分店開張 牙科實力派專業有保證

新分店愛康健裕亨口腔診所坐落於深圳市福田口岸旁邊，Hilton希爾頓歡朋酒店地下，出關後步行3分鐘就到，地理位置優越，交通便利，十分方便香港人北上消費玩樂時順便睇牙。診所內設有5間獨立診間、獨立無菌手術室、消毒室、X光室及無菌儲藏室，安全標準高於一般港式經營牙科診所，更引入多部最新牙科診療設備，診室舒適明亮，顧客可放鬆接受治療。

愛康健口腔診療設備先進，診室舒適明亮，顧客可放鬆接受治療。

愛康健口腔集團都受各牙醫委員會嚴格把關及監督操作規範，平均有40%醫生已執業10年以上。醫療質素有所保證，治療嚴謹、不馬虎。

裕亨口腔診所院長劉鑫有著種植科博士學位，同時為大學副教授，多次遠赴國外牙科院校進行學術交流，被聘為多個國外植體品牌講師，是實力保證的專家。其醫療團隊由各大著名大學出身，專業學歷讓顧客感到放心。

全方位療程滿足不同需求

愛康健提供的牙科服務種類廣泛，能滿足不同要求的顧客，不止有洗牙、補牙、假牙、矯齒等基本的口腔療程。更提供高階牙科醫療項目，如專業種植牙治療、複雜多生牙齒拔除及牙周病治療等。以及有牙齒美容服務，如冷光美白、瓷貼片，滿足追求美觀牙齒的顧客。且以上服務治療收費一般為香港的1/3價錢，性價比更高。

愛康健提供的牙科服務種類廣泛，能滿足不同要求的顧客。

跨境醫療服務代表 深受港人喜愛

香港特別行政區政府於2月宣布，愛康健集團旗下深圳愛康健口腔醫院入選新一批「長者醫療券大灣區試點計劃」，在8大方面得到認證，包括醫療機構的地理位置、服務品質、管理營運經驗、服務範圍、服務能力、收費標準和水平、機構對長者醫療券計劃的運作有基本了解，以及是否提供優質服務以篩選機構。愛康健作為老字號的口腔醫療服務品牌，滿足大灣區內地城市及香港長者，提供專業跨境便利、靈活的牙科醫療服務，29年來深受香港市民喜愛。

新分店開張 優惠大放送

為慶祝愛康健福田口岸新分店開業，現時更推出多項開業優惠，價格透明公開，無隱藏收費，到愛康健睇牙CP值更高！

1. 65歲長者免費送植牙CT拍片檢查 + 鬆牙拔除

2. 韓國種植牙4,500元起 瑞士種植牙6,500元起

3. 超聲波洗牙88元/次 專業菌斑導向超聲波洗牙 168元/次

4. 智慧齒拔除 減300元/顆

5. 兒童送全口塗氟2次 + 窩溝封閉2顆

6. 箍牙免費送CT拍片檢查

＊優惠期至2024年4月30日。

一於趁假期立即趁優惠期到愛康健睇牙！

愛康健裕亨口腔診所

地址：深圳市福田區福田街道漁農社區裕亨路38號裕亨花園裕亨大廈103

營業時間：9:00-18:00 （假日照常應診）

查詢電話：+852 69338128

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