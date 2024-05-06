牙縫疏鬆｜小心撩牙撩到牙都甩？牙縫愈來愈疏可能已患牙肉萎縮！

很多人都有飯後用牙籤撩牙的習慣，誰不知這對於去除牙菌膜收效甚微，還可能導致牙縫疏鬆和牙肉萎縮。本文為大家請來牙周治療科專科醫生陳溢謙解構撩牙壞習慣引致牙縫疏鬆和牙肉萎縮的原因以及預防方法。



錯誤使用牙籤，恐致３種損傷！

陳醫生表示，錯誤使用牙籤小則會令牙肉受損、甚至發炎，長期更有可能導致牙縫疏鬆和牙肉萎縮，甚至鬆脫。因撩牙導致的常見損傷可分為３方面：

1. 直接傷害



使用尖銳的牙籤過度用力撩牙，可能戳傷牙齦，進而導致牙齦萎縮和牙縫疏鬆。

2. 食物越篤越入



牙籤清潔牙縫時，食物殘渣可能被推入牙縫深處，缺乏清理可能引起牙齦發炎。

3. 牙籤斷裂，二次傷害



牙籤容易斷裂，使用過度力量可能戳傷牙齦。此外，牙籤破片留在牙縫中也會增加牙齦發炎的風險。

陳醫生指出，牙籤只能去除食物殘渣，但維持口腔清潔的關鍵是去除牙菌膜，牙籤無法達到這一點，很多人清除了眼見的食物殘渣就做好了口腔清潔，反而忽略了最重要的牙縫清潔。

撩牙撩到牙縫疏鬆，仲隱藏牙肉萎縮、發炎危機

（圖片由受訪者提供）

好多人牙縫越疏，越易攝入食物；攝入食物，又再想用牙籤撩；撩牙實際又在傷害牙肉，令牙縫面臨變濶、掉入牙肉萎縮的惡性循環。

陳醫生指，正常情況下，牙齦緊密附著在牙齒表面，形成密封的牙縫。然而，不充分的牙齒清潔或不當的清潔方法，例如錯誤使用牙籤，不但刺傷牙肉直接導致牙齦萎縮，更重要是一旦牙肉受傷，病人往往會因為怕痛而避免清潔那些位置，久而久之便會導致牙肉發炎。

牙肉萎縮，會使牙齒移位，未必能復原！

(圖片由受訪者提供)

當牙肉萎縮發生時，有兩個徵兆可以留意：

牙齦退縮：牙齦下降，使牙齒根部暴露，牙齒顯得更長。



牙縫疏鬆：牙齦組織退縮，牙齦與牙齒之間的間隙增大，易滋生細菌。



除了以上兩種情況外，牙肉萎縮與牙縫疏鬆可能導致牙周病和牙齒移位鬆動。即使口腔問題解決後，牙齒牙肉未必能完全復原。陳醫生提醒，最好的處理方法仍然是在病情發展前，每日做好口腔清潔。

清潔重點: 軟毛牙刷清潔牙肉邊緣

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陳醫生表示，正確清潔牙齒最重要的是注意牙肉邊緣的位置，以軟毛牙刷，45度角刷牙，包括內側面、外側面和咀嚼面。此外，醫生又提醒市民應根據牙縫的大小，選擇合適的器具來清潔牙縫，如牙線棒、牙線或牙縫刷，「如果病人牙縫相對較闊，會建議他們使用牙縫刷，否則使用牙線都只係『刷空氣』。」

醫生強調，「一旦牙肉出現萎縮，其實醫生能做到的亦只能減輕牙周病的發展，但對於已經被侵蝕牙骨，只有很少的情況下才會改善，即使做手術亦未必有幫助。因為很多時候都返唔到轉頭，所以平日更加應該用一個正確方法去做好口腔清潔。」