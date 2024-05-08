心驚驚茶餐廳｜消化不良是心臟病症狀？醫生分享心臟驟停先兆

心臟病不易察覺，一旦病發會迅速致命。到底心臟驟停有何先兆？身邊人病發時應如何把握黃金時間為患者急救？與其道聽途說，不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生何鴻光的專業分享！

攝影：鄭子峰



問題1：心臟驟停有何先兆及症狀？

何鴻光醫生：心臟驟停前，可能會有一些先兆。例如失去意識、盜汗、精神散渙、胸悶、胸部痛楚延伸到雙臂，甚至背部、呼吸困難、作嘔反胃、失禁，大家若出現以上問題，應保持警覺，盡快求醫。

心臟科專科醫生何鴻光分享心臟驟停的先兆。

問題2：哪些心臟病症狀容易被與其他疾病混淆？

何鴻光醫生：腸胃不適是心臟病其中一個病徵，往往容易與胃病混淆。曾有患者誤以為自己消化不良，嘗試以涼茶舒緩腸胃不適，最後心臟病發被送往急症室救治。所以遇到腸胃不適的病人時，醫生會在檢查時先排除心臟問題，再循腸胃方向入手，避免錯過治療黃金期。

問題3：在街上突然有人心臟病發作，應如何協助？

何鴻光醫生：遇到有人於街上暈倒，除立即致電999求助外，亦應確保患者的呼吸道通暢，而受過急救訓練的專業人士如確定患者心跳呼吸已停止可即時為患者進行心肺復蘇。此外，現時不少公共場所都配備了自動體外心臟除顫器（AED），即使未曾接受急救訓練，亦可按照簡單指示，進行急救及電擊，在緊急關頭救人一命。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。