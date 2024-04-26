世界免疫周 接種疫苗 對抗「生蛇」 加強防護 免受病毒入侵

免疫力下降令人暴露於感染病毒的危機，年紀愈大，風險就愈高，其中一種要預防的病毒，就是大家經常聽聞的「生蛇」。「生蛇」不止令人又痕又痛，康復後也可能出現蛇後神經痛。風濕病科專科醫生藉著《世界免疫周2024》呼籲免疫力低下人士接種疫苗預防生蛇，減低併發症風險。



免疫力低下人士不僅包括風濕病科及癌症患者，事實上，年紀較大的人免疫力亦會隨年月下降。風濕病科專科蘇晧醫生解釋，年紀愈大，人體免疫細胞例如T細胞及B細胞便會漸趨老化，從而降低對病毒的保護能力。此外，曾經感染某類病毒後，免疫系統在再次感染時會識別出病毒並作出反應，但這個機制亦會因時間而變得薄弱，令人更易受到感染。

病毒潛伏體內 伺機復發

其中一個常見感染病毒例子就是俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒感染。蘇醫生說，絕大部份香港人曾經生過水痘，這種病毒就會潛伏於身體，當免疫系統變差時，它就會趁機出現而引致帶狀疱疹︰「在正常抵抗力下，未必會爆發出來，但是如果年紀逐漸增長，身體轉差，或者患有長期疾病等等，免疫力下降，就有機會引發生蛇。」

蘇醫生指出，「生蛇」的最初表徵是閃電式的神經痛，皮膚並沒有任何異樣，部份人可能會感到疲倦及頭痛，直至兩、三天後，皮膚便會出現紅疹及水泡，並呈帶狀，沿著神經線的皮節生長，導致疼痛。他提醒，一旦發現相關徵狀，應在72小時內接受抗病毒藥物治療，否則或會引起長期神經痛等後遺症，某些個案更併發腦炎及臉癱，患者絕對不能掉以輕心。

接種疫苗 減低生蛇風險

要預防帶狀病毒感染，蘇醫生認為提升免疫力非常重要。首先，生活上要戒除吸煙及飲酒習慣，均衡飲食及適量運動也是不可或缺︰「良好作息及減壓很重要，我們知道壓力會間接影響免疫系統，很多生蛇個案其實也與壓力有關。」其次，就是注射疫苗。他指出，疫苗經研究證實能夠預防生蛇，現時新一代蛇針能夠有效減低生蛇機會，並可減低發病的嚴重程度及併發症風險，以及減輕後遺神經痛帶來的痛楚。他引述國際指引建議，50歲以上，以及18歲以上（本身免疫力較差群組）等高風險人士，應接種疫苗加強防護。

每年的4月最後一個星期是「世界免疫周」（World Immunization Week），目的是提倡使用疫苗，以保護不同年齡層人士免受疾病威脅。蘇醫生就認為，生蛇是可以避免，透過疫苗能夠直接減低感染風險，提醒市民如有任何疑似病徵，應盡早求醫。世界衛生組織也主張將疫苗納入公共衛生的重要部分，並確保疫苗措施在政府規劃佔有重要地位。現時預防生蛇疫苗可於私家診所接種；公立醫院病人則可於聖雅各福群會以優惠價錢接種。