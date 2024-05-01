心驚驚茶餐廳｜AI智慧醫療崛起　有效提高心臟科診斷與手術準確度

人工智能（AI）近年席捲多個產業，是全球發展的大趨勢，亦為醫療生態帶來改變。於心臟科運用AI技術，有助醫生提高診斷準確性、預測疾病風險、改善治療方案以及監測患者的健康狀態。AI技術愈趨成熟，會否終有日取代醫生的角色？與其道聽途說，不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生張誠謙的專業分享！

攝影：蘇煒然



問題1：AI如何應用於心臟科診斷與手術中？

張誠謙醫生：AI可以用於分析心電圖與心臟超聲波圖像，幫助醫生更準確的診斷。於心臟手術方面，俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術常用於治療冠心病。醫生一般會先使用顯影劑評估患者心血管的狹窄程度，為了提升手術精準度，亦會以光學相干斷層掃描（OCT）更清晰地掌握血管情况。OCT能提供血管大小、收窄情況和斑塊分佈等數據，通過AI分析，可以幫助醫生做出更準確的診斷，相信未來醫療和AI的結合將帶來巨大的優勢。

心臟科專科醫生張誠謙分享AI智慧醫療的發展趨勢。

問題2：AI如何提高手術效率？未來有什麼發展方向？

張誠謙醫生：AI可以利用醫生提供的數據，並運用其獨特的學習模式與擁有的大數據，提供適當的治療方案，相信AI將有效提高手術的安全性和速度。有研究顯示，某些手術儀器透過AI分析，能夠提供準確的診斷和合適治療方案，令手術更安全。

問題3：AI能否取代醫生的角色？

張誠謙醫生：AI確實非常出色，能夠提供大量準確且快速的資訊，是醫生的好助手。但醫病關係深遠，乃建基於病人與醫生之間的接觸、溝通和信任之上，就目前而言，AI還無法勝任。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。