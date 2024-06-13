兒童青少年住院主因是病菌感染　自願醫保保障家人再享扣稅

根據安達人壽的理賠數據所示，2023年度住院索償的平均索償金額達31,518港元，超出每月就業收入中位數（20,000港元）¹，也超過一般打工仔月薪。而18歲以下的兒童及青少年住院索償個案中，住院原因頭三位分別是病毒或細菌感染、呼吸系統疾病和意外入院。



健康非必然 醫療保險防患於未然

隨著病毒細菌不斷進化和變異，長者、小朋友這些抵抗力較弱的高風險群組，很容易成為病菌侵襲的目標！為保障家人，應及早做好風險管理，趁健康時一家人投保，保費更划算。但市面上醫保選擇眾多，揀選醫保時要小心5大注意事項。

健康非必然，及早投保防患於未然，全面守護家人。（圖片：Shutterstock）

為家人或小朋友選擇醫保 要注意以下五大因素

不設細項限額 全數賠償³合資格費用

為小朋友投保，最怕傳統「每項設限」的醫保，雜項開支難以預計，因而容易超額。有別於傳統醫保，安壽人壽的安達自願醫保（優裕）計劃提供高達港元$1,500萬年度保障額及港元$6,000萬終身保障額²，會全數支付³所有合資格的醫療開支，包括住院及手術費用、日間手術。另外亦可全數賠償³訂明診斷成像檢測⁴（如”MRI”掃描、”CT”掃描、”PET”掃描等），此類影像診斷常用於診斷意外、運動創傷及癌症。

全數賠償³訂明非手術癌症治療

面對日後漫長人生路，若計劃涵蓋嚴重危疾保障，能給予子女最為全面的保障。安達自願醫保（優裕）計劃全數賠償³訂明非手術癌症治療費用，如放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療等治療。此外，在非手術癌症治療過程中，若醫生建議因醫療需要而需進行某些檢查（例如血液檢查、基因檢查等），以釐定治療計劃，均可獲全數賠償³。

計劃更針對指定危疾提供額外醫療諮詢服務⁵，受保人可獲世界級專家提供獨立醫療意見。同時還提供危重疾病案件管理⁶，安達人壽的個案經理將從治療前到康復後提供全面支持，包括協助評估受保人的健康狀況，根據醫療專業人員的建議，協助考慮健康管理方案。在需要時推薦任何輔助服務，並為你及／或受保人提供情緒支持。

保障遍及多個國家 旅行、海外留學均受保障

安達自願醫保（優裕）計劃提供2種保障範圍 ：亞洲⁷（包括澳洲及新西蘭）或全球（不包括美國），在日後家庭旅行、子女海外留學都有全面醫療保障⁸。

此外，為靈活配合保障需要及財務安排，計劃亦提供5 種每保單年度自付費：港元$0 / 港元$25,000 / 港元$50,000 / 港元$100,000 /港元$150,000 供選擇。

提供陪床費及家人每日現金的保障 讓你安心照顧家人

萬一小朋友不幸要留院，私家醫院另外收取的陪宿費用，安達自願醫保（優裕）計劃會全數賠償³住院陪床費保障⁹。此外，在子女住院期間，你亦可獲指定家庭成員每日現金保障¹⁰，並以每保單年度30日為限， 以彌補期間因不能工作所失去的收入，讓家長可專注全天候照顧子女，減輕經濟負擔。

子女保費折扣至17歲 為指明親屬投保更可慳稅

市面上部份醫保產品會提供家庭優惠，全家投保到底可以慳幾多？以安達自願醫保（優裕）計劃為例，一家人投保，你的子女保單可享有50%保費折扣直至子女的年齡滿17歲為止¹¹。

以一家三口（35歲夫婦及5歲兒子）同時投保​​計劃1 - 亞洲⁷（包括澳洲及新西蘭）為例，每保單年度港元$0 自付費的一年保費，對比市場同類型產品平均的一年保費可節省高達22.7%。¹²

此外，每位保單持有人為其本人及指明親屬購買的保障，可於每個課稅年度就高達港元$8,000的合資格保費申請稅務扣除¹⁷。

安達自願醫保（優裕）計劃其他特色：

- 保證續保至128歲¹⁸，續保不受健康狀況影響

- 市場罕有！¹⁹出院後精神科門診治療⁸

- 懷孕併發症保障

- 增值服務：

•24/7 熱線⁵

•由世界級專家提供額外醫療諮詢服務⁵

•全球緊急支援服務⁵

•出院免找數服務⁵⋅²⁰

•危重疾病案件管理⁶

2024年6月30日前投保，首年保費更可享75折¹¹，按此了解更多

條款及細則

本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細細則及條款的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。於投保保險產品前，客戶須完成財務需要分析。投保申請須視乎安達人壽的核保決定。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。

在本文章中，「安達人壽」是指安達人壽保險香港有限公司。