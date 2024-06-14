精神壓力恐增患癌風險？香港「累之女王」抗壓自救有法「保」

女人唔易做！工作、家庭、人生樣樣都要兼顧，分分鐘未睇完「淚之女王」已經變咗「累之女王」! 現代女性生活繁忙，又食無定時，原來不良生活習慣和精神壓力都有可能增加患癌機會！



患癌人口不斷增加 精神壓力恐增患癌機會

曾有研究指¹，全球50歲以下患癌者較1990年急增80%，每年有超過100萬人死於「早發性」癌症，其中，乳癌所佔比例與死亡人數最多，每10萬人中分別有13.7例患者和3.5人死亡。香港乳癌資料庫²搜集了有乳癌病歷及無乳癌病歷各逾5,000名婦女的數據，發現長期面對高度精神壓力的婦女患乳癌的風險，較一般婦女高出2.4倍。

個別治療費用可高達67萬

科技進步下，癌症不一定是絕症無藥可治，癌症治療的方法出現新機。然而，新療法的費用高昂，一年藥費隨時過百萬港元，舉例說，標靶療法每月約5至6萬³，免疫治療每3星期約6至7萬³，而質子治療視乎不同部位收費介乎約24至67萬元⁴。曾有一項肺癌病人調查顯示，近四分三受訪患者花費超過一半積蓄治療癌症，近半曾經因為藥費問題而無法採用首選藥物⁵，因而有機會影響治療效果。

香港醫療費用6年飆升55% 醫療負擔更大

香港醫療開支金額愈來愈大，醫療通脹遠高於整體通脹率，醫療費用更於過去6年累計飆升55%⁶；主要因為人口老化、醫療新科技、慢性病普及，均加重醫療服務與成本的負擔。現代女性不是鐵人，一旦受巨大壓力或情緒撃垮，不幸患上疾病，所花費的醫療費用負擔龐大，打亂人生計劃之餘，更會面臨困境和壓力。

醫療費用負擔龐大，打亂人生計劃之餘，更會面臨困境和虧損壓力。（圖片：Shutterstock）

參考理賠個案 突然確診乳癌獲賠120萬

一位客戶在自我檢查乳房時發現硬塊，經詳細檢查後證實確診乳癌。主診醫生及AIA指定服務供應商所提供的「個人療程管理服務及復康管理」醫療專家更攜手持續跟進她的病情，量身訂造專屬的復康計劃。財務策劃顧問亦為她申請「出院免找數服務」，成功獲批後AIA會直接向有關私家醫院繳付住院期間的醫療開支，讓她毋須為繳費及索償程序而操心或為家人帶來負擔，使她能安心入住私家醫院半私家房，專心接受治療。其後，她順利出院，所獲得賠償的醫療費用約120萬，支援她渡過難關。

AIA自願醫保尊耀計劃 職場女性的最大後盾

由此可見，有一份切合所需的醫療保險保障自己是十分重要。全新「AIA自願醫保尊耀計劃」在增值服務、保費、地域保障範圍等方面多角度支援個人所需，是職場女性的最大後盾之一。

此計劃為政府認可的自願醫保計劃，可享升級醫療保障，延伸癌症保障，特別設有市場首創癌症第三期臨床試驗藥物賠償⁷，讓受保人能安心接受先進癌症治療。計劃更提供升級保障限額及廣闊地域保障範圍 ，每年保障限額達1,200萬港元（150萬美元）；終身保障限額達6,000萬港元（750萬美元）(以個人計)；全數賠償⁸主要醫療費用；因應客戶的個人需求及預算，特設多個每年自付費選擇及全球（美國除外）的非急症治療地域保障範圍選擇；另外，申請人可就合資格保費申請享有稅務扣減優惠⁹。尊耀計劃系列更提供澳門及明珠版本，切合不同需要，幫助受保人築起更強大的醫療保障。

現代女性不論在家庭、事業方面都勇於拼搏，追求理想中的生活，在漫長的人生旅途中，最好做足各樣風險管理，一份周全、充足的醫療保險能提供所需保障，省卻後顧之憂。

AIA自願醫保尊耀計劃¹⁰

https://www.aia.com.hk/zh-hk/products/health/vhis-privilege-ultra

Reference

¹Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019, (6/2024)

²香港乳癌資料庫第十號報告, (6/2024)

³明報健康網 –【免疫治療】藥費過百萬一年 多數情況須自費(2019), (6/2024)

⁴養和質子治療中心 – 價目表, (6/2024)

⁵肺癌治療︱肺癌新型藥物可提升5年整體存活率至近9成 各界呼籲完善引進藥物機制, (6/2024)

⁶WTW – 2020至2024年《全球醫療趨勢調查報告》

⁷處方的第三期臨床試驗藥物必須已在實驗室測試並獲得以下其中一間監管機構批准，就治療指定癌症作人體測試及／或治療，可用作進行第三期臨床試驗 ：

-美國食品和藥物管理局 (FDA)

-歐洲藥品管理局 (EMA)

-中國國家藥品監督管理局 (NMPA)

-香港衞生署

-澳門衞生局

及於處方給受保人時，該第三期臨床試驗藥物必須是正在進行第三期臨床試驗階段，而該第三期臨床試驗必須由該藥物施用地區之相關研究倫理委員會批准，而該委員會在初步審查後認為該第三期臨床試驗藥物對指定癌症是有效的治療。有關指定癌症及臨床試驗藥物定義，請參閱產品簡介。

⁸索償金額受限於保單的每年保障限額及終身保障限額，全數賠償是指不設分項賠償限額。

⁹自願醫保計劃下的認可產品的合資格保費是在薪俸稅及個人入息課稅方面可申請稅務扣除的項目之一，並不等於可從應繳總稅款直接扣減。有關稅務扣減（例如：稅務扣減資格）詳情，請參閱www.vhis.gov.hk及www.ird.gov.hk/chi/faq/vhis_qp.htm，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。

¹⁰AIA自願醫保尊耀計劃只適用於香港，並可以基本計劃或附加契約形式投保。另有AIA自願醫保標準計劃可供選擇。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。 「尊耀」醫療計劃及「尊耀明珠」醫療計劃可以基本計劃或附加契約形式投保。

本文章內容僅供參考之用，本文章亦不構成任何AIA的專業意見、觀點、詮釋、立場或意見。本文章並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，可向 AIA 索取，客戶應就個人需要選擇合適之產品。