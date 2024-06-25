8 間深圳牙科邊間好 深圳睇牙收費及比較

深圳睇牙成為熱潮，不少港人選擇假日上深圳以便宜價格睇牙。對比香港政府牙科及私家牙科，深圳牙科預約輪候時間短、服務選項更多、價格相宜。但選擇深圳牙科愈便宜是否代表愈好？在眾多品牌包括自有光、愛康健、格倫菲爾等，以洗牙為例，價格由 ¥30 至 ¥500 不等，在考慮質素及保養過後應該如何選擇？

自有光牙科

自有光門診裝潢豪華，被評猶如「中環級體驗」。

自有光來自香港品牌

自有光是香港品牌 Beame 的深圳分店，初創已由香港牙醫指導及設計療程。擁各項專科牙醫團隊，可一站式解決箍牙、兒童牙科、假牙等牙齒疑難。香港門店除了是箍牙專門店外，更可以先行初步諮詢自有光門診的服務收費。即使是同一服務，客人都可以按預算及預求選擇品牌或物料。以洗牙為例，可選擇 ¥180 超聲波洗牙或包括更強潔齒拋光效果的噴砂洗牙。

自有光超過一半客人都是香港人，服務後亦有不同程度的保養跟進，對比其它內地牙科安全相對更有保證。門診位於羅湖口岸附近的佳寧娜廣場，出關步行可到達。整個門診 10 萬呎，使用了商場 3 樓整層。

- 香港品牌

- 香港門市 1 對 1 價目諮詢支援

- 香港牙醫指導及設計療程

- 可自行選擇品牌及物料

- 有術後保養及跟進

- 網上及電話預約，最快特急即日預約睇診



自有光深圳牙科服務價格

客人可以先行透過網頁預約出席時間，亦可直接透過 Whatsapp 電話 6889 9348 預約。按此👉網站價錢表及預約

自有光牙科前往方法

深圳牙科自有光門診前往方法，羅湖關口附近牙科門診。

電話/Whatsapp 預約：+852 6889 9348

地址：羅湖區 人民南路2002號 佳寧娜廣場 3樓全層

步行：羅湖口岸步行 8 分鐘

地鐵：人民南站 C 出口/國貿站 A 出口

的士：羅湖口岸至自有光 ¥10 左右

香港大學深圳醫院牙科

香港大學深圳醫院牙科，屬於內地公立醫院的部門。

由深圳政府出資創立的內地公立醫院，希望同時引進香港大學的現代化管理模式。醫院不單單只有牙科，更有心血管科、內科、骨科等一般醫療相關項目。牙科服務屬口腔醫學部，同樣以香港牙科治療模式運作。唯大多服務按牙齒數量收費，洗牙（並不提供拋光服務）每一隻牙齒收費為 ¥4，以大人一般有 32 隻牙齒計算，即約 ¥128。

服務項目主要多按牙齒收取固定價格。同時亦需要提前預約，可在微信、內地電話、現場預約，但現場預約未必能夠當日看診。

- 公立醫院部門

- 香港牙科治療模式運作

- 服務項目選擇較少

- 事前預約制，網上及電話、現場預約



香港大學深圳醫院牙科服務價格

電話預約：0755-86913333

地址：深圳市福田區海園一路（白石路與僑城東路交匯）香港大學深圳醫院

善貝口腔

善貝口腔是深圳私營牙科，力推名醫團隊，換取更高質素牙科體驗。

由醫療從業者合作成立的私營牙科，主打以專業牙醫團隊作為賣點。除了駐場的牙醫外，更有數位擁口腔醫學博士涵頭的專家牙醫。在官網有列出合作牙醫的相關背景，客人在預約時更可指定該些專家牙醫，預約特診專家需支付約 ¥3,000 專家出場費。

對於首次光顧的客人，門診亦可憑的士小票報銷 ¥30 以內的車費。

- 私營門診

- 可指定預約專家牙醫

- 電話預約

善貝口腔服務價格

電話預約：+852 51946662

地址：深圳市福田區祥雲天都世紀大廈1至2層

鵬程醫院/深圳鵬程諾貝口腔

深圳鵬程諾貝口腔是鵬程醫院的口腔專門分店。

位於南山區的鵬程醫院本身已經有口腔科，而鵬程諾貝口腔則是再專門接待牙齒的專科門診。以國際醫療無菌操作理念，採「一人一診室一治療室一醫一助一機一用一消毒」8 個一無菌診療模式。

門診提供免費專車接送，可預先電話預約在羅湖/蓮塘/福田/皇崗/深圳灣口岸上車。

- 私營門診

- 國際醫療無菌操作理念

- 專車口岸接送

- 網上及電話預約



鵬程醫院/深圳鵬程諾貝口腔服務價格

電話預約：+852 56184419

深圳鵬程諾貝口腔地址：南山區粵海街道高新南環路22號深圳灣科技生態園4棟1層12-18號

鵬程醫院地址：深圳羅湖區筍崗東路3013號長虹大廈一樓口腔科

維港口腔

維港口腔在深圳有多間門診，牙醫多為本地人，可以用廣東話溝通。

維港口腔由廣東藥科大學的一班導師以及國內博士專家醫師所創立，不少牙醫都是該校的畢業生或校友，並以廣東藥科大學校訓「醫道濟世」 作為營業理念。主要服務廣東本地居民，部分廣東本地牙醫除了可以講廣東話及普通話，甚至可以講潮汕話。

在深圳羅湖多個口岸附近都有門診分店，首次光顧的客人可憑的士小票報銷 ¥30 以內的車費。

- 私營門診

- 廣東本地牙醫為主

- 深圳有 5 間分店

- 電話預約



維港口腔服務價格

電話預約：+852 69326599

地址：

福田皇崗院：福田區福田南路皇御苑深港一號大樓1樓至2樓

羅湖區委院：羅湖區愛國路1002號外貿輕工大廈8樓

羅湖國貿院：羅湖區春風路廬山大廈B座21樓

福田KKONE分院：福田區下沙花好園106-107號1樓至2樓

羅湖金光華院：羅湖區南湖路凱利商業廣場1~2樓

麥芽口腔

麥芽口腔不單在深圳有門診，在龍華、惠州、廈門更有二級口腔專科醫院。

麥芽口腔以深圳作為總部，有多達 10 家分店。在遠離關口的南山、福田、寶安都有分店門診，甚至遠在龍華、惠州、廈門更有二級口腔專科醫院。有邀請多位港星代言，可以在官網先填寫所需服務，再由專人聯絡確認預約。唯在官網未有用表格明列價錢，需要花更多時間與客服確認報價。

- 私營門診

- 在大灣區各地有分店門診

- 網上及電話預約



電話預約：+852 66498803

地址：

羅湖：羅湖區深南東路2102號振華大廈

南山：南山區南山大道1153號天源大廈旁

寶安：寶安區前進一路90號萬悅格蘭雲天酒店二樓

福田：福田區彩田南路3002號彩虹大廈

龍華：龍華區和平路204號賽龍豪軒B棟

沙井：寶安區沙井中心路金達城大廈三樓

光明：光明區馬田街道合水口社區松白路4545號，大仟裏b區負一樓148-150號麥芽牙科

愛康健

愛康健多年來由朱咪咪代言，是最初在香港宣傳深圳牙科的品牌之一。

早年經常出現在香港電視媒體，主要面對香港客群，是港人較為熟悉的一間深圳牙科。在深圳擁有一間評級二級口腔專科醫院，及在羅湖、褔田、南山等地有多間分店門診。唯在官網未有用表格明列價錢，需要與客服溝通始可線上估算價錢。

- 私營門診

- 網上及電話預約



電話預約：+852 63198198

地址：

深圳愛康健口腔醫院：羅湖區火車站大樓C區1-8層

富康口腔門診部：深圳市火車站南端二樓走廊

康輝口腔門診部：羅湖口岸大廈與火車站酒店一樓連接通道 A11-A15 B11-B14

恒潔口腔門診部：羅湖區書城路都市名苑B-C首層

顏麗口腔診所：羅湖商業城1091號

李川口腔診所：福田區金田路水圍村金莊商業樓2-5樓

王琦口腔診所：福田區漁農村海悅華城C座商鋪107號

裕亨口腔診所：福田區福田街道漁農社區裕亨路38號裕亨花園裕亨大廈103

恒雅口腔門診部：南山區南海大道與工業八路交匯處

恒美口腔門診部：南山區商業文化中心區海岸城西座501

沈虹口腔診所：南山區南海大道海典居裙樓二樓

雅健口腔門診部：深圳市龍華區民治街道大嶺社區紅山6979二期8棟25座202

格倫菲爾口腔

格倫菲爾口腔

原本是面向內地居民的牙科，直至近年才在靠近深圳羅湖一帶開設門診。主打「碩博團隊」賣點，在官方網頁把旗下大部分的牙醫資訊都有列出，客人可以預約指定牙醫常駐門診。唯在官網未有用表格明列價錢，需要與客服溝通始可線上估算價錢。

- 私營門診

- 牙醫資訊齊備

- 網上及電話預約



電話預約：0755-29177980

地址：

福田車公廟國際部：福田區沙頭街道天安社區深南大道6019號金潤大廈三層301-307、319-321

福田崗廈院區：：福田區福華路３２２號文蔚大廈一、二樓整層

羅湖江南院區：羅湖區東門街道東門中路江南大廈首層101號（茂業百貨對面）

羅湖曬布院區：羅湖區東門街道東門中路江南大廈5樓整層

羅湖國貿院區：深圳市羅湖區南湖街道羅湖橋社區人民南路2069號國際商業大廈北座嘉賓路二層A號

深圳牙科比較表

選擇深圳牙科如何避免中伏位

小心價格不透明

有部分牙科並沒有完全在網上披露價目，必須透過電話或網頁對話視窗致電與客服溝通以獲取價格。客服報價後容易遺失對話紀錄，即使現場術後價格有所不同也投訴無門。除了避免選擇無明列價格的牙科，在溝通過程中可使用螢幕截圖等為自己留下報價紀錄。

勿貪過份便宜 注意隱藏收費

大部分港人到深圳牙科也是希望以便宜價格完成牙科服務，但選擇牙科時要謹慎服務價格。例如有部分牙科洗牙價格極低，價錢甚至比吃一頓快餐更便宜，顧客就要留意價格是否只包括基本療程，其他服務、診金及藥物費用是否需額外收費，帳單隨時有機會因隱藏收費而變得高昂。

香港有實體諮詢點更有保障

大部分的深圳牙科只有網上或電話聯絡方式，如果遇上問題難以解決。部分品牌擁有香港諮詢點，可以供客人直接上門，除了合適年長一輩方便查詢服務收費及細節，可以面對面解答所有疑問。事後遇上需要保養的時候，可有更可靠的保障及跟進。

閱讀更多：深圳好去處 7 大一日遊必做動作 滑雪、配眼鏡、洗牙一次過