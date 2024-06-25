深圳牙科優惠：港人免費檢查牙齒、領醫療消費券及免費搭地鐵

深圳牙科性價比高，深圳睇牙洗牙成熱潮。吸引港人的除了預約方便排期時間短，主要是深圳牙科優惠吸引，且價格便宜。香港品牌自有光牙科選擇在深圳開設牙科門診，降低港人睇牙成本，更大派牙科醫療消費券。港人新客戶更享免費檢查，盡享專屬牙科優惠。



長者優惠：深圳地鐵免費乘搭

開始前要了解如何以最抵方式到深圳睇牙，長者在香港原本已經有 $2 搭車優惠。如在羅湖等邊境站出閘，可以參考港鐵的八達通車費表，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃仍然享有近半價優惠。到了深圳想在「零成本」在四處遊走，60 歲或以上長者更可以免費乘搭深圳地鐵。優惠不限內地居民，只要你在地鐵站內專用通道，出示回鄉証即可免費入閘。

自有光牙科吸引港人優惠，新客免費領醫療消費券。

自有光港人免費牙科優惠

仍在想是否北上睇牙？自有光為港人提供優惠，最快 45 分鐘過關即日完成牙齒護理。

#1 牙科免費 CT 檢查

不知道牙齒是否健康又不想被收取檢查費？自有光有別於香港牙科門診先收檢查費後報價方式，先完成免費 CT 掃描，再由全科牙醫解說牙齒問題並且建議所需服務。即使在 CT 掃描後，決定不作任何牙齒護理服務，自有光仍然不會收費。

自有光牙科優惠，$300 牙科醫療消費券。

#2 HK$300 牙科醫療消費券

新客戶網上預約自有光服務，再 Whatsapp 聯絡客服即可領取 HK$300 牙科醫療消費卷。總共分 3 張 HK$100 牙科醫療消費券，只要消費滿￥350 的每個項目都能夠使用 1 張，每人最多可以使用 3 張。

#3 自有光術後跟進保養

擔心成效？自有光提供術後保養，不同服務會有不同的保養時效，如植牙可享長達 10 年保養。售後客服亦會在完成服務後的翌日聯絡客人，了解術後的口腔牙齒感覺。如有不適，自有光都可以再次預約牙醫作二次跟進。

預約方法：電話 Whatsapp +852-6889-9348 客服預約

第 1 步：告知口腔狀況及出席時間

第 2 步：客服簡介服務

第 3 步：客服安排預約並與客人確認

第 4 步：新客戶可向客服提出領取 $300 現金券

自有光預約電話

立即預約：Whatsapp +852-6889-9348

自有光前往方法/地址

深圳牙科自有光門診前往方法，羅湖關口附近牙科門診。

地址：羅湖人民南路 2002 號 佳寧娜廣場 3 樓

電話：+852 6889 9348/+852 5388 7318

營業時間：09:00-19:00（一至日，閉店前 30 分鐘不接診）

網址：https://bit.ly/3Vm1kQy

自有光好唔好？ 自有光創辦人范榮彰曾任東華三院總理，與香港牙醫合作，把香港的牙科專業經驗帶到深圳開設門診，在價格與安全取得平衡。 自有光洗牙可使用優惠券嗎？ 可以！消費滿 ¥350 即可使用，你可以選擇含拋光效果的噴砂洗牙，以券消費洗牙即減 $100。

同場加映：憑睇牙單據於尚盈鐵板燒送 M9 和牛優惠

深圳自有光牙科與尚盈鐵板燒合作，睇牙憑單送澳洲 M9 和牛乙份。

自有光牙科與同層尚盈鐵板燒合作，睇完牙即時享受美食。於尚盈鐵板燒下單前出示自有光牙科 3 個月內的有效單據，並且消費滿 ¥500 即送澳洲 M9 和牛乙份（價值 ¥398）。了解更多

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