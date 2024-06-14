吞嚥困難|即食軟餐糊餐 如何讓長者重拾吃的尊嚴 減輕照顧者壓力?

家人的胃口愈來愈差，咀嚼時間長又容易嗆到，甚至「落錯格」。當他們出現吞嚥困難的癥狀時，照顧者要為吞嚥困難人士準備易吞的食物或餵食流質食物，滿足飽腹感的同時，其實提升食物的營養價值、支援患者的情緒健康同樣重要。樂齡社企The Project Futurus 創辦人文慧妍（Queenie）倡導「吃得有尊嚴」的理念，接觸過眾多吞嚥困難人士與照顧者的她，鼓勵大家準備方便又營養豐富的照護食，一家人「同餐同桌」，共同享用營養豐富的餐點，每一口都有滿滿的營養價值與好心情！



樂齡社企The Project Futurus 創辦人文慧妍（Queenie）。

吞嚥困難致生活質素下降 對食欲和情緒有負面影響

吞嚥困難的成因眾多，中風、腦退化的病患、頭頸癌的患者等，都會出現相關的症狀。吞嚥困難有機會引致體重減輕、營養不良、脫水，當食物或液體進入呼吸道，增加吸入性肺炎和慢性肺疾病的風險。Queenie表示，多數照顧者為吞嚥困難人士準備的流質食物，是將平日的餸菜混和再加水打成糊仔，一般的自製糊餐賣相和味道欠佳，長期食用食到「口寡寡」的確令人卻步，加上營養未必足夠和均衡，導致營養不良的問題。吞嚥困難更剝奪了他們品嚐美食的樂趣，以往經常飲茶的「老友記」，而今只能吃易吞的食物，食物種類選擇驟減，日常社交減少，對食欲和情緒均產生負面影響。失去自理能力後更要依賴照顧者餵食，嚴重的甚至要終日靠鼻胃管餵飼輸送營養液，過程中承受痛苦，毫無生活素質可言。

與家人「同餐同桌」「吃得有尊嚴」提升生活素質

Queenie鼓勵大家選擇即食軟餐及即食營養糊餐作為照護食，讓吞嚥困難人士與家人可以「同餐同桌」，有助重拾「吃的尊嚴」，顧及他們的身心靈需要。「隨著社會近年對吞嚥困難的認知增加，相關的即食產品亦日漸普及。即食軟餐如營養布丁可作為正餐之間的有營小食，為吞嚥困難人士帶來味覺和視覺上的變化。營養布丁味道美味，營養密度又高，每一口都可以補充豐富能量，加上細細粒方便攜帶，是照顧者陪同吞嚥困難人士覆診時的必備零食；而且味道賣相與一般布丁相似，讓吞嚥困難人士難得「復常」，重溫以往享受美食所帶來的樂趣。而即食營養糊餐可以作為日常正餐，只需加水即沖即食，方便照顧者預備有營又高質的餐點，加上多款味道選擇，令一日三餐不再單一且淡而無味，能夠刺激吞嚥困難人士的食欲，提升生活素質。」她強調同枱食飯是維繫家庭關係的重要文化︰「一家人去飲茶時，可帶備即食營養糊餐，讓吞嚥困難人士都可以回到餐桌，與家人享受飲茶，同枱食飯的溫馨時光。」

創意糊餐食譜 維繫患者與照顧者的關係

照顧者絞盡腦汁為吞嚥困難人士準備自製愛心糊餐，卻被因吞嚥困難人士食欲不佳而遭拒絕，難免令人氣餒。即食營養糊餐正正為照顧者提供輕鬆方便的選擇，不但可以即沖即食，大大節省準備膳食的時間，從而減輕照顧者壓力；配合即食營養糊餐製作創意食譜，為吞嚥困難人士帶來多元化的味覺新衝擊，緩和繃緊的情緒，維繫雙方的關係。Queenie分享︰「有照顧者將即食營養糊餐加入不同的食材製作千層麵，賣相味道令吞嚥困難人士食欲大增，照顧者開心之餘，吞嚥困難人士亦感受到照顧者的用心，感恩家人的付出。」

雀巢快凝寶®系列 全面照顧日常營養所需

市面上有林林總總的即食軟餐及即食營養糊餐，Queenie會選擇備受專業人士推介的產品，信譽良好的大品牌，同時考慮到其營養價值是否足以應付吞嚥困難人士所需。對照顧者而言最緊要易用易買，方便他們隨時買到合適產品，減輕他們的工作量和壓力。

雀巢快凝寶®系列為吞嚥困難人士提供周全的營養照顧，醫院及院舍多年沿用，備受專業人士認證。快凝寶®即食營養糊餐營養濃縮且豐富，含多種維他命及礦物質，一碗有齊飯、肉、菜¹，可代替正餐進食，而且口感軟滑，只需加入熱水即沖即食輕鬆備餐，有助增進食欲。快凝寶®營養布丁小份量又高能量²，質感濕潤柔軟，安全吞嚥，可作為小食隨時隨地補充能量，其濃縮營養適合需要少食多餐的患者進食，重拾進食樂趣。快凝寶®食物凝固粉則適用於將冷熱飲品調配成不同的黏稠度， 以確保進食安全，而且無色無味，不影響飲品的外觀和味道。雀巢快凝寶®系列產品，全面照顧吞嚥困難人士全日的營養需要！

銷售點︰屈臣氏、萬寧、文化村、卓思廊、華康、HKTVmall、Nestlé eshop、各大藥房及復康店

了解更多︰www.thickenup.com.hk

以上內容及產品建議為受訪者個人意見，僅供參考，建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員，再按個人身體情況及病情等，選擇最適合的營養補充方案。

特殊醫用食品

¹「飯、肉、菜」意指其所含的其中重要營養成分，分別為碳水化合物、蛋白質及膳食纖維。指定口味的一個食用份量(70克) 所含的碳水化合物約32克、蛋白質約17克及膳食纖維約5克。

²每杯快凝寶®營養布丁(66克) 含150千卡及3克蛋白質。

(資料及相片由客戶提供)